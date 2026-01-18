Perú

Verano 2026: Radiación UV al límite en playas de Lima este fin de semana

Senamhi advierte niveles muy altos y extremos de rayos ultravioleta en la costa limeña, con riesgos para la salud de los bañistas y llamados a extremar precauciones

Fotos: Andina/Composición Infobae
Fotos: Andina/Composición Infobae

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que este fin de semana las playas de Lima Metropolitana registrarán niveles de radiación ultravioleta (UV) muy altos y extremos.

De acuerdo con las estimaciones del Senamhi, tanto el sábado 17 como el domingo 18 de enero se alcanzarán valores que, según la escala internacional, implican un riesgo elevado para la salud.

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recomendó a la población tomar medidas de protección, mantener la vigilancia sobre los horarios de mayor intensidad solar y consultar los pronósticos oficiales a través de sus canales digitales.

Pronósticos para el fin de semana

El índice de radiación ultravioleta oscilará entre 10 y 11 puntos en distintos balnearios limeños. Las playas del norte presentarán un valor máximo de 11, considerado “extremadamente alto” por organismos de salud, mientras que en los balnearios del centro el índice llegará a 10, nivel catalogado como “muy alto”.

Las temperaturas previstas para el litoral limeño rondarán entre los 18 °C y 23 °C (64,4 °F y 73,4 °F), acompañadas de condiciones meteorológicas que favorecen la acumulación de radiación.

La radiación UV se incrementa por la disminución estacional del ozono, un gas que actúa como escudo natural contra los rayos solares más dañinos.

Esta reducción, junto con factores climáticos propios del verano, eleva la vulnerabilidad de quienes permanecen al aire libre durante las horas centrales del día.

Según el Senamhi, los valores entre 8 y 10 corresponden a un nivel de riesgo “muy alto”, mientras que un índice igual o superior a 11 se considera “extremadamente alto”.

Estas cifras se traducen en la posibilidad de desarrollar daños cutáneos y oculares en lapsos breves de exposición, sobre todo sin protección adecuada.

El Senamhi insistió en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en la franja horaria comprendida entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación alcanza sus picos más peligrosos.

El organismo recordó que la sobreexposición a los rayos ultravioleta puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes, por lo que la prevención resulta fundamental para evitar complicaciones de salud.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

Recomendaciones y estrategias de protección

En respuesta a la alerta, Senamhi recomienda el uso de protector solar de amplio espectro, ropa de manga larga de tela ligera, sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y sombrillas portátiles.

Conviene evitar la exposición directa al sol durante los momentos de mayor radiación y buscar refugio en espacios techados o bajo sombra natural.

El organismo subrayó que la prevención resulta más eficaz cuando se combina el uso de barreras físicas y productos dermatológicos, junto con el seguimiento periódico de los informes oficiales sobre el índice UV.

El Ministerio del Ambiente se sumó al llamado de alerta, recordando a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y adoptar hábitos seguros durante el verano.

Los expertos en salud advierten que la exposición reiterada a la radiación ultravioleta no solo incrementa el riesgo de quemaduras solares, sino que también puede generar efectos acumulativos en la piel y los ojos.

