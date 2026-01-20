Perú

12 muertos y más de 400 damnificados en Perú por intensas lluvias y deslizamientos de tierra

El reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) confirma que las víctimas se registraron en la sierra y la selva del paús, con cientos de familias que perdieron viviendas y bienes

Luis Arroyo Sánchez, jefe del INDECI, informa que 525 distritos a nivel nacional se encuentran en estado de emergencia debido a las intensas lluvias. Se detallan las acciones de respuesta y el balance de damnificados y fallecidos por los desastres naturales. Canal N

La temporada de lluvias que atraviesa el Perú en lo que va del 2026 viene dejando un impacto severo en distintas regiones del país, con pérdidas humanas, viviendas colapsadas y carreteras interrumpidas. Las precipitaciones intensas, concentradas en cortos periodos de tiempo, han generado huaicos, deslizamientos, activación de quebradas y otros eventos naturales que han puesto en riesgo a miles de familias, sobre todo en zonas de la sierra y la selva.

De acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el saldo preliminar es de 12 personas fallecidas y cerca de 400 damnificados que han perdido sus viviendas o bienes materiales. Las regiones más afectadas hasta el momento son Arequipa, Junín, Cajamarca y Amazonas, según detalló el jefe del Indeci, general EP (r) Luis Arroyo, tras participar en una reunión de evaluación en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Fallecidos, damnificados y zonas más golpeadas por las lluvias intensas

E n chimbote se registraron truenos y rayos durante una fuerte lluvia. - Crédito: Facebook / Chimbote Perú Hace Noticias

En declaraciones a la prensa, Luis Arroyo precisó que los fallecimientos se produjeron en distintas localidades del país, siendo el distrito de Perené, ubicado en la provincia de Chanchamayo, en la región Junín, el más afectado hasta el momento, con cuatro víctimas mortales. Esta zona de la selva central ha sufrido de manera recurrente la activación de quebradas y deslizamientos debido a la saturación del suelo por las lluvias persistentes.

Además de Perené, el jefe del Indeci confirmó decesos en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa, así como en Songos, distrito ubicado en la sierra de Lima, donde los movimientos en masa y las condiciones climáticas adversas provocaron accidentes fatales. Estas emergencias se han registrado tanto en áreas urbanas como rurales, complicando las labores de respuesta inmediata.

Arroyo señaló que la temporada de lluvias de enero se ha caracterizado por precipitaciones altamente intensas en periodos cortos, de hasta tres días consecutivos, lo que incrementó el riesgo de incidentes y tragedias. “Se han reportado huaicos, deslizamientos de tierra e interrupciones de vías en diversas regiones”, indicó, al tiempo de advertir que estas situaciones afectan no solo a las familias damnificadas, sino también a la conectividad vial.

El reporte oficial del Indeci también advierte que varios deslizamientos continúan bloqueando carreteras principales, lo que dificulta el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas. En algunos casos, comunidades enteras han quedado parcialmente aisladas, dependiendo del apoyo aéreo o de rutas alternas para recibir asistencia.

Distritos en emergencia, monitoreo del Huascarán y alertas a la población

Emergencia por precipitaciones: INDECI llama a autoridades a acelerar medidas de rehabilitación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB:@Huaraz con la Noticia)

Como parte de las acciones adoptadas frente a esta situación, el Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia a 527 distritos en tres etapas, principalmente por los efectos de las lluvias y como medida preventiva ante posibles nuevos eventos. Del total, 134 distritos fueron incorporados recientemente, según precisó el jefe del Indeci.

Estas declaratorias permiten a los gobiernos locales y regionales realizar una reorientación presupuestal, ejecutar trabajos de descolmatación de ríos, reforzar defensas ribereñas y acelerar la atención a las personas afectadas. También facilitan la adquisición de bienes y servicios necesarios para la respuesta inmediata ante emergencias.

Arroyo destacó el trabajo permanente del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que mantiene un monitoreo las 24 horas del día, articulando acciones con municipalidades, gobiernos regionales y otras entidades del Estado. Añadió que el Indeci cuenta con más de 300 integrantes de grupos de intervención rápida, desplegados en distintas regiones para apoyar en la evaluación de daños, el registro de damnificados y la atención directa en campo.

En otro momento, el titular del Indeci confirmó que el nevado Huascarán, específicamente en su sector sur, se encuentra bajo vigilancia permanente ante el riesgo de desprendimientos que podrían afectar a las localidades de Caraz y Nuevo Yungay, en la región Áncash. Precisó que, hasta ahora, no existen señales de inestabilidad inminente, aunque el seguimiento continúa de manera constante con apoyo de entidades científicas nacionales.

Respecto al Fenómeno El Niño, Arroyo afirmó que, pese a las lluvias intensas registradas en diversas regiones del país, no se presentan actualmente las condiciones para confirmar la presencia de este evento climático, ni en su forma moderada ni costera. Indicó que el monitoreo del calentamiento del mar y de las condiciones atmosféricas corresponde al ENFEN, organismo que desde el 15 de enero se encuentra en etapa de vigilancia, con evaluaciones quincenales.

Finalmente, el jefe del Indeci exhortó a la población a mantenerse informada a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE), que envía avisos a los teléfonos móviles y puede brindar minutos clave para evacuar ante un peligro inminente. También recomendó especial cuidado a las familias que viven en zonas expuestas a movimientos en masa, sugiriendo no permanecer en viviendas vulnerables durante episodios de lluvias intensas, especialmente en horas de la noche.

