Perú

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Presidenta de la JNJ pidió que la fiscal suprema sea retirada de la sala, pero no se atendió su pedido. Espinoza denunció que Cabrera usó extractos tendenciosos para proponer su destitución

Presidenta de la JNJ pide que se retire a Espinoza, pero no se accedió a su solicitud. Video: JNJ

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, protagonizó un espectáculo durante la exposición de la inhabilitada fiscal de la Nación Delia Espinoza.

Cuando Espinoza cuestionaba el informe de Cabrera, quien propone su destitución como fiscal suprema, porque, dice, únicamente recogió declaraciones “tendenciosas” y “forzadas” para proponer la sanción.

“Ha extraído de cada una de las elucubraciones que se han contenido en este informe para que se me destituya solamente algunas cosas que han sido muy convenientes para buscar y proponer mi destitución. Tendenciosas, forzadas, pero no ha puesto toda la verdad de las declaraciones de cada uno”, decía la fiscal hasta que fue interrumpida por la consejera.

María Teresa Cabrera frenó la exposición para pedir a Víctor Chanduví, vicepresidente de la JNJ y director de la audiencia, que se desaloje a Espinoza porque no estaba de acuerdo con algunos argumentos.

“Usted tiene que ceñirse a hacer su informe oral como abogada”, dijo Cabrera". Espinoza señaló que la integrante de la Junta “mancilló por todas las mentiras del informe”. “Yo no he mancillado nada”, respondió evidentemente ofuscada.

María Teresa Cabrera propone la
María Teresa Cabrera propone la destitución de Delia Espinoza. Foto: captura

María Teresa Cabrera insistió a Chanduví que se proceda a desalojar de la sala a Delia Espinoza, pero no aceptó y dispuso que la fiscal continúe con su exposición aunque le pidió que use palabras que no sean ofensivas.

“La señora no pide permiso para interrumpir y se va a ver en cada una de las declaraciones. (...) No estoy ofendiendo. Lo que sucede es que cuando uno se siente aludido porque se sabe que se ha faltado a la verdad entonces obviamente se va a sentir mal”, apuntó Espinoza.

Delia Espinoza responsabiliza a la JNJ

La inhabilitada fiscal suprema Delia Espinoza inició su exposición responsabilizando a la actual JNJ de la actual crisis en el Ministerio Público.

Espinoza cuestionó la decisión de la actual JNJ de anular la destitución de Patricia Benavides e intentar imponerla como fiscal de la Nación cuando fue elegida válidamente por la Junta de Fiscales Supremos.

“Si hay una crisis en el Ministerio Público, fue generada por esta Junta Nacional de Justicia, porque iniciaron un procedimiento supuestamente de nulidad de oficio, cuando no fue de nulidad de oficio. Fue a pedido de parte de la señora Benavides porque ella pedía ser repuesta, a pesar que ya había recurrido al Poder Judicial pidiendo esa restitución. Por eso es que el primer delito que han cometido es el de avocamiento indebido”, indicó.

Delia Espinoza también indicó que la investigación que inició contra los miembros de la JNJ fue archivada recientemente por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez. “El día de ayer también se me ha notificado por el señor fiscal interino, ya archivó todo sin fundamentos”, indicó.

Al voto

Tras escuchar a Delia Espinoza y hacerle las consultas correspondientes, se dejó al voto el proceso disciplinario por supuestamente resistirse a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Entre los 5 miembros habilitados se deberá designar un ponente que elabore el proyecto de decisión final. Luego se pone a debate en el pleno de la JNJ. Un acuerdo se toma por mayoría simple.

