Perú

Marcha blanca en Av. Abancay no es respetada: Carriles exclusivos siguen siendo invadidos

La fase de orientación del carril segregado evidencia falta de respeto a la medida, con autos particulares y taxis invadiendo el espacio destinado al transporte público

Guardar

La avenida Abancay se convirtió desde el martes 20 de enero en el escenario de una transformación vial en Lima MetropolitanaLa marcha blanca de los carriles segregados para buses no se respeta como lo había planteado la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La intervención, respaldada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), busca mejorar la fluidez del transporte público, reducir las paradas indebidas y optimizar los tiempos de viaje.

Sin embargo, en los primeros días, la medida enfrenta obstáculos: conductores privados y taxistas acceden al carril exclusivo para buses pese a la señalización y al despliegue de personal de la ATU.

La segregación de carriles utiliza bolardos y topellantas para separar la vía de uso exclusivo. Por estos carriles circulan actualmente 23 rutas de transporte público regular y cuatro servicios del Corredor Morado, que ahora cuentan con preferencia de paso.

“El tiempo de viaje se reduce de aproximadamente 20 minutos a solo 6 minutos, y la velocidad comercial sube de 11 km/h a 20 km/h”, explicó Pavel Flores, vocero de la ATU.

Los beneficios inmediatos ya son percibidos por los usuarios del transporte público. “Estamos un poquito más liberados del tráfico”, relató un conductor de bus, quien estimó en quince minutos la reducción en el trayecto habitual.

En contraste, la realidad sobre el asfalto muestra otro escenario. Durante la fase de orientación, que excluye la imposición de sanciones económicas, los agentes de la ATU y la Policía Nacional se dedican a informar y sensibilizar en las intersecciones más conflictivas.

No obstante, 24 Horas, noticiero de Panamericana Televisión, observó vehículos particulares y taxis que invadieron el carril segregado en múltiples puntos, especialmente en el cruce con Nicolás de Piérola y frente al Ministerio Público.

Las infracciones se repiten en los semáforos y en zonas donde los conductores aprovechan para dejar o recoger pasajeros, aun cuando la señalización advierte de multas de 428 soles y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor una vez que termine la marcha blanca.

Resistencia a la medida

El desconocimiento y la resistencia conviven con la implementación de la nueva norma. “La verdad que no estaba enterado, sí”, reconoció un taxista entrevistado por el mencionado medio, quien luego aseguró que, tras recibir el folleto informativo, cumpliría la disposición.

Otros conductores manifestaron su desacuerdo, especialmente ante la exclusión de taxis legales del carril exclusivo para buses.

Mientras tanto, la ATU recordó que se habilitaron nueve paraderos de taxi autorizados en vías aledañas, como el jirón Huallaga, Andahuaylas, Ucayali y Ayacucho, para facilitar la movilidad hacia zonas comerciales como Mesa Redonda y el Mercado Central.

El plan de ordenamiento vial impulsado por la Municipalidad de Lima y la ATU tiene como meta priorizar el desplazamiento de los buses y reducir la congestión vehicular. La Gerencia de Movilidad Urbana continúa los estudios de semaforización para optimizar los cruces y sumar seguridad a la intervención. Las autoridades insisten en que, tras el periodo de orientación, las sanciones se aplicarán de manera estricta.

Temas Relacionados

Avenida AbancayMarcha blancaATUperu-noticias

Más Noticias

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A que hora juega Alianza

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Una mujer de 22 años denunció en Argentina a los tres jugadores blanquiazules que han sido separados por el club de manera indefinida mientras se investiga el caso. Aquí todos los detalles del caso

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

El mediocampista de Alianza Lima negó haber cometido un delito y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso de investigación

Sergio Peña rompió su silencio

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

El presidente aseguró que las amenazas contra su equipo surgieron tras medidas del Gobierno contra las bandas extorsivas, como el convenio con la Fiscalía para procesar llamadas vinculadas a delitos

José Jerí denuncia amenazas contra

Transportes Flores Hnos. es multado con casi S/ 2,5 millones por accidente en Surco que dejó un fallecido y 24 heridos

La sanción fue confirmada por el Tribunal del Indecopi, que concluyó que el conductor del bus excedió la jornada máxima de conducción nocturna, generando un riesgo injustificado para los pasajeros durante el servicio interprovincial

Transportes Flores Hnos. es multado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí denuncia amenazas contra

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

José Jerí exige difusión de videos y cambia de versión: pasó de denunciar complot para afectar las elecciones a venganza por requisas

Fuerza Popular no apoyará censura contra José Jerí, pero advierte que actuará si surgen nuevos hechos: “Madurez política”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

José Jerí afirma que no se comunica con Alberto Otárola desde hace mucho tiempo: “Espero que se encuentre bien”

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

DEPORTES

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Joao Grimaldo no desentona en su primera presentación con Sparta Praga y anota su primer tanto en partido amistoso

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo