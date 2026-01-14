Gran operativo migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos durante control territorial en el Rímac

Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

En una jornada marcada por la preocupación ciudadana ante el avance de la inseguridad y en paralelo al paro de transportistas de este 14 de enero, el Ministerio del Interior ejecutó un gran operativo de control migratorio y territorial en Lima, que dejó como saldo la intervención de más de 500 ciudadanos extranjeros en una primera fase y que, posteriormente, superó los 1.000 intervenidos, según información oficial de la Policía Nacional del Perú.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos críticos de la capital, con especial énfasis en el sector Los Cibeles, en el distrito del Rímac, zona considerada prioritaria por las autoridades debido a reiterados reportes de delitos contra el patrimonio, extorsiones y presencia de organizaciones criminales. El despliegue estuvo a cargo de más de 500 efectivos de la PNP, con el apoyo del Ejército del Perú, como parte de una estrategia de control territorial y migratorio.

Durante la intervención, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó hasta el Rímac para supervisar personalmente el operativo, constatando el trabajo de los efectivos policiales y el desarrollo de los controles biométricos aplicados a los ciudadanos extranjeros intervenidos. De acuerdo con el Mininter, estas acciones buscan verificar la condición migratoria de las personas intervenidas y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir hechos delictivos.

Más de 1.000 ciudadanos extranjeros intervenidos

“En simultáneo, el ministro Vicente Tiburcio supervisa un operativo de control migratorio en Los Cibeles, #Rímac, donde hasta el momento más de 500 ciudadanos extranjeros han sido intervenidos y sometidos a control biométrico para verificar su condición migratoria”, informó el Ministerio del Interior a través de sus canales oficiales, acompañando el comunicado con imágenes del despliegue policial nocturno.

Las acciones incluyeron controles de identidad a transeúntes, verificación de documentos, revisión de pasajeros de vehículos particulares y de servicio público, así como patrullaje a pie y motorizado. El uso de equipos biométricos permitió a las autoridades contrastar información en tiempo real con las bases de datos correspondientes, a fin de detectar situaciones migratorias irregulares, requisitorias vigentes o antecedentes que pudieran representar un riesgo para la seguridad ciudadana.

Horas después, el director de la Dirincri, teniente general PNP Manuel Lozada, brindó un balance preliminar del operativo, precisando que la cifra de intervenidos era significativamente mayor a la reportada inicialmente. “Fueron más de 1.000 ciudadanos extranjeros intervenidos como parte del operativo de control migratorio, el cual fue supervisado por el ministro Vicente Tiburcio y el superintendente nacional de @MigracionesPe”, señaló el alto mando policial, destacando el trabajo articulado entre las distintas instituciones del Estado.

La presencia del superintendente nacional de Migraciones durante la intervención permitió una coordinación directa para la evaluación de cada caso, especialmente en aquellos donde se detectaron posibles irregularidades administrativas. Según fuentes oficiales, las personas que no lograron acreditar una situación migratoria regular serán derivadas a las instancias correspondientes para los procedimientos establecidos por ley.

Este operativo migratorio se desarrolló en un contexto particularmente sensible. El mismo día, más de 20 mil buses suspendieron sus servicios como parte del paro de transportistas, una medida de protesta frente a la falta de seguridad que afecta al sector. En lo que va del año, se han registrado ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos, cifras que han incrementado la presión social sobre las autoridades para adoptar medidas más firmes.

Desde el Ministerio del Interior, se ha señalado que el control migratorio no busca estigmatizar, sino ordenar, identificar y prevenir. Las autoridades recalcan que los operativos se ejecutan respetando los derechos humanos y el debido proceso, y que su finalidad principal es recuperar espacios públicos, reducir factores de riesgo y fortalecer la presencia del Estado en zonas donde la criminalidad ha ganado terreno.

Las imágenes difundidas por el Mininter muestran a decenas de efectivos policiales y militares organizados en grupos, realizando intervenciones en calles y avenidas del Rímac, así como inspecciones a motociclistas y vehículos. La participación del Ejército del Perú responde a un esquema de apoyo logístico y disuasivo, autorizado dentro del marco legal vigente para reforzar la seguridad interna en situaciones de alta complejidad.

Vecinos del Rímac observaron el operativo con expectativa y, en algunos casos, con alivio, en una zona que en los últimos meses ha sido escenario de robos y enfrentamientos. Para muchos, la intervención representa una señal de respuesta frente a una problemática que se percibe como desbordada; sin embargo, también existe la expectativa de que estas acciones no sean aisladas, sino parte de una estrategia sostenida.

