Delia Espinoza confirma su candidatura al Colegio de Abogados de Lima y se enfrentará a Humberto Abanto

Delia Espinoza se enfrentará por el decanato del CAL contra el abogado de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

La inhabilitada fiscal de la Nación Delia Espinoza anunció este martes 20 de enero su candidatura al Decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y se enfrentará al abogado penalista Humberto Abanto.

En conferencia de prensa, Espinoza confirmó su participación como candidata para los comicios del CAL del 28 de febrero de este año.

Días antes, en entrevista con Ideeleradio, la fiscal suprema indicó que fue invitada inicialmente por dos grupos que “compraron el kit electoral” a su nombre “porque yo no lo he comprado”. Señaló que antes de que tomara la decisión, definió unos temas personales “porque de todas maneras es una gran responsabilidad y me honra”.

La fiscal de la Nación (general), Delia Espinoza, habla en una rueda de prensa con la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú (APEP) este 20 de marzo de 2025, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

“Somos colegas” con Humberto Abanto

Durante la entrevista con Ideeleradio, Delia Espinoza se pronunció sobre la posibilidad de enfrentar a Humberto Abanto por el decanato del Colegio de Abogados de Lima.

“Sí he visto quienes están (como candidatos al CAL). Interesante (la candidatura de Humberto Abanto), pero somos colegas. Además, miren, yo no tengo rencillas ni odios hacia nadie. Para nada. A mí me dicen que yo esto, que yo soy enemiga, que soy política, operadora. Señores, yo no tengo enemigos en la vida. Ahora, hacía mí, bueno no me quieren... (¿Pero usted tiene varios?) No, pero yo los estimo, algunos son amigos, otros no, pero yo les tengo mucho respeto", dijo Espinoza.

Presidenta de la JNJ busca destituirla

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizará este jueves 22 de enero a las 10:30 el informe oral de la fiscal de la Nación inhabilitada Delia Espinoza en la sede institucional de San Borja. Espinoza podrá exponer por hasta 10 minutos en respuesta al informe de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien solicitó su destitución por supuestas faltas muy graves por no ceder el cargo a Patricia Benavides y otras irregularidades vinculadas.

El informe elaborado por Cabrera acusa a Espinoza de no ejecutar los trámites administrativos necesarios para devolver el cargo a Benavides. Se señala que esta omisión reflejaría “una voluntad de no acatar lo dispuesto por este órgano constitucional autónomo”. Entre los argumentos presentados, también se menciona la presencia de funcionarios en el piso donde se encontraba Benavides y una vigilia fuera del horario laboral en instalaciones del Ministerio Público, lo que fue calificado como “uso indebido de las instalaciones que menoscaba el prestigio institucional”.

Según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, la JNJ debe emitir la decisión final dentro de los 10 días posteriores a la audiencia oral. Tras la exposición, se designará un ponente entre los miembros habilitados de la JNJ para elaborar la propuesta de resolución; participan Gino Ríos, Germán Serkovic, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo, quedando excluidos María Teresa Cabrera por su rol de instructora y Francisco Távara por haber sido apartado del caso.

El proceso disciplinario contra Espinoza había sido suspendido tras una medida del juez Juan Torres Tasso por posible vulneración de derechos. Posteriormente, el Tribunal Constitucional concedió una medida cautelar a favor de la JNJ, permitiendo retomar el proceso. El documento presentado por Cabrera tiene 44 páginas y argumenta que las acciones atribuibles a la titular del Ministerio Público “comprometieron deberes esenciales del cargo”, descartando sanciones menores como suspensión o amonestación y considerándolas insuficientes, según recoge Infobae.

La presidenta de la JNJ subrayó en el informe que la resolución que imponía a Benavides “no requería de actos confirmatorios, valoraciones discrecionales ni evaluaciones previas para su cumplimiento, siendo exigible su ejecución inmediata”. Destacó que “solicitar documentación adicional o requerir aclaraciones por parte de Espinoza representó una conducta omisiva relevante” que evidenciaría intención de eludir la notificación.