Lluvias en Perú: gobierno decreta estado de emergencia en más de 50 distritos de la costa y sierra

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 52 distritos de nueve regiones por riesgo de intensas lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. (Andina)

El Poder Ejecutivo dispuso el estado de emergencia en 52 distritos de nueve regiones, luego de que informes técnicos advirtieran un peligro inminente ante la llegada de intensas lluvias. La medida, oficializada hoy, abarca provincias de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tumbes y otros departamentos, y estará vigente por un plazo de 60 días calendario.

Según el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, publicado este domingo 18 de enero, la declaratoria responde a la necesidad de actuar de manera inmediata para reducir el riesgo existente y permitir la intervención coordinada de entidades nacionales, regionales y locales.

El documento, oficializado en el diario El Peruano, precisa que la magnitud de la amenaza supera la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales y municipales afectados, por lo que se requiere la participación de ministerios como Salud, Educación, Defensa, Interior, Vivienda, Agricultura, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones y Desarrollo e Inclusión Social, entre otras instituciones.

Informes del INDECI y SENAMHI advierten sobre lluvias extremas para el periodo enero-marzo 2026 y respaldan la decisión del Ejecutivo.

Los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) sustentan la decisión, tras advertir sobre escenarios de lluvias extremas atribuidas al fenómeno de El Niño para el periodo enero-marzo de 2026.

El gobierno estableció que las acciones a ejecutar deben priorizar la reducción del nivel de riesgo, así como la atención y rehabilitación de las zonas comprometidas.

Distritos en emergencia

El anexo del decreto detalla los territorios donde se aplicará la medida especial. En Áncash, la relación incluye a los distritos de La Merced, La Primavera, Mangas, Ticllos, Amashca, Carhuaz, Tinco, Buena Vista Alta, Casma, Huarmey, Caraz, Huallanca, Llumpa, San Cristóbal de Raján, Pallasca y Catac. También figuran Cáceres del Perú, Chimbote, Moro, Nepeña, Santa, Mancos, Matacoto, Quillo, Ranrahirca, Shupluy, Yanama y Yungay.

El estado de emergencia en Perú tendrá una vigencia de 60 días y busca priorizar la reducción de riesgos y la atención en zonas vulnerables. (Andina)

En el departamento de Ica, la disposición involucra a Ica, La Tinguiña, San José de los Molinos, Santiago y Huancano. En La Libertad, la declaratoria abarca Chicama, Huamachuco, Mollepamba, Santiago de Chuco, El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, Trujillo, Víctor Larco Herrera, Chao y Virú.

Lambayeque suma a la lista a los distritos de Chiclayo, Chongoyape, Eten, Monsefú, Pucalá, Reque, Santa Rosa, Saña y Tumán. En Lima, la medida se orienta a zonas específicas de distintas provincias. Moquegua, Piura y Tumbes también presentan jurisdicciones en estado de emergencia, de acuerdo con el listado oficial.

El decreto establece que la ejecución de medidas quedará bajo la coordinación técnica del Indeci, con el apoyo de las carteras ministeriales, gobiernos regionales y locales, así como entidades públicas y privadas involucradas. El financiamiento de las acciones se realizará con cargo al presupuesto institucional de los organismos participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Deslizamientos y caída de árboles mantienen interrumpido el tránsito vehicular en la zona.

Acciones inmediatas

Durante los 60 días de vigencia, las autoridades pondrán en marcha intervenciones orientadas a la reducción del riesgo y la atención de eventuales emergencias. Las acciones podrán modificarse conforme evolucionen las condiciones climáticas y los informes técnicos, siempre bajo la supervisión de las instituciones responsables.

El Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM cuenta con la firma del presidente José Enrique Jerí Oré, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Julio Álvarez Miranda y los titulares de las carteras de Defensa, Salud, Educación, Agricultura, Vivienda, Interior, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.