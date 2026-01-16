Perú

Dólar baja y rompe la barrera del S/ 3,36, un nuevo valor mínimo en los últimos seis años

El dólar marca un nuevo valor bajo y no parece detener su caída. Mientras, el BCRP sigue comprando millones de dólares, o este valor caería mucho más

Dólar inicia el 2026 a
Dólar inicia el 2026 a la baja y se mantiene alrededor de los S/ 3,36 por fortalecimiento del sol, pero ha caído nuevamente.

El viernes 16 de enero el precio del dólar ha cerrado en un nuevo valor bajo, a S/ 3,3590, rompiendo así la barrera del S/ 3,3600 según los datos de la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el 2025, la tendencia del tipo de cambio ha sido a depreciarse, marcando durante el año valores también bajos, llegando a precios similares al 2020, durante la pandemia por el COVID-19. Así, su valor había llegado al más bajo en los últimos cinco años.

Sin embargo, este 2026 ya se ha tocado nuevo fondo. El precio del dólar no se encontraba en valores tan bajos desde aproximadamente hace seis años, en enero de 2020. El 29 de ese mes el tipo de cambio llegó a S/ 3,3450.

Así cerró el dólar hoy.
Así cerró el dólar hoy.

Dólar en rango de S/ 3,35

Ya el lunes 12 de enero el precio del dólar había bajado a S/ 3,3600, según el cierre de la sesión cambiaria del BCRP. En esta misma sesión, el Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar.

Asimismo, según Jesús Flores Ríos, Gerente de Intermediación de divisas en Renta4 SAB, este precio del dólar significó un retroceso de “20 puntos respecto al cierre del día viernes que se situó en 3,3620″. “Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio max. 3.3620 y min. 3.3590. En el mercado se negociaron 350 millones de dólares a un precio promedio de 3.3600. El día de hoy vencieron S/500 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados", informó.

Sin embargo, ahora se marcó un nuevo fondo, con una caída hacia el valor de S/3,3590, con lo cual se mantiene la caída del dólar, sin prever una apreciación, tal como esperaba aún el mercado para este año.

El precio del dólar sigue
El precio del dólar sigue bajando, pero el tipo de cambio subiría este año.

¿El dólar subirá?

No se puede predecir si el dólar aumentará de valor en 2026. Sin embargo, según datos del BCRP, el mercado ahora espera un dolar más bajo en 2026 con respecto a reportes anteriores, según reveló la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la que da datos de cómo ven los actores de la sociedad el tipo de cambio.

Es decir, si bien se espera un dólar más alto, estas proyecciones parecen haberse ajustado a la baja. “La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,43 y S/ 3,50 por dólar. Para fines de 2027, se espera que esta variable se ubique entre S/ 3,43 y S/ 3,60 por dólar”, aclara el BCRP.

Pero dado que el dólar ha sufrido una gran baja en 2025, y hay un escenario cambiado, sobre todo con lo complejo de la situación en Estados Unidos, ahora se opina que el valor del dólar no va a subir tanto. Asimismo “la expectativa de tipo de cambio a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3,49 por dólar en noviembre a S/ 3,44 por dólar en diciembre”.

