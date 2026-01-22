Perú

Aprueban precios de referencia para importar arroz, leche, azúcar y maíz

El Ministerio de Economía y Finanzas fijó nuevos valores y recargos aplicables a productos agroalimentarios importados, en el marco del sistema de franjas de precios vigente

Guardar
Para el azúcar se estableció
Para el azúcar se estableció un precio de referencia de USD 426 por tonelada métrica. Foto: Calidra

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció nuevos parámetros para la importación de determinados productos agroalimentarios, al definir precios de referencia y derechos variables adicionales aplicables a operaciones de ingreso al país. La medida alcanza al maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo, insumos clave para la cadena alimentaria.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 002-2026-EF/15.01, difundida en el diario oficial El Peruano, y forma parte del esquema de franjas de precios que busca atenuar la volatilidad de los valores internacionales y su impacto en el mercado interno.

Detalles de los precios y derechos aplicables

Para el maíz, la norma fija un precio de referencia de USD 213 por tonelada métrica (TM). En este caso, no se aplicará un derecho variable adicional, el cual ha sido determinado en USD 0 por TM, manteniendo sin recargo el ingreso de este producto.

En cuanto al azúcar, el precio de referencia aprobado es de USD 426 por TM. A diferencia del maíz, su importación estará sujeta a un derecho variable adicional de USD 105 por TM, de acuerdo con los valores establecidos por el MEF en la resolución.

En el caso del maíz,
En el caso del maíz, el precio de referencia fue determinado en USD 213 por tonelada métrica. Foto: agraria.pe

Respecto al arroz, el precio de referencia quedó definido en USD 443 por TM. El derecho variable adicional varía según el tipo de producto: para el arroz cáscara será de USD 139 por TM, mientras que para el arroz pilado se aplicará un monto mayor, equivalente a USD 199 por TM.

Finalmente, para la leche entera en polvo se determinó un precio de referencia de USD 3.928 por TM. Al igual que en el caso del maíz, este producto no estará sujeto a un derecho variable adicional, el cual se fijó en USD 0 por TM. La resolución lleva la firma del viceministro de Economía, Gerardo Arturo López Gonzales.

Récord histórico de ingreso de maíz en el Muelle Norte del Callao

APM Terminals Callao, concesionario del Muelle Norte del Puerto del Callao, atendió la llegada de la nave granelera MN Bulk Venus, perteneciente a ADM Perú. La embarcación transportó 60.500 toneladas métricas de maíz, volumen que constituye el mayor desembarque de este producto registrado hasta ahora en el país.

La nave amarró en el muelle 11, infraestructura destinada a este tipo de carga general y que permitió realizar la operación sin demoras adicionales. El buque tiene 199 metros de eslora, 32 metros de manga y opera bajo bandera de Singapur.

APM Terminals Callao recibió al
APM Terminals Callao recibió al buque MN Bulk Venus con 60.500 toneladas métricas de maíz, el mayor desembarque de este producto en el país. Foto: Portal Portuario

“Operaciones de esta magnitud demuestran nuestra apuesta por la mejora continua y por ofrecer un servicio ágil, seguro y de clase mundial. Somos peruanos, somos el primer puerto del país y trabajamos para seguir fortaleciendo la competitividad del Perú y posicionarnos como hub estratégico en la región”, señaló Stephany Bravo de Rueda, gerente comercial.

El desembarque fue posible gracias a la reciente puesta en operación del nuevo complejo de silos de APM Terminals Callao, que incorpora dos absorbentes (CSU) de última generación. Esta infraestructura permite altos niveles de eficiencia, con velocidades de descarga que pueden alcanzar picos de hasta 1.800 toneladas métricas por hora.

Temas Relacionados

arrozMinisterio de Economía y FinanzasMEFmaízperu-economia

Más Noticias

Colectivos feministas piden investigación “sin privilegios” para futbolistas de la selección peruana denunciados por abuso sexual

Tres organizaciones demandaron investigación sin privilegios tras la denuncia de abuso sexual presentada por una joven argentina contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Colectivos feministas piden investigación “sin

El 21% de jóvenes en Lima aspira a tener su primera tarjeta de crédito, pero la mayoría ni siquiera sabe qué es historial crediticio

Solo 1 de cada 100 jóvenes en la capital revisa su reporte crediticio de forma regular, mientras que el 28% nunca lo ha hecho, según Experian. ¿Y la Generación Z?

El 21% de jóvenes en

Encuentran una boa arco iris de dos metros dentro de una casa en Cusco: Así fue el rescate que asombró a los vecinos

El hallazgo se produjo en el sector Túpac Amaru, cuando el propietario de la vivienda alertó a las autoridades tras encontrar al enorme reptil dentro de su domicilio

Encuentran una boa arco iris

Recuperan cuatro barras con más de 35 kilos de oro de minería ilegal valorizados en casi 2 millones de dólares

La investigación concluyó que el cargamento incautado carece de trazabilidad legal y estaría ligado a redes de minería ilegal que buscan insertar el mineral en el circuito comercial formal

Recuperan cuatro barras con más

Cafetería en Cusco le pide a joven consumir mínimo S/35 por hora y usuarios en TikTok reaccionan: “Ridículos”

La joven optó por retirarse del local y trasladarse a otra cafetería cercana donde no se exige consumo por tiempo de permanencia

Cafetería en Cusco le pide
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elio Riera refuta a empresario

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

La llamada desesperada a Alberto Otárola: José Jerí lo contactó para pedirle ayuda en medio del escándalo del “Chifagate”

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi aclaró supuesta relación

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

Mathías Brivio y Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto rating logró el reencuentro?

DEPORTES

Así se retiraron en Alianza

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Directivo de Universitario reveló si Cat Flood se quedará una temporada más y respondió si podría irse a Alianza Lima

Barristas de Alianza Lima agredieron a Paolo Guerrero y Luis Advíncula en Matute tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña

“¿Y Hernán Barcos era el problema, no?”, la ácida crítica de Pedro García sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco