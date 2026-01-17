Delincuente muere ahogado en el río Rímac cuando trataba de escapar de la PNP luego de robar en auto en Chaclacayo

El sujeto se lanzó al río para escapar de un operativo policial luego de participar en el robo de un vehículo. (Crédito: América TV)

Un presunto delincuente identificado como Junior Joel Núñez Ruiz perdió la vida tras lanzarse a las turbulentas aguas del río Rímac en un intento desesperado por escapar de un operativo policial, luego de participar en el robo de un automóvil en el distrito de Chaclacayo, al este de Lima. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando la rápida alerta por el asalto permitió la intervención inmediata de las autoridades.

Según información policial, tras el robo del vehículo se activó el Plan Cerco, un operativo que involucra a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al serenazgo de la zona. La acción permitió ubicar rápidamente a los sospechosos, quienes, al verse acorralados, abandonaron el automóvil robado cerca de la ribera del río e iniciaron una fuga a pie.

Huida hacia el río y fatal desenlace

En su intento por evadir a los agentes del orden, los cuatro implicados saltaron un muro perimétrico y se dirigieron hacia el cauce del río Rímac con la intención de cruzar hacia la otra orilla. Así lo informó Javier Marquiño, jefe de serenazgo de Carapongo, quien precisó que la maniobra fue observada por el personal policial que participaba en la persecución.

Mientras tres de los sospechosos lograron salir del agua con vida, Núñez Ruiz fue arrastrado por la fuerte corriente del río, cuyo caudal se encuentra incrementado debido a las lluvias recientes. El presunto delincuente desapareció de la vista de los agentes ante la fuerza del agua, sin que se pudiera hacer algo para rescatarlo en ese momento.

Búsqueda y recuperación del cuerpo

Tras reportarse la desaparición, la Unidad de Búsqueda y Rescate del Escuadrón de Emergencia de la PNP inició un operativo de rastreo en la zona. Luego de varias horas de labores, el cuerpo fue localizado en un islote de arena, ubicado a aproximadamente tres kilómetros del punto donde el sujeto se lanzó al río.

Debido a la oscuridad de la madrugada y al incremento del caudal, el rescate requirió el uso de cuerdas y canastillas especializadas. Una vez recuperado el cuerpo, se realizaron las verificaciones correspondientes que permitieron confirmar la identidad de Núñez Ruiz. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue central para la necropsia de ley.

Captura de cómplices

En paralelo, la intervención policial permitió la captura del resto de los integrantes de la presunta banda criminal, identificada como ‘Los Buitres de Huaycán’. Dos de los sospechosos fueron interceptados por el serenazgo de Carapongo tras salir del río, mientras que el tercer cómplice fue retenido por vecinos de Ate Vitarte mediante un arresto ciudadano.

Los detenidos fueron trasladados a la sede del Depincri correspondiente, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias de ley. El propietario del vehículo robado logró recuperar su unidad y reconoció plenamente a los intervenidos como los responsables del asalto. La Policía Nacional investiga ahora si esta banda estaría involucrada en otros robos de vehículos bajo la misma modalidad en la zona este de la capital.

