Lluvias extremas en Perú 2026: Suben a 47 las provincias en alerta roja por riesgo de huaicos y desastres naturales

El COEN amplió la medida tras un nuevo aviso del Senamhi, que advierte precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en al menos 18 regiones durante las próximas 24 horas, con alto riesgo de deslizamientos y activación de quebradas

En Arequipa, las vías han resultado afectadas por las lluvias. Foto: difusión

La temporada de lluvias 2026 sigue intensificándose en diversas zonas del país y mantiene en vilo a miles de familias ante el riesgo de huaicos, deslizamientos y activación de quebradas. En las últimas horas, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) elevó a 47 el número de provincias declaradas en alerta roja, un incremento significativo frente al reporte previo, como consecuencia de las lluvias de fuerte a extrema intensidad que se registrarán en las siguientes 24 horas, principalmente en la sierra.

Este nuevo escenario de riesgo se produce en un contexto ya crítico. El aviso de corto plazo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), vigente desde la tarde del martes 20 hasta el miércoles 21 de enero, advierte que las condiciones meteorológicas podrían agravar la situación en al menos 18 regiones del país, varias de ellas con antecedentes recientes de emergencias por eventos naturales.

COEN amplía alerta roja a 47 provincias

El Senamhi alerta sobre el riesgo de activación de quebradas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos siete días, afectando diversas regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

De acuerdo con el aviso N.° 019-2026-COEN, elaborado con información técnica del Senamhi, las lluvias previstas podrían desencadenar activación de quebradas, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas donde las precipitaciones han sido constantes durante la última semana. El documento precisa que ocho regiones concentran las provincias en alerta roja, debido a su alta susceptibilidad a movimientos en masa.

En la región Áncash, las provincias comprometidas son Antonio Raymondi, Bolognesi, Huari y Recuay. En Arequipa, el riesgo alcanza a Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, zonas donde las lluvias suelen impactar tanto áreas urbanas como rurales. En Huánuco, la alerta incluye a Dos de Mayo, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca.

La lista también abarca a Junín, con Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli–La Oroya; Lima, con Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos; Moquegua, con General Sánchez Cerro; Puno, donde figuran Azángaro, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Puno, San Román, Sandia y Yunguyo; y Tacna, con Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata.

Además de las provincias en alerta roja, el COEN informó que 18 departamentos se encuentran bajo vigilancia preventiva en niveles rojo, naranja y amarillo. A las regiones ya mencionadas se suman Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Ucayali, donde se han identificado distritos con alto riesgo por su ubicación geográfica y condiciones climáticas.

Lluvias intensas dejan fallecidos, damnificados y vías bloqueadas

Luis Arroyo Sánchez, jefe del INDECI, informa que 525 distritos a nivel nacional se encuentran en estado de emergencia debido a las intensas lluvias. Se detallan las acciones de respuesta y el balance de damnificados y fallecidos por los desastres naturales. Canal N

El aumento de alertas se da mientras el país enfrenta un balance preliminar de 12 personas fallecidas y más de 400 damnificados a causa de las lluvias intensas y deslizamientos de tierra, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Las víctimas se concentran en regiones de la sierra y la selva, donde los eventos naturales han golpeado con mayor fuerza en lo que va del año.

Luis Arroyo Sánchez, jefe del Indeci, informó que 525 distritos a nivel nacional se encuentran actualmente en estado de emergencia, una cifra que refleja la magnitud del impacto de esta temporada de lluvias. Entre las zonas más afectadas figura el distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo (Junín), donde se registraron cuatro fallecidos tras la activación de quebradas y deslizamientos provocados por la saturación del suelo.

También se han reportado decesos en la provincia de Caravelí, en Arequipa, y en el distrito de Songos, en la sierra de Lima, donde las lluvias generaron movimientos en masa y accidentes fatales. Estos eventos han afectado tanto a centros poblados como a comunidades rurales, complicando las labores de rescate y atención de emergencias.

El Indeci advierte que las precipitaciones intensas en periodos cortos, de hasta tres días consecutivos, han incrementado el número de huaicos, derrumbes e interrupciones de carreteras en distintas regiones. Varias vías nacionales y departamentales permanecen bloqueadas por deslizamientos, lo que dificulta el traslado de ayuda humanitaria y mantiene a algunas localidades parcialmente aisladas.

Ante este panorama, las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales, evitar transitar por quebradas, ríos o cauces secos, y respetar las recomendaciones de los organismos de defensa civil.

