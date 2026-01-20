Valor del euro en Perú este 20 de enero (de EUR a PEN)

Valor de apertura del euro en Perú este 20 de enero de EUR a PEN

El euro se cotiza a 3,94 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,71% frente a los 3,91 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una subida 0,66%; pese a ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,1%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, acumula dos sesiones consecutivas en ascenso. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.

Nuevo país adopta al euro

Bulgaria oficialmente adoptó el euro el 1 de enero de 2026, momento en el que dejó de usar su moneda nacional, el lev, para integrar totalmente la zona del euro como el vigésimo primer Estado miembro. Este cambio es el resultado de un proceso largo y exigente: primero el país cumplió los criterios económicos y legales que exige la Unión Europea para poder unirse a la eurozona, incluyendo estabilidad de precios, finanzas públicas sanas y un tipo de cambio fijo, y luego las instituciones europeas aprobaron formalmente su entrada.

La incorporación al euro no fue simplemente un símbolo, sino una transformación práctica de la economía búlgara. La moneda común empezará a circular junto al lev durante un período de transición, y todo el sistema de pagos, cuentas bancarias y transacciones comerciales se convertirá al euro a una tasa de 1,95583 levas por euro, que es fija e irrevocable. Esto busca facilitar que ciudadanos y empresas realicen pagos, valoren precios y negocien con mayor transparencia dentro del mercado único europeo.

La medida ha generado opiniones diversas entre la población y los analistas: mientras que algunos celebran la integración más profunda con Europa, otros expresan inquietud por posibles aumentos de precios o por perder el control sobre la política monetaria nacional. Más allá de las reacciones sociales, el paso a la moneda única también refuerza la presencia de Bulgaria dentro de las estructuras económicas y financieras de la Unión Europea, lo que podría mejorar la confianza de inversionistas y simplificar el comercio con otros países de la eurozona.