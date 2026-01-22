Aprueban precios de referencia para importar arroz, leche, azúcar y maíz

Para el azúcar se estableció un precio de referencia de USD 426 por tonelada métrica. Foto: Calidra

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció nuevos parámetros para la importación de determinados productos agroalimentarios, al definir precios de referencia y derechos variables adicionales aplicables a operaciones de ingreso al país. La medida alcanza al maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo, insumos clave para la cadena alimentaria.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 002-2026-EF/15.01, difundida en el diario oficial El Peruano, y forma parte del esquema de franjas de precios que busca atenuar la volatilidad de los valores internacionales y su impacto en el mercado interno.

Detalles de los precios y derechos aplicables

Para el maíz, la norma fija un precio de referencia de USD 213 por tonelada métrica (TM). En este caso, no se aplicará un derecho variable adicional, el cual ha sido determinado en USD 0 por TM, manteniendo sin recargo el ingreso de este producto.

En cuanto al azúcar, el precio de referencia aprobado es de USD 426 por TM. A diferencia del maíz, su importación estará sujeta a un derecho variable adicional de USD 105 por TM, de acuerdo con los valores establecidos por el MEF en la resolución.

En el caso del maíz, el precio de referencia fue determinado en USD 213 por tonelada métrica. Foto: agraria.pe

Respecto al arroz, el precio de referencia quedó definido en USD 443 por TM. El derecho variable adicional varía según el tipo de producto: para el arroz cáscara será de USD 139 por TM, mientras que para el arroz pilado se aplicará un monto mayor, equivalente a USD 199 por TM.

Finalmente, para la leche entera en polvo se determinó un precio de referencia de USD 3.928 por TM. Al igual que en el caso del maíz, este producto no estará sujeto a un derecho variable adicional, el cual se fijó en USD 0 por TM. La resolución lleva la firma del viceministro de Economía, Gerardo Arturo López Gonzales.

Récord histórico de ingreso de maíz en el Muelle Norte del Callao

APM Terminals Callao, concesionario del Muelle Norte del Puerto del Callao, atendió la llegada de la nave granelera MN Bulk Venus, perteneciente a ADM Perú. La embarcación transportó 60.500 toneladas métricas de maíz, volumen que constituye el mayor desembarque de este producto registrado hasta ahora en el país.

La nave amarró en el muelle 11, infraestructura destinada a este tipo de carga general y que permitió realizar la operación sin demoras adicionales. El buque tiene 199 metros de eslora, 32 metros de manga y opera bajo bandera de Singapur.

APM Terminals Callao recibió al buque MN Bulk Venus con 60.500 toneladas métricas de maíz, el mayor desembarque de este producto en el país. Foto: Portal Portuario

“Operaciones de esta magnitud demuestran nuestra apuesta por la mejora continua y por ofrecer un servicio ágil, seguro y de clase mundial. Somos peruanos, somos el primer puerto del país y trabajamos para seguir fortaleciendo la competitividad del Perú y posicionarnos como hub estratégico en la región”, señaló Stephany Bravo de Rueda, gerente comercial.

El desembarque fue posible gracias a la reciente puesta en operación del nuevo complejo de silos de APM Terminals Callao, que incorpora dos absorbentes (CSU) de última generación. Esta infraestructura permite altos niveles de eficiencia, con velocidades de descarga que pueden alcanzar picos de hasta 1.800 toneladas métricas por hora.