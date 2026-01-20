Perú

Valor del euro en Perú este 20 de enero (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada del martes 20

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Perú este 20 de enero de EUR a PEN

El euro se cotiza a 3,94 soles en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,71% frente a los 3,91 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una subida 0,66%; pese a ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,1%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días pasados, acumula dos sesiones consecutivas en ascenso. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.

Nuevo país adopta al euro

Bulgaria oficialmente adoptó el euro el 1 de enero de 2026, momento en el que dejó de usar su moneda nacional, el lev, para integrar totalmente la zona del euro como el vigésimo primer Estado miembro. Este cambio es el resultado de un proceso largo y exigente: primero el país cumplió los criterios económicos y legales que exige la Unión Europea para poder unirse a la eurozona, incluyendo estabilidad de precios, finanzas públicas sanas y un tipo de cambio fijo, y luego las instituciones europeas aprobaron formalmente su entrada.

La incorporación al euro no fue simplemente un símbolo, sino una transformación práctica de la economía búlgara. La moneda común empezará a circular junto al lev durante un período de transición, y todo el sistema de pagos, cuentas bancarias y transacciones comerciales se convertirá al euro a una tasa de 1,95583 levas por euro, que es fija e irrevocable. Esto busca facilitar que ciudadanos y empresas realicen pagos, valoren precios y negocien con mayor transparencia dentro del mercado único europeo.

La medida ha generado opiniones diversas entre la población y los analistas: mientras que algunos celebran la integración más profunda con Europa, otros expresan inquietud por posibles aumentos de precios o por perder el control sobre la política monetaria nacional. Más allá de las reacciones sociales, el paso a la moneda única también refuerza la presencia de Bulgaria dentro de las estructuras económicas y financieras de la Unión Europea, lo que podría mejorar la confianza de inversionistas y simplificar el comercio con otros países de la eurozona.

Temas Relacionados

EuroSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticiasprecio del euroeuro en Perúperu-economia

Más Noticias

Paciente insultó a doctor por su color de piel y fue condenado: es la primera sentencia por racismo en Tarapoto

El episodio ocurrió dentro de un hospital del Estado y motivó la intervención del Ministerio Público, que impulsó una respuesta penal rápida frente a un hecho ocurrido en la región San Martín

Paciente insultó a doctor por

¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Tras la eventual salida del mandatario, abogados debaten si Fernando Rospigliosi asumiría automáticamente el cargo o si corresponde elegir una nueva Mesa Directiva en el Congreso

¿Quién asumiría la Presidencia si

Año Escolar 2026: Qué cobros son legales y cuáles están prohibidos en colegios privados, según Indecopi

El organismo fiscalizador advierte a padres sobre las tarifas permitidas durante la matrícula, pensiones y cuotas de ingreso para evitar pagos indebidos en la campaña escolar

Año Escolar 2026: Qué cobros

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 20 de enero

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más caros en la capital peruana

Este es el precio de

¿Todo calor extremo es una ola de calor? Senamhi desmiente los mitos más comunes del verano en Perú

El Senamhi aclara dudas frecuentes sobre el verano y cuestiona algunas ideas muy extendidas sobre el calor, las lluvias de estación y cómo protegerse del sol

¿Todo calor extremo es una
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Quién asumiría la Presidencia si

¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

López Aliaga duda que José Jerí acabe su mandato y lo acusa de liderar una gestión corrupta: “Parece el bacalao de Fujimori”

Acción Popular rompe con José Jerí: “Todos le van a quitar el respaldo por intereses políticos, como pasó con Dina Boluarte”

INPE descarta emergencia médica y confirma atención programada a Martín Vizcarra: expresidente regresó a Barbadillo

ENTRETENIMIENTO

Macla Yamada relata su desmayo

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

Karina Rivera y Timoteo emocionados de debutar en el cine: “Siempre lo hemos soñado”

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

DEPORTES

Arturo Vidal compartió su admiración

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute

Christian Ramos revela las trabas que enfrenta para continuar su carrera: “Me dijeron que ya estoy muy grande para jugar”

Antonio Rizola eleva su voz de protesta ante amenazas a voleibolistas: ”Los hinchas necesitan respetar a las atletas”

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?