Senamhi advierte lluvias y temperaturas extremas en varias zonas de Arequipa este martes 20 de enero

Pasajeros critican la falta de un radar antinieblas en el aeropuerto internacional de Arequipa. Cuarto día de vuelos cancelados debido a lluvias y densa niebla. (Aeropuertos Andinos del Perú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este martes 20 de enero se registrarán condiciones climáticas variables en la región Arequipa, con presencia de nubosidad, lluvias en zonas altoandinas y un incremento de la temperatura diurna en sectores costeros e interandinos. El escenario responde al comportamiento típico de la temporada de verano, marcado por precipitaciones focalizadas y contrastes térmicos.

De acuerdo con el organismo técnico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 14 °C y 30 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta -4 °C en localidades ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles lluvias, descensos térmicos nocturnos y cambios bruscos de clima.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Pronóstico por provincia

En la ciudad de Arequipa, se espera una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 9 °C, con cielo con nubes dispersas que evolucionará a cielo nublado y lluvia durante la tarde. Un comportamiento similar se presentará el miércoles 21 y jueves 22 de enero, con lluvias vespertinas persistentes.

En Aplao, provincia de Castilla, la jornada estará marcada por cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado con llovizna ligera, alcanzando los 28 °C de máxima y 14 °C de mínima. Estas condiciones se mantendrán durante los siguientes días. En tanto, Caravelí registrará una de las temperaturas más altas de la región, con 30 °C, cielo parcialmente nublado y aumento del calor diurno.

En la franja costera, Camaná, Mollendo, Atico y Lomas presentarán cielo nublado parcial que dará paso a periodos de nubes dispersas, acompañados de incremento de la temperatura diurna, con valores máximos entre 25 °C y 27 °C. En estas zonas no se prevén lluvias significativas para hoy.

Las localidades altoandinas como Caylloma, Imata, Sibayo, Orcopampa y Chivay enfrentarán un escenario más adverso, con cielo nublado y lluvias persistentes, además de temperaturas mínimas bajo cero, que podrían llegar hasta los -4 °C, especialmente durante la madrugada y la noche.

En distritos intermedios como Cabanaconde, Chuquibamba, Cotahuasi, Huanca, Chiguata y Chaparra, el Senamhi pronostica cielo nublado parcial variando a nublado con lluvias, mientras que en La Joya y Majes se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones relevantes, con máximas entre 26 °C y 28 °C.

El Senamhi exhortó a la población y autoridades locales a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente en zonas vulnerables a lluvias, deslizamientos y afectaciones a vías de comunicación, propias de esta etapa del verano en el sur del país.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Alerta del Senamhi para Lima y otras regiones

El Senamhi emitió una alerta de nivel naranja para Lima y 18 regiones del país ante la ocurrencia de lluvias intensas, nieve, granizo y aguanieve, fenómenos que se presentarán entre el lunes 19 y martes 20 de enero. El aviso alcanza a regiones de la sierra, costa y sur, como Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Cajamarca, Puno, Piura, Tacna y Lima, donde se prevé un incremento significativo de la nubosidad, precipitaciones de moderada a fuerte intensidad y eventos asociados como descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el Senamhi, los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 14 y 32 mm por día en la sierra norte, entre 11 y 23 mm en la sierra central y de 12 a 26 mm en la sierra sur, mientras que el granizo se presentaría en zonas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y la nieve en localidades que superan los 3.800 metros. Ante este escenario, el Indeci exhortó a la población y a las autoridades a reforzar medidas de prevención, proteger viviendas e infraestructura y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles emergencias.