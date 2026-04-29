Citi prevé que Perú crecerá 2,8% en 2026, pero la incertidumbre política preocupa al mercado

A nivel global, la expectativa de crecimiento para 2026 retrocede a 2,7% y la inflación sube a 3,3% ante efectos del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Las proyecciones de Citi Research para Perú en 2026 apuntan a un crecimiento económico de 2,8%, ubicando al país entre las economías más resilientes de América Latina. El informe, presentado al cierre del primer trimestre de 2026, destaca el buen comportamiento de sectores como construcción, comercio y minería.

Sin embargo, la atención de los inversionistas se ha desplazado hacia el panorama político, donde la falta de claridad en los resultados electorales y las definiciones de un posible nuevo gobierno han elevado la percepción de riesgo.

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Un entorno global desafiante y la respuesta de América Latina

El contexto global sigue marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, especialmente a raíz del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero. Citi ajustó a la baja su proyección de crecimiento mundial para 2026 de 2,9% a 2,7%, reflejando el encarecimiento del petróleo, mientras que la inflación global subió de 2,6% a 3,3%.

El economista jefe para América Latina de Citi, Ernesto Revilla, advirtió que la combinación de menor crecimiento y mayor inflación está generando presiones sobre las políticas monetarias y fiscales en todo el mundo.

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Citi Research advierte que el mayor riesgo para Perú es político, por la incertidumbre tras la primera vuelta electoral y la definición del próximo gobierno. (Foto: Agencia Andina)

América Latina ha mostrado una resiliencia notable frente a este escenario. Factores como la debilidad del dólar y precios de commodities elevados han fortalecido las monedas de la región y mejorado sus términos de intercambio.

Además, la lejanía de los principales focos de conflicto geopolítico ha sido percibida como un activo por los mercados. A pesar de ello, Citi ha comenzado a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para varios países del bloque, anticipando un entorno internacional más desafiante en los próximos meses.

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Perú mantiene el crecimiento, pero la política genera cautela

El informe de Citi resalta que Perú mantiene una de las proyecciones de crecimiento más sólidas de la región, con una estimación de 2,8% para 2026. Este desempeño se apoya en la recuperación de la construcción, el dinamismo del comercio y una minería que sigue siendo motor clave.

Aunque sectores como manufactura y pesca muestran menos dinamismo, el balance general es favorable en comparación con economías vecinas como Chile o Colombia.

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El Banco Central de Reserva de Perú mantendría su tasa de referencia en 4,25%, mientras que la inflación cerraría el año en 2,8% dentro del objetivo oficial.

En materia inflacionaria, Citi proyecta un cierre de año en 2,8%, dentro del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCR), que mantendría su tasa de referencia en 4,25%. El tipo de cambio, por su parte, se estima en S/ 3,41 al finalizar el año, sin mayores señales de deterioro de la moneda local.

El principal factor de incertidumbre para el país no es económico, sino político. La falta de definición sobre los resultados de la primera vuelta electoral y las dudas sobre el perfil del próximo gobierno han vuelto a poner a Perú en el foco de preocupación de los inversionistas internacionales.

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Según Revilla, la estabilidad de las inversiones dependerá de las primeras señales de política económica y de la conformación del equipo técnico del nuevo gobierno. Hasta que haya mayor claridad, los flujos de inversión podrían permanecer en pausa.

Riesgos regionales y perspectivas hacia adelante

La región latinoamericana enfrenta ahora presiones estanflacionarias, con menor crecimiento y mayor inflación, producto del shock externo provocado por el conflicto en Medio Oriente.

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Países como Colombia han visto ajustes negativos en sus proyecciones, mientras que Centroamérica y el Caribe logran cierta estabilidad gracias al turismo, las remesas y la fortaleza de la economía estadounidense.

Citi concluye que, aunque la economía global y la latinoamericana muestran capacidad de adaptación, el desenlace del conflicto geopolítico y la evolución del mercado energético serán determinantes para el crecimiento en lo que resta del año.

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Para Perú, el reto inmediato es político: el rumbo de la economía dependerá en buena medida de la confianza que logre transmitir el próximo gobierno y de la rapidez con que se resuelva la actual incertidumbre electoral.