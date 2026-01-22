Precio del oro subió a US$ 4.626,6 por onza troy: La razón del aumento, según el BCRP

El Banco Central de Reserva resaltó las razones del aumento del precio del oro que ocurrió la semana pasada. - Crédito iStock

¿Cómo van los precios en los mercados internacionales? Como todas las semanas, Banco Central de Reserva sacó su Resumen Informativo Semanal (el del 15 de enero de 2026 es el último) donde resalta cómo se ha movido el PBI, la balanza comercial, la tasa de interés, entre otros temas.

Pero también detalla cómo se han movido los precios de los metales y el tipo de cambio en el mercado internacional. Así, si bien el precio del cobre es uno de los que más ha subido, también se destaca el aumento que ha tenido el precio del oro. ¿A qué se debió el incremento de su costo internacionalmente?

“Del 7 al 14 de enero de 2026, el precio del oro se incrementó 3,8 por ciento a USD/oz.tr. US$ 4.626,6, ante la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EUA y por mayor demanda como activo de refugio ante la mayor incertidumbre geopolítica en Irán y temores sobre la independencia de la Reserva Federal", aclaró el BCRP.

El oro se ha vuelto un activo refugio. - Crédito EFE/JEON HEON-KYUN

Así se movieron los precios de los metales

Aumenta el precio de los metales en los mercados internacionales. Así ha reportado el BCRP cómo se han movido el valor de los metales, como el cobre, el oro y el zinc.

Precio del cobre : Entre el 7 y el 14 de enero de 2026, el precio del cobre subió 1,4 por ciento a USD/lb. 6,05 alcanzando un nuevo máximo histórico, debido a una oferta ajustada y a las expectativas de que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés. Además, las importaciones de cobre y productos de cobre de China aumentaron en diciembre

Precio del zinc: Del 7 al 14 de enero de 2026, el precio del zinc subió 2,3 por ciento a USD/lb. 1,47 por el optimismo por una fuerte demanda de China, luego de anunciar planes de poner en marcha un paquete de políticas fiscales para impulsar la demanda y garantizar el buen inicio del año.

En el acumulado del año, el precio del oro registra un incremento de 72%, mientras que la plata presenta una valorización cercana a 170%. Foto: Irene Zaera

Así se movió el petrólero y otros precios

Asimismo, también el BCRP ha reportado cómo se ha movido los precios del petróleo y otros bienes como el trigo; sobre todo considerando las últimas semanas de eventos internacionales.

Precio del petróleo: Entre el 7 y el 14 de enero de 2026, el precio del petróleo WTI se incrementó 10,8 por ciento a USD/bl. 62,0 por temores a interrupciones del suministro iraní debido a un posible conflicto y potenciales represalias contra los intereses regionales de Estados Unidos.

Por el lado, sin embargo, del precio de bienes alimentarios, como el trigo y el maiz, estos han disminuido:

Precio del trigo : Entre el 7 y el 14 de enero de 2026, el precio del trigo se redujo 1,5 por ciento a USD/ton. 226,8, por el ingreso de la cosecha de trigo de Australia y Argentina

Precio del maíz : Del 7 al 14 de enero de 2026, el precio del maíz se redujo 5,1 por ciento a USD/ton. 157,3 por el incremento de los estimados de producción e inventarios finales de Estados Unidos realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

Precio del aceite de soya: Entre el 7 y el 14 de enero de 2026, el precio del aceite de soya se mantuvo en USD/ton. 1 057,1 impulsado por aumento en el precio del petróleo y compensado por temores de mayor competencia del grano de Sudamérica.