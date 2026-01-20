Perú

¿Todo calor extremo es una ola de calor? Senamhi desmiente los mitos más comunes del verano en Perú

El Senamhi aclara dudas frecuentes sobre el verano y cuestiona algunas ideas muy extendidas sobre el calor, las lluvias de estación y cómo protegerse del sol

Guardar
El Senamhi aclara los mitos
El Senamhi aclara los mitos más frecuentes sobre el calor, la lluvia y la radiación solar en verano. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Con el inicio del verano, el clima se convierte en tema obligado en las conversaciones. Tras días de lluvias inesperadas, las temperaturas en ciudades de Perú comienzan a subir y el ambiente se vuelve ideal para los memes sobre el calor, las fotos de termómetros y las dudas sobre qué está pasando realmente con el clima. Este año, como cada temporada, surgen preguntas y afirmaciones que muchos repiten, pero pocos consultan en fuentes oficiales: ¿mucho calor significa que estamos en una ola de calor?, ¿de verdad nunca llueve en verano?, ¿si el día está nublado, no hay radiación solar peligrosa?

Para responder estas dudas, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), adscrito al Ministerio del Ambiente, asume el rol de fuente confiable y desmiente algunos de los mitos más frecuentes del verano. Su objetivo es claro: que la población tome decisiones informadas y no se deje llevar por creencias populares que pueden generar riesgos innecesarios. “Nuestro trabajo es que la gente entienda realmente cómo funciona el clima en verano”, señalaron voceros del Senamhi.

El Senamhi no solo emite pronósticos y alertas, también participa activamente en campañas informativas para que las personas diferencien la percepción del calor de los fenómenos meteorológicos reales. La idea es que cada tendencia viral sobre el clima tenga siempre un respaldo científico, y que los mitos no se conviertan en obstáculos para la prevención y el bienestar.

¿Calor intenso es igual a ola de calor?

Uno de los mitos más comunes en verano es creer que cualquier subida de temperatura ya es una ola de calor. El Senamhi aclara que para declarar una ola de calor, las temperaturas máximas y/o mínimas deben superar ciertos umbrales durante más de tres días seguidos y esos valores deben ser inusuales para la región y la época del año. Si el calor se siente intenso durante un solo día, o si hay varios días cálidos dentro de lo habitual para el verano, no significa que estemos ante una ola de calor.

¿Por qué es importante esta diferencia? La exageración puede llevar a preocupaciones innecesarias y a una falsa percepción de riesgo. El término “ola de calor” se reserva para eventos realmente excepcionales, que requieren un seguimiento técnico y criterios científicos claros. Solo el monitoreo constante permite identificar si los valores registrados son anómalos o forman parte del comportamiento normal del verano.

Antes de compartir la noticia en redes o sumarse a la tendencia con memes y comentarios, conviene revisar la información oficial. El Senamhi es la entidad responsable de declarar una ola de calor y de informar si la situación amerita medidas extraordinarias de protección.

¿Verano significa ausencia total de lluvias?

Otro clásico del verano: pensar que la estación es sinónimo de sol permanente y cielos despejados. Sin embargo, el clima peruano es mucho más variado. Para la sierra y la selva, el verano coincide con la temporada de lluvias, que en ocasiones pueden ser intensas y frecuentes. Incluso en Lima metropolitana, donde el cielo suele lucir más claro, se presentan las conocidas “lluvias de verano”, sobre todo en la tarde o la madrugada.

La lluvia de verano sorprendió
La lluvia de verano sorprendió a ciudadanos de Lima. Foto: archivo Infoabe Perú

El verano en Perú no equivale a ausencia total de lluvias ni a un clima seco todo el tiempo. Dejarse llevar por esta idea puede llevar a planificar mal las actividades al aire libre, descuidar las precauciones o ignorar alertas meteorológicas. Resulta fundamental conocer las particularidades de cada región y estar atento a los reportes, porque el clima puede variar en cuestión de horas y sorprender con precipitaciones inesperadas.

El Senamhi recomienda consultar pronósticos actualizados y no confiarse, aunque la mañana amanezca soleada. Así, podrás organizar tu día y evitar contratiempos, independientemente de lo que diga la creencia popular.

¿Es seguro no usar bloqueador en días nublados?

Muchos piensan que solo hay que protegerse del sol cuando el cielo está completamente despejado. Sin embargo, el Senamhi advierte que la radiación ultravioleta (UV) puede alcanzar niveles extremos incluso en días nublados. Las nubes no bloquean totalmente los rayos UV, por lo que confiarse puede tener consecuencias negativas para la salud.

Altas temperaturas elevan riesgos en
Altas temperaturas elevan riesgos en niños con cáncer: alertan sobre hidratación y exposición al sol. (Foto: Agencia Andina)

Es frecuente que, con un cielo gris, la gente olvide el bloqueador solar o salga sin sombrero, suponiendo que no hay peligro real. La exposición acumulada, sin importar si el día está soleado o nublado, puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y un mayor riesgo de cáncer cutáneo. El riesgo de exposición es alto y exige medidas de protección constantes durante toda la temporada.

El consejo del Senamhi es claro: nunca hay que bajar la guardia. Utiliza protector solar, busca zonas de sombra en las horas de mayor radiación y prefiere ropa ligera que cubra la piel, sin importar cómo luzca el cielo. Así, puedes disfrutar del verano sin poner en riesgo tu salud.

Recomendaciones del Senamhi para un verano sin riesgos

El verano puede ser más llevadero y seguro si se siguen algunas recomendaciones básicas. El Senamhi sugiere hidratarse bien, protegerse del sol en todo momento, usar ropa clara y ligera, y no confiarse aunque el día esté nublado. Además, recuerda que las altas temperaturas pueden afectar a niños, personas mayores y quienes trabajan al aire libre, por lo que la prevención es clave.

Hidratarse bien, protegerse del sol
Hidratarse bien, protegerse del sol en todo momento, usar ropa clara y ligera, y no confiarse aunque el día esté nublado, son las claves para este verano. - Crédito: Andina

La institución también hace un llamado a la responsabilidad: antes de compartir información sobre el clima, verifica que provenga de fuentes oficiales y confiables. “La desinformación puede generar confusión y complicar la prevención”, advirtieron desde el Senamhi. Por eso, la recomendación es informarse siempre en los canales oficiales y no dejarse llevar por mitos que, aunque populares, pueden resultar peligrosos.

El compromiso del Senamhi es continuar monitoreando el clima en todo el país y ofrecer pronósticos y alertas que contribuyan al bienestar colectivo. Este verano, la mejor tendencia es cuidarse, informarse y ayudar a que los mitos no opaquen el valor de los datos reales.

Temas Relacionados

VeranoSenamhiClimaPerúMinisterio del AmbienteLimaSierraRadiación ultravioletaPrevenciónperu-noticias

Más Noticias

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute

El club campeón de la MLS apenas lleva tres días de entrenamientos con Javier Mascherano al mando. Un día antes del choque contra los ‘íntimos’ viajará a la capital peruano con Leo Messi

“Ojos en Perú”: Inter Miami

Valor del euro en Perú este 20 de enero (de EUR a PEN)

Este es el comportamiento de la divisa europea durante la jornada del martes 20

Valor del euro en Perú

Christian Ramos revela las trabas que enfrenta para continuar su carrera: “Me dijeron que ya estoy muy grande para jugar”

El defensor de 37 años reconoció que la edad se ha convertido en un obstáculo y que, si bien analiza el retiro, aún mantiene abierta la posibilidad de seguir jugando

Christian Ramos revela las trabas

Antonio Rizola eleva su voz de protesta ante amenazas a voleibolistas: ”Los hinchas necesitan respetar a las atletas”

El entrenador de la selección nacional respaldó totalmente a las deportistas que recibieron mensajes intimidades y son víctimas de hostilidades en redes sociales

Antonio Rizola eleva su voz

Perú refuerza su liderazgo gastronómico global con una destacada participación en Madrid Fusión 2026

El país cuenta con un stand de más de 100 metros cuadrados inspirado en una taberna limeña, donde se exhibirán productos, técnicas y sabores de la costa, los Andes y la Amazonía

Perú refuerza su liderazgo gastronómico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos fuera de las

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

López Aliaga duda que José Jerí acabe su mandato y lo acusa de liderar una gestión corrupta: “Parece el bacalao de Fujimori”

Acción Popular rompe con José Jerí: “Todos le van a quitar el respaldo por intereses políticos, como pasó con Dina Boluarte”

INPE descarta emergencia médica y confirma atención programada a Martín Vizcarra: expresidente regresó a Barbadillo

Fernando Rospigliosi en contra de convocar pleno extraordinario: “Lo piden para vacar a José Jerí”

ENTRETENIMIENTO

Macla Yamada relata su desmayo

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

Karina Rivera y Timoteo emocionados de debutar en el cine: “Siempre lo hemos soñado”

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

DEPORTES

Antonio Rizola eleva su voz

Antonio Rizola eleva su voz de protesta ante amenazas a voleibolistas: ”Los hinchas necesitan respetar a las atletas”

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?

Jhon Jairo Guzmán, delantero de 15 años que sorprendió en amistosos de Universitario: “Sueño con jugar en el extranjero”

“Una gran mayoría piensa igual que él”: Christian Ramos apoya a Renato Tapia tras criticar hipocresía en la selección peruana

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo