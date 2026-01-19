Paro Nacional de motociclistas: qué exigen, reclamos y cuándo sería la paralización

Cientos de motociclistas rechazan el nuevo decreto que prohíbe que dos personas viajen en una moto. La comunidad motera advierte con un paro nacional si el gobierno no atiende sus demandas. | VIDEO: 24 horas

La tensión entre el Gobierno y el sector transporte escaló tras el anuncio de un nuevo decreto supremo que, a partir del martes 20 de enero, prohibirá la circulación de dos personas adultas en una misma motocicleta en todo el país. La comunidad motera, que agrupa a casi cuatro millones de usuarios, considera que la medida vulnera derechos fundamentales y amenaza con desencadenar un paro nacional si no se alcanza un consenso en la reunión pactada con el Ejecutivo.

La normativa se enmarca en la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra el crimen organizado y refuerza el principio de autoridad en el transporte. El presidente José Jerí defendió la publicación del decreto como una acción necesaria. “En esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad”, explicó.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, exhortó a los motociclistas a cumplir la disposición, aunque reconoció que tendrá un impacto negativo en el sector. La Policía sostiene que la moto lineal facilita la comisión de delitos violentos debido a su capacidad de desplazamiento rápido y evasión de controles, especialmente en zonas urbanas congestionadas.

¿Qué argumentan los motociclistas?

Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, sostiene que la medida los convierte en “ciudadanos de segunda categoría” y atenta contra el derecho al trabajo y al libre tránsito. “El problema no es la moto, sino la falta de inteligencia y efectividad policial”, afirmó Millones, quien acusó al presidente Jerí de buscar “aplauso fácil” con una norma que perjudica a miles de familias.

Dani Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, advirtió que paralizar a millones de motociclistas tendría consecuencias millonarias para el Estado, al afectar servicios de delivery, consumo de combustible y la economía de quienes usan este vehículo como herramienta principal de trabajo. En declaraciones a El Dominical de Panamericana, confirmó que sostendrán una reunión con el presidente Jerí en el despacho presidencial este martes. El directivo también destacó que, en el reciente anuncio de la prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, no se mencionó ninguna prohibición sobre dos personas en una moto, lo que considera una muestra de la falta de coherencia y transparencia en el manejo de la norma.

Subrayó que una medida como la propuesta afectaría directamente a dos millones de motociclistas que diariamente se movilizan en sus unidades. Además, recordó que en otros países, como Colombia, la restricción fue implementada sin ningún resultado comprobado en la reducción de delitos, lo que refuerza el escepticismo del gremio motero sobre la eficacia de la política.

¿Qué exigen?

Las demandas de los motociclistas se centran en tres puntos principales:

Retiro inmediato del decreto supremo que prohíbe la circulación de dos personas adultas en una motocicleta, al considerarlo inconstitucional y contrario a la realidad laboral de miles de peruanos. Implementación de medidas de fiscalización focalizada en zonas de alta incidencia delictiva, en lugar de restringir el libre tránsito de toda la población motera. El gremio propone que el Ministerio del Interior refuerce la inteligencia policial y el patrullaje selectivo en distritos con mayores índices de criminalidad. Mayor diálogo y participación en la elaboración de políticas públicas que los afectan. Los representantes del sector exigen ser escuchados en las mesas técnicas y rechazan la imposición de normas sin consulta previa ni estudios técnicos que respalden su efectividad.

¿Cuándo sería el paro nacional de motociclistas?

El paro nacional está condicionado a los resultados de la reunión programada para el martes a las 17:00 horas con el Ejecutivo. Si el Gobierno no retrocede en la publicación y entrada en vigencia del decreto, los gremios moteros anuncian que la paralización podría iniciarse de inmediato, afectando el flujo logístico, el comercio y los servicios en las principales ciudades.

La magnitud de la medida preocupa al sector público y privado. Un paro de motociclistas pondría en riesgo la cadena de suministros, los servicios de reparto, el abastecimiento de comercios y el transporte de miles de trabajadores y estudiantes. Mendoza advirtió que la afectación sería “millonaria” y que el Ejecutivo debe considerar el impacto económico antes de insistir en una norma ampliamente rechazada por el sector.

Sanciones para los motociclistas: multas y pérdida de brevete

La nueva normativa establece que, desde el martes 20 de enero, circular con dos personas adultas en una motocicleta será considerado una infracción muy grave. La primera intervención implica una multa de hasta S/ 1.320 y la pérdida de 50 puntos en el récord del conductor, con opción a pronto pago. En caso de reincidencia, la sanción se duplica: el motociclista perderá definitivamente la licencia de conducir y no podrá acceder a descuentos ni beneficios administrativos.