Remate de aduanas no incluye celulares ni electrodomésticos: La lista de productos vigentes

Esta es la lista de productos que se rematan actualmente en el portal Remate de Aduanas de Sunat. Al lado se ven los precios a los que han llegado los lotes tras la puja de usuarios, está en dólares. - Crédito Captura de Remate de Aduanas

El portal Remate de aduanas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) es conocido por colocar productos en un sistema de subastas en línea, con tiempo límite para pujar por grandes lotes de artículos —grupos de paquetes que incluyen numerosas unidades, del interés de revendedores—. Se puede ingresar por https://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio.

Actualmente, si bien versiones engañosas sostienen que esta incluye celulares, electrodomésticos y hasta bicicletas, actualmente esto no reflaja la realidad (el portal no suele rematar artículos unitarios, sino paquetes de varios productos). Tampoco es cierta otras versiones, que señalan que se ofrece productos desde S/1. Dado que es una subasta, las pujas van desde US$ 10 y US$ 30, según los artículos; nunca se consigue un producto solo pagando S/1 sol. Esta es la lista actual vigente de lotes de productos:

Copas de vino y articulos de Navidad

Pulverizador de aluminio

Artículos de Navidad y otros

Baterías recargable

Hilos

Broches, hebillas y botones metalicos para prendas de vestir

Cargadores integrados

Repuestos y accesorios

Rollos de tela

Elevador magnetico y cabrestante

Partes y repuestos para vehículos

Case de celular, manufacturas, laminas de metal, parlantes

Vidrio revestido

Neumático michelin

Repuestos para mototaxi

Filtros de aire

Soporte para consola superior de vehículo

Cera micronizada.

Los lotes rematados por Sunat

Cada lote tiene una gran cantidad de productos dentro. Por eso, los precios en las subastas, tras las pujas de usuarios, no son montos pequeños. Normalmente, son productos como partes de vehículos, motocicletas, materiales industriales, y también artículos de casa, que sirven a emprendedores para revender y/o reparar o remodelar para vender a mayor precio.

El portal también revela la subasta en la que está cada producto, puede ser el primer remate, el segundo o hasta el tercero. También incluye el precio al que ha llegado el precio tras las pujas, el cual está en dólares (US$), pero también incluye el tipo de cambio vigente para que las personas que entren puedan hacer el cálculo rápido.

Asimismo, se puede ver el número de ofertas (pujas) que tiene cada producto y el número de estas que han sido pagadas (y que son consideradas para la subasta). También se puede ver la cantidad de aumento del monto que se debe hacer para participar (que puede ser de US$ 10 y US$ 30).

Ingresa al LINK oficial del Remate de Aduanas de Sunat para ver todos los productos (a veces ofertan celulares y ropa), los precios bases y todo sobre estas actividades en 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Sunat

¿Cómo se participa?

Para participar en una subasta de aduanas de Sunat, con productos en precio remate, primero deberás seguir estos pasos:

LINK : https://www.rematedeaduanas.com/ol-ad-rmweb/RMInicio Ingresa al

Regístrate en el apartado superior a la izquierda, bajo Usuario. Ahí podrás ingresar a Regístrese aquí, donde, haciendo clic, entrarás al formulario que debes llenar para tener tu usuario en la página y que te permita acceder a las subastas y poder pujar virtualmente.

Llena los datos que te piden

Luego, solo deberás ingresar con tu usuario donde dice ‘Conéctese ahora’, abajo de donde estaba el botón de registrarse.

Sino, también puedes colocar tus datos de ingreso cuando hagas clic en ‘Ofertar’ en alguno de los lotes en remate.

Revisa los productos que se subastan en diciembre en el link oficial del remate de aduanas de Sunat. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Sunat

El remate de aduanas de la Sunat funciona con un sistema de pujas virtuales, lo que significa que se te permite colocar tu oferta sobre el lote que quieras —esta debe ser de, al menos, el mismo valor del precio base—. Puedes revisar los productos a los que planeas pujar, con el fin de verificar sus características, en el lugar de exhibición que se te señala en la misma página. Pero debes tener en cuenta lo siguiente:

Recuerda que el monto que ofertarás debe igual o mayor al precio base

el que haya pujado más cantidad de dinero para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien Sin embargo, como es una subasta para cuando se acabe el periodo en que estará disponible el producto, es el que se llevará, finalmente, este bien

Por eso, los usuarios suelen esperar hasta los últimos momentos de límite de tiempo para pujar, para ser el que se lleve estos artículos

Si has pujado por un lote, la Sunat te enviará un correo electrónico con los datos de tu oferta y un número de 18 dígitos —este se conoce como el CDA, o código de documento aduanero—. También en este correo también se te indicará el monto que deberás pagar como depósito inicial o arras. Si no haces este pago, tu oferta no será considerada como válida al cierre del remate. Luego, solo debes esperar que nadie oferte un monto mayor al tuyo, o sino mejorar las ofertas que harán otros usuarios posteriormente.