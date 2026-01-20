Perú

Senamhi advierte lluvias y temperaturas extremas en varias zonas de Arequipa este martes 20 de enero

Las condiciones climáticas variables marcarán la jornada en Arequipa, con precipitaciones en la sierra y aumento del calor diurno en sectores costeros

Pasajeros critican la falta de un radar antinieblas en el aeropuerto internacional de Arequipa. Cuarto día de vuelos cancelados debido a lluvias y densa niebla. (Aeropuertos Andinos del Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este martes 20 de enero se registrarán condiciones climáticas variables en la región Arequipa, con presencia de nubosidad, lluvias en zonas altoandinas y un incremento de la temperatura diurna en sectores costeros e interandinos. El escenario responde al comportamiento típico de la temporada de verano, marcado por precipitaciones focalizadas y contrastes térmicos.

De acuerdo con el organismo técnico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 °C y 30 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -4 °C en localidades ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles lluvias, descensos térmicos nocturnos y cambios bruscos de clima.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Pronóstico por provincia

En la ciudad de Arequipa, se espera una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 9 °C, con cielo con nubes dispersas que evolucionará a cielo nublado y lluvia durante la tarde. Un comportamiento similar se presentará el miércoles 21 y jueves 22 de enero, con lluvias vespertinas persistentes.

En Aplao, provincia de Castilla, la jornada estará marcada por cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera, alcanzando los 28 °C de máxima y 14 °C de mínima. Estas condiciones se mantendrán durante los siguientes días. En tanto, Caravelí registrará una de las temperaturas más altas de la región, con 30 °C, cielo parcialmente nublado y aumento del calor diurno.

En la franja costera, Camaná, Mollendo, Atico y Lomas presentarán cielo nublado parcial que dará paso a periodos de nubes dispersas, acompañados de incremento de la temperatura diurna, con valores máximos entre 25 °C y 27 °C. En estas zonas no se prevén lluvias significativas para hoy.

Las localidades altoandinas como Caylloma, Imata, Sibayo, Orcopampa y Chivay enfrentarán un escenario más adverso, con cielo nublado y lluvias persistentes, además de temperaturas mínimas bajo cero, que podrían llegar hasta los -4 °C, especialmente durante la madrugada y la noche.

En distritos intermedios como Cabanaconde, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca, Chiguata y Chaparra, el Senamhi pronostica cielo nublado parcial variando a nublado con lluvias, mientras que en La Joya y Majes se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones relevantes, con máximas entre 26 °C y 28 °C.

El Senamhi exhortó a la población y autoridades locales a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables a lluvias, deslizamientos y afectaciones a vías de comunicación, propias de esta etapa del verano en el sur del país.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Alerta del Senamhi para Lima y otras regiones

El Senamhi emitió una alerta de nivel naranja para Lima y 18 regiones del país ante la ocurrencia de lluvias intensas, nieve, granizo y aguanieve, fenómenos que se presentarán entre el lunes 19 y martes 20 de enero. El aviso alcanza a regiones de la sierra, costa y sur, como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Puno, Piura, Tacna y Lima, donde se prevé un incremento significativo de la nubosidad, precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y eventos asociados como descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el Senamhi, los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 14 y 32 mm por día en la sierra norte, entre 11 y 23 mm en la sierra central y de 12 a 26 mm en la sierra sur, mientras que el granizo se presentaría en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y la nieve en localidades que superan los 3.800 metros. Ante este escenario, el Indeci exhortó a la población y a las autoridades a reforzar medidas de prevención, proteger viviendas e infraestructura y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles emergencias.

San Marcos organizará simulacro de

Estos distritos de Lima tendrán

Último sismo en Perú reportado

Retiro de AFP: El lunes

Bad Bunny no tuvo telonero
Peruanos pagarán por extorsiones a

Bad Bunny no tuvo telonero

Alianza Lima vs Circolo: día,

