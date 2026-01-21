Perú

Minsa declara alerta amarilla en todos los centros de salud del país ante intensas lluvias

La medida rige a nivel nacional debido a la alta probabilidad de daños a la salud por el impacto de los fenómenos climáticos y busca unificar la respuesta sanitaria en todo Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la declaratoria de alerta amarilla en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. La medida, publicada este miércoles 21 de enero en el diario oficial El Peruano, responde al incremento de las lluvias intensas que vienen afectando diversas regiones del país y que representan una amenaza directa para el bienestar de la población.

A través de una resolución ministerial, el sector busca unificar las acciones de preparación ante eventos adversos. Previamente, existía una alerta limitada solo a los departamentos de Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín y Amazonas. Sin embargo, debido a la magnitud de las precipitaciones, el ministro Luis Quiroz Avilés dispuso que la medida se extienda a toda la red sanitaria nacional.

¿Qué implica la Alerta Amarilla en el sistema de salud?

Según la normativa vigente del Minsa, la alerta amarilla se establece cuando existe información sobre la inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento destructivo. Esta situación obliga a las dependencias de salud a activar de inmediato sus planes de contingencia y efectuar acciones de preparación para la ejecución de tareas específicas de autoprotección y auxilio.

Los centros de salud, hospitales y postas médicas deben asegurar la disponibilidad de personal, medicamentos e insumos básicos. Asimismo, se fortalecen los sistemas de comunicación para el traslado de heridos o la atención de emergencias sanitarias derivadas de inundaciones, huaicos o activación de quebradas que puedan aislar a comunidades enteras.

Supervisión y coordinación a nivel regional

La resolución dispone que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD) lidere la estrategia. Esta entidad deberá coordinar estrechamente con las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) y las Gerencias Regionales de Salud (GERESA) para supervisar que la alerta se aplique correctamente en cada jurisdicción.

El objetivo es que los recursos locales se encuentren listos para actuar de forma autónoma o, de ser necesario, solicitar el apoyo del nivel central en caso de que la emergencia supere la capacidad de respuesta regional.

Impacto de la temporada de lluvias en el país

La declaratoria llega en un momento crítico de la temporada. Hasta la fecha, las lluvias intensas han dejado un saldo de 12 fallecidos y cerca de 400 personas damnificadas en diversas regiones. Además, el número de provincias declaradas en alerta roja por el riesgo de activación de quebradas ha ascendido a 47, lo que eleva la presión sobre el sistema de salud.

Ante este panorama, el Minsa ha instruido que la resolución se difunda de manera inmediata en su sede digital para conocimiento de todos los trabajadores del sector. Con la derogación de la norma anterior, se establece un mando único de preparación que permitirá una respuesta más ágil ante los daños a la salud que ya se están registrando por la temporada.

Departamentos con más distritos declarados en emergencia

El departamento de Ayacucho registra el mayor número de distritos declarados en emergencia con un total de 38, seguido de Piura (35) y Huánuco (33).

La lista de localidades en peligro inminente se extiende a departamentos como Cusco (29 distritos), Áncash (28), Arequipa (28), Huancavelica (28), Lima (26) y Puno (25). En total, son 516 distritos en todo el país los que se encuentran bajo esta declaratoria oficial debido a las precipitaciones pluviales, lo que justifica la necesidad de que los establecimientos de salud operen bajo los protocolos de la alerta amarilla.

Otras regiones con un número significativo de distritos afectados incluyen a Apurímac (23), San Martín (21), Junín (18) y Amazonas (16).

