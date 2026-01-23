62 músicos bolivianos detenidos en Puno: ingresaron de forma ilegal para dar shows en Cusco

(Video: Pachamama)

Un total de 62 músicos de la banda boliviana “Sensacional Arkángeles” fueron intervenidos en la región Puno por presuntamente ingresar al Perú sin pasar por el control migratorio correspondiente. El operativo se realizó cuando el grupo, incluyendo menores de edad, se desplazaba en dos buses rumbo a la ciudad del Cusco, donde tenía previstas presentaciones artísticas previamente programadas, según informaron las autoridades.

La intervención se llevó a cabo durante un operativo de fiscalización migratoria en el puesto de control de Aduanas Ojerani y en la comisaría de Inchu, tras detectarse irregularidades en la documentación de los ciudadanos extranjeros. Debido a estas inconsistencias, los músicos fueron retenidos y trasladados al Complejo Policial Santa Rosa, en la ciudad de Puno, para continuar con la verificación de su identidad y definir su situación legal en territorio peruano.

Operativo en Puno y situación legal de los músicos bolivianos

El jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, Hugo Neptalí Cavero Aybar, confirmó que el ingreso se realizó de manera irregular y que ninguno de los intervenidos pudo acreditar, en ese momento, autorización para ejercer actividades artísticas ni contratos de trabajo válidos en territorio peruano.

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la presencia de menores de edad entre los integrantes del grupo. Según Migraciones, estos casos son atendidos en coordinación con el Consulado de Bolivia en Puno, entidad que viene gestionando el contacto con los familiares para garantizar su retorno. En caso de no concretarse esta entrega, los menores quedarían bajo la tutela de la Fiscalía de Familia, que ya fue notificada para intervenir conforme a ley.

La normativa migratoria vigente establece que los ciudadanos extranjeros intervenidos por ingreso irregular al país solo pueden permanecer retenidos hasta 24 horas en dependencias policiales, plazo tras el cual se dispone su expulsión. Además, las autoridades advirtieron que este tipo de infracción puede acarrear una sanción administrativa que incluye la prohibición de ingreso al Perú por un periodo de hasta 10 años, así como eventuales consecuencias penales en caso de reincidencia.

Desde Migraciones recordaron que los artistas extranjeros tienen derecho a trabajar en el Perú, siempre que cumplan con los procedimientos legales de ingreso y autorización correspondientes. En ese sentido, se reiteró la importancia de realizar el control migratorio y gestionar los permisos necesarios antes de cruzar la frontera, especialmente cuando se trata de presentaciones artísticas previamente programadas en ciudades como Cusco.

Rol de Migraciones y postura oficial frente al control del ingreso al país

La Superintendencia Nacional de Migraciones es la entidad encargada de regular y fiscalizar el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros y nacionales en el territorio peruano. Entre sus atribuciones se encuentran la otorgación y renovación de calidades migratorias, la verificación del cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de sanciones administrativas en casos de ingreso no autorizado o estadía irregular, además de la emisión de pasaportes electrónicos y documentos de viaje para ciudadanos peruanos.

Como parte de sus funciones operativas, Migraciones ha reforzado el uso de controles biométricos y herramientas tecnológicas en los principales puntos fronterizos del país, con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza y detectar ingresos irregulares en tiempo real. Estas acciones se desarrollan en coordinación con otras instituciones del Estado y con organismos internacionales, en el marco de una gestión ordenada de los flujos migratorios, que también incluye servicios de orientación y regularización para extranjeros que cumplen los requisitos legales.

En el plano político, el Ejecutivo ha respaldado una línea estricta en materia migratoria. El presidente José Jerí descartó la implementación de corredores humanitarios para el tránsito de migrantes, una propuesta planteada desde sectores políticos de Chile, y vinculó el descontrol migratorio con el avance del crimen organizado en el país. Bajo esta postura, el Gobierno ha intensificado los operativos de control de identidad y el resguardo de la frontera sur, advirtiendo que todo ingreso sin cumplir los filtros legales establecidos derivará en expulsiones inmediatas y sanciones, como parte de una estrategia orientada a reforzar el principio de autoridad y el orden interno.