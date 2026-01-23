Perú

BCRP compró US$ 881 millones, pero precio del dólar se va acercado a los S/3,3500

El Banco Central de Reserva realizó una de sus mayores compras este año, justo en las mismas sesiones cambiarias en que el dólar ha caído por debajo de S/ 3,36, rango en que se mantuvo el último mes

El BCRP no para de comprar dólares y el tipo de cambio sigue bajando. - Crédito Inversión Simple

El precio del dólar no detiene su caída. Esta vez el tipo de cambio finalmente ha superado la barrera de los S/ 3,3600 hacia abajo, llegando por primera vez en seis años a S/ 3,3540, también marcando una mayor caída porcentual comparada a los últimos cierres cambiarios del Banco Central de Reserva.

En estas mismas últimas sesiones, las del martes 21 y miércoles 22, además, el BCRP realizó una de sus mayores compras de dólares de este año, adquiriendo en total US$ 881 millones. Con estas dos, el BCRP ha realizado ya once compras de dólares este año, solo en enero.

Como se sabe, según reveló en su momento el mismo Julio Velarde, el economista actual presidente del BCRP, esto lo realiza la entidad no para detener la caída del dólar necesariamente, pero para evitar que bajé a mayor velocidad.

Dos nuevas compras de dólares del BCRP se dieron mientras el tipo de cambio bajo a un nuevo valor mínimo. - Crédito Andina

Las compras de dólares de este 2026

Once compras de millones de dólares ya ha realizado el Banco Central de Reserva del Perú en lo que va del 2026. Serían alrededor de US$ 2.330 millones con lo que ha intervenido el BCRP solo en estas semanas de enero.

  1. Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  2. Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar
  3. Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar
  4. Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar
  5. Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar
  6. Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar
  7. Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar
  8. Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar
  9. Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar.
  10. Miércoles 21 de enero: El Banco Central compró US$ 441 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3560 por dólar
  11. Jueves 22 de enero: El Banco Central compró US$ 440 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3539 por dólar.
El sol se sigue apreciándose, y el dólar toca nuevo mínimo. - Crédito Andina

¿Por qué compra dólares el BCRP?

Ya el presidente del BCRP, Julio Velarde, ha señalado que lo que se busca, en realidad, es que el sol peruano no se aprecie tan rápido como venía haciéndolo. Es decir, si el BCRP no intervendría en el tipo de cambio, este podría bajar con más fuerza.

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó Velarde en el último reporte de inflación del 2025.

