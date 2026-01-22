Perú

Lluvias paralizan el aeropuerto de Arequipa: Vuelos cancelados dejan a cientos de pasajeros varados

La cancelación masiva de vuelos revive la preocupación por la conectividad aérea en el sur del país, mientras usuarios buscan respuestas y compensaciones ante la persistencia del mal clima

El aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en la ciudad de Arequipa, experimentó este miércoles 21 de enero una serie de cancelaciones de vuelos como consecuencia de lluvias persistentes y neblina que comenzaron a intensificarse desde la tarde.

La primera cancelación ocurrió a las 14:30 horas, con un vuelo programado hacia la ciudad de Lima. A partir de ese momento, se notificaron nuevas suspensiones de vuelos, lo que generó incertidumbre entre los pasajeros que aguardaban en el terminal.

En las pantallas de salidas, los viajeros pudieron observar cómo los vuelos previstos para las horas de la tarde y noche quedaban fuera de servicio. La inestabilidad climática obligó a las aerolíneas a suspender sus operaciones, mientras los usuarios buscaban información sobre reprogramaciones.

El personal de las compañías aéreas se encargó de informar a los pasajeros sobre los procedimientos para la reprogramación o el reembolso de sus boletos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había pronosticado la llegada de precipitaciones intensas entre el 21 y el 23 de enero en zonas de la sierra media y alta de Arequipa.

La entidad recomendó a la población tomar precauciones ante el temporal, mientras el aeropuerto se convertía en escenario de largas filas y consultas constantes. El fenómeno meteorológico impactó no solo el tráfico aéreo, sino también la movilidad terrestre y el ritmo cotidiano de la ciudad.

Derechos de los pasajeros y canales de reclamo

En el contexto de esta ola de cancelaciones, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó a la ciudadanía que los pasajeros cuentan con derechos fundamentales, incluso cuando la suspensión de vuelos responde a causas ajenas al control de las aerolíneas. Las compañías tienen la obligación de proporcionar información clara y oportuna sobre las cancelaciones y las alternativas disponibles.

Entre las opciones para los usuarios afectados, se encuentra la posibilidad de solicitar el reembolso del boleto, la reprogramación del viaje en condiciones similares o el endoso del pasaje a otra persona debidamente identificada.

Además, los pasajeros pueden hacer uso de los tramos posteriores de sus boletos, en el caso de viajes de ida y vuelta o con escalas. Indecopi recomendó conservar los comprobantes de pago y contratar únicamente con proveedores formales para facilitar cualquier trámite o reclamo.

El organismo subrayó que, aunque las condiciones meteorológicas no dependen de las empresas, estas deben responder a sus obligaciones.

“Las aerolíneas están obligadas a mantener activos sus canales de atención para consultas y reclamos”, sostuvo Indecopi. Quienes adquirieron pasajes mediante agencias de viajes deberán contactarlas directamente para gestionar alternativas.

Indecopi ha reforzado su presencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en oficinas regionales, monitoreando en tiempo real para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.

Para facilitar la comunicación, se habilitó el número de WhatsApp Aeropuerto 985 197 624, disponible las 24 horas, así como la dirección de correo sacreclamo@indecopi.gob.pe, los teléfonos (01) 224 7777 para Lima y 0 800 4 4040 para otras regiones. Además, la plataforma digital Reclama Virtual permite registrar reclamos desde cualquier punto del país.

