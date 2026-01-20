¿Todo calor extremo es una ola de calor? Senamhi desmiente los mitos más comunes del verano en Perú

El Senamhi aclara los mitos más frecuentes sobre el calor, la lluvia y la radiación solar en verano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Con el inicio del verano, el clima se convierte en tema obligado en las conversaciones. Tras días de lluvias inesperadas, las temperaturas en ciudades de Perú comienzan a subir y el ambiente se vuelve ideal para los memes sobre el calor, las fotos de termómetros y las dudas sobre qué está pasando realmente con el clima. Este año, como cada temporada, surgen preguntas y afirmaciones que muchos repiten, pero pocos consultan en fuentes oficiales: ¿mucho calor significa que estamos en una ola de calor?, ¿de verdad nunca llueve en verano?, ¿si el día está nublado, no hay radiación solar peligrosa?

Para responder estas dudas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente, asume el rol de fuente confiable y desmiente algunos de los mitos más frecuentes del verano. Su objetivo es claro: que la población tome decisiones informadas y no se deje llevar por creencias populares que pueden generar riesgos innecesarios. “Nuestro trabajo es que la gente entienda realmente cómo funciona el clima en verano”, señalaron voceros del Senamhi.

El Senamhi no solo emite pronósticos y alertas, también participa activamente en campañas informativas para que las personas diferencien la percepción del calor de los fenómenos meteorológicos reales. La idea es que cada tendencia viral sobre el clima tenga siempre un respaldo científico, y que los mitos no se conviertan en obstáculos para la prevención y el bienestar.

¿Calor intenso es igual a ola de calor?

Uno de los mitos más comunes en verano es creer que cualquier subida de temperatura ya es una ola de calor. El Senamhi aclara que para declarar una ola de calor, las temperaturas máximas y/o mínimas deben superar ciertos umbrales durante más de tres días seguidos y esos valores deben ser inusuales para la región y la época del año. Si el calor se siente intenso durante un solo día, o si hay varios días cálidos dentro de lo habitual para el verano, no significa que estemos ante una ola de calor.

¿Por qué es importante esta diferencia? La exageración puede llevar a preocupaciones innecesarias y a una falsa percepción de riesgo. El término “ola de calor” se reserva para eventos realmente excepcionales, que requieren un seguimiento técnico y criterios científicos claros. Solo el monitoreo constante permite identificar si los valores registrados son anómalos o forman parte del comportamiento normal del verano.

Antes de compartir la noticia en redes o sumarse a la tendencia con memes y comentarios, conviene revisar la información oficial. El Senamhi es la entidad responsable de declarar una ola de calor y de informar si la situación amerita medidas extraordinarias de protección.

¿Verano significa ausencia total de lluvias?

Otro clásico del verano: pensar que la estación es sinónimo de sol permanente y cielos despejados. Sin embargo, el clima peruano es mucho más variado. Para la sierra y la selva, el verano coincide con la temporada de lluvias, que en ocasiones pueden ser intensas y frecuentes. Incluso en Lima metropolitana, donde el cielo suele lucir más claro, se presentan las conocidas “lluvias de verano”, sobre todo en la tarde o la madrugada.

La lluvia de verano sorprendió a ciudadanos de Lima. Foto: archivo Infoabe Perú

El verano en Perú no equivale a ausencia total de lluvias ni a un clima seco todo el tiempo. Dejarse llevar por esta idea puede llevar a planificar mal las actividades al aire libre, descuidar las precauciones o ignorar alertas meteorológicas. Resulta fundamental conocer las particularidades de cada región y estar atento a los reportes, porque el clima puede variar en cuestión de horas y sorprender con precipitaciones inesperadas.

El Senamhi recomienda consultar pronósticos actualizados y no confiarse, aunque la mañana amanezca soleada. Así, podrás organizar tu día y evitar contratiempos, independientemente de lo que diga la creencia popular.

¿Es seguro no usar bloqueador en días nublados?

Muchos piensan que solo hay que protegerse del sol cuando el cielo está completamente despejado. Sin embargo, el Senamhi advierte que la radiación ultravioleta (UV) puede alcanzar niveles extremos incluso en días nublados. Las nubes no bloquean totalmente los rayos UV, por lo que confiarse puede tener consecuencias negativas para la salud.

Altas temperaturas elevan riesgos en niños con cáncer: alertan sobre hidratación y exposición al sol. (Foto: Agencia Andina)

Es frecuente que, con un cielo gris, la gente olvide el bloqueador solar o salga sin sombrero, suponiendo que no hay peligro real. La exposición acumulada, sin importar si el día está soleado o nublado, puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y un mayor riesgo de cáncer cutáneo. El riesgo de exposición es alto y exige medidas de protección constantes durante toda la temporada.

El consejo del Senamhi es claro: nunca hay que bajar la guardia. Utiliza protector solar, busca zonas de sombra en las horas de mayor radiación y prefiere ropa ligera que cubra la piel, sin importar cómo luzca el cielo. Así, puedes disfrutar del verano sin poner en riesgo tu salud.

Recomendaciones del Senamhi para un verano sin riesgos

El verano puede ser más llevadero y seguro si se siguen algunas recomendaciones básicas. El Senamhi sugiere hidratarse bien, protegerse del sol en todo momento, usar ropa clara y ligera, y no confiarse aunque el día esté nublado. Además, recuerda que las altas temperaturas pueden afectar a niños, personas mayores y quienes trabajan al aire libre, por lo que la prevención es clave.

Hidratarse bien, protegerse del sol en todo momento, usar ropa clara y ligera, y no confiarse aunque el día esté nublado, son las claves para este verano. - Crédito: Andina

La institución también hace un llamado a la responsabilidad: antes de compartir información sobre el clima, verifica que provenga de fuentes oficiales y confiables. “La desinformación puede generar confusión y complicar la prevención”, advirtieron desde el Senamhi. Por eso, la recomendación es informarse siempre en los canales oficiales y no dejarse llevar por mitos que, aunque populares, pueden resultar peligrosos.

El compromiso del Senamhi es continuar monitoreando el clima en todo el país y ofrecer pronósticos y alertas que contribuyan al bienestar colectivo. Este verano, la mejor tendencia es cuidarse, informarse y ayudar a que los mitos no opaquen el valor de los datos reales.