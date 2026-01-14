Perú

Gran operativo migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos durante control territorial en el Rímac

Durante la intervención se realizaron controles de identidad a extranjeros y ciudadanos peruanos, en medio de un contexto marcado por el paro de transportistas y el aumento de la inseguridad ciudadana

Guardar
Control migratorio en Lima: más
Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

En una jornada marcada por la preocupación ciudadana ante el avance de la inseguridad y en paralelo al paro de transportistas de este 14 de enero, el Ministerio del Interior ejecutó un gran operativo de control migratorio y territorial en Lima, que dejó como saldo la intervención de más de 500 ciudadanos extranjeros en una primera fase y que, posteriormente, superó los 1.000 intervenidos, según información oficial de la Policía Nacional del Perú.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos críticos de la capital, con especial énfasis en el sector Los Cibeles, en el distrito del Rímac, zona considerada prioritaria por las autoridades debido a reiterados reportes de delitos contra el patrimonio, extorsiones y presencia de organizaciones criminales. El despliegue estuvo a cargo de más de 500 efectivos de la PNP, con el apoyo del Ejército del Perú, como parte de una estrategia de control territorial y migratorio.

Durante la intervención, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó hasta el Rímac para supervisar personalmente el operativo, constatando el trabajo de los efectivos policiales y el desarrollo de los controles biométricos aplicados a los ciudadanos extranjeros intervenidos. De acuerdo con el Mininter, estas acciones buscan verificar la condición migratoria de las personas intervenidas y fortalecer la capacidad del Estado para prevenir hechos delictivos.

Control migratorio en Lima: más
Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

Más de 1.000 ciudadanos extranjeros intervenidos

“En simultáneo, el ministro Vicente Tiburcio supervisa un operativo de control migratorio en Los Cibeles, #Rímac, donde hasta el momento más de 500 ciudadanos extranjeros han sido intervenidos y sometidos a control biométrico para verificar su condición migratoria”, informó el Ministerio del Interior a través de sus canales oficiales, acompañando el comunicado con imágenes del despliegue policial nocturno.

Las acciones incluyeron controles de identidad a transeúntes, verificación de documentos, revisión de pasajeros de vehículos particulares y de servicio público, así como patrullaje a pie y motorizado. El uso de equipos biométricos permitió a las autoridades contrastar información en tiempo real con las bases de datos correspondientes, a fin de detectar situaciones migratorias irregulares, requisitorias vigentes o antecedentes que pudieran representar un riesgo para la seguridad ciudadana.

Horas después, el director de la Dirincri, teniente general PNP Manuel Lozada, brindó un balance preliminar del operativo, precisando que la cifra de intervenidos era significativamente mayor a la reportada inicialmente. “Fueron más de 1.000 ciudadanos extranjeros intervenidos como parte del operativo de control migratorio, el cual fue supervisado por el ministro Vicente Tiburcio y el superintendente nacional de @MigracionesPe”, señaló el alto mando policial, destacando el trabajo articulado entre las distintas instituciones del Estado.

Control migratorio en Lima: más
Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

La presencia del superintendente nacional de Migraciones durante la intervención permitió una coordinación directa para la evaluación de cada caso, especialmente en aquellos donde se detectaron posibles irregularidades administrativas. Según fuentes oficiales, las personas que no lograron acreditar una situación migratoria regular serán derivadas a las instancias correspondientes para los procedimientos establecidos por ley.

Este operativo migratorio se desarrolló en un contexto particularmente sensible. El mismo día, más de 20 mil buses suspendieron sus servicios como parte del paro de transportistas, una medida de protesta frente a la falta de seguridad que afecta al sector. En lo que va del año, se han registrado ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos, cifras que han incrementado la presión social sobre las autoridades para adoptar medidas más firmes.

Control migratorio en Lima: más
Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

Desde el Ministerio del Interior, se ha señalado que el control migratorio no busca estigmatizar, sino ordenar, identificar y prevenir. Las autoridades recalcan que los operativos se ejecutan respetando los derechos humanos y el debido proceso, y que su finalidad principal es recuperar espacios públicos, reducir factores de riesgo y fortalecer la presencia del Estado en zonas donde la criminalidad ha ganado terreno.

Las imágenes difundidas por el Mininter muestran a decenas de efectivos policiales y militares organizados en grupos, realizando intervenciones en calles y avenidas del Rímac, así como inspecciones a motociclistas y vehículos. La participación del Ejército del Perú responde a un esquema de apoyo logístico y disuasivo, autorizado dentro del marco legal vigente para reforzar la seguridad interna en situaciones de alta complejidad.

Vecinos del Rímac observaron el operativo con expectativa y, en algunos casos, con alivio, en una zona que en los últimos meses ha sido escenario de robos y enfrentamientos. Para muchos, la intervención representa una señal de respuesta frente a una problemática que se percibe como desbordada; sin embargo, también existe la expectativa de que estas acciones no sean aisladas, sino parte de una estrategia sostenida.

Control migratorio en Lima: más
Control migratorio en Lima: más de 500 extranjeros intervenidos en operativo de seguridad ciudadana. Infobae Perú / Captura: X

Temas Relacionados

Control migratorio en LimaPolicía Nacional del PerúMinisterio del InteriorOperativo conjunto PNP Ejércitoperu-noticias

Más Noticias

Paro de transportistas hoy 14 de enero: Gamarra no se suma a paralización y confirma que trabajará con normalidad

Mientras más de 20 mil buses suspenden sus servicios por la protesta nacional, el emporio de Gamarra garantiza atención al público y resguardo de la PNP

Paro de transportistas hoy 14

Se registró un sismo de magnitud 4 en Áncash

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Se registró un sismo de

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

La empresaria expresó su indignación y respaldó la intervención de las autoridades

Melissa Klug revela que no

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

El técnico Pablo Guede realizaría varias modificaciones en el once inicial para conseguir su primera victoria del año. Esto tras derrota ante Independiente. Conoce la estrategia del argentino

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Con el debut oficial de Álvaro Arbeloa tras la abrupta salida de Xabi Alonso, los ‘merengues’ buscarán limpiarse la cara tras perder la final de Supercopa de España ante Barcelona. Conoce los horarios

A qué hora juega Real
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug revela que no

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Pamela López recuerda episodios junto a Christian Cueva y se solidariza con Samahara Lobatón, animándola a no callar y buscar ayuda

Ministerio de la Mujer acude a la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia sobre agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en la iglesia tras grave relato de violencia en ‘Amor y Fuego’

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”

Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

DT de Atenea confirma ofertas nacionales e internacionales por Nicole Pérez y resalta su carácter: “No se mueve por la plata”