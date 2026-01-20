Más de 24 horas de silencio en Palacio de Gobierno: José Jerí deja de aparecer en público y se reúne con funcionarios por el Chifagate

José Jerí cambia de versión y admite que invitó a su escolta a cena en chifa de San Luis

Más de veinticuatro horas después de que estallara el escándalo conocido como el “Chifagate”, el presidente interino José Jerí permanece en silencio y fuera de la escena pública. Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, la imagen es la misma de las últimas horas: la comitiva presidencial se mantiene en los alrededores, lo que sugiere que el mandatario continúa dentro de la sede del Ejecutivo, pero sin ofrecer declaraciones ni dar señales de actividad oficial.

La ausencia de Jerí se produce luego de revelarse que sostuvo reuniones reservadas con empresarios chinos en al menos dos oportunidades, una de ellas en un local del Centro de Lima y otra dentro de Palacio, pese a que uno de los involucrados se encontraba bajo arresto domiciliario. Desde entonces, no ha habido pronunciamiento directo del jefe de Estado para aclarar los hechos ni responder a los cuestionamientos que se acumulan desde distintos frentes políticos.

José Jerí asistirá a la Comisión de Fiscalización para dar explicaciones por su cena con el empresario chino Zhihua Yang, asegurando que fue invitado y no organizó la reunión.

Canales oficiales en silencio y agenda vacía

El hermetismo no solo se refleja en su silencio personal. Las plataformas oficiales del gobierno muestran una actividad mínima. La agenda presidencial aparece vacía, el registro de visitas no consigna reuniones con el mandatario y los canales habituales de comunicación institucional apenas han difundido información.

En redes sociales, donde Jerí solía mantener una presencia constante, no se registran publicaciones desde el 18 de enero. Tampoco hay mensajes en TikTok ni respuestas a periodistas, una práctica que había caracterizado sus primeros meses de gestión.

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

En este escenario, la única señal institucional fue el envío de oficios al Congreso y al Ministerio Público para manifestar la disposición del Ejecutivo a colaborar con las investigaciones. Fuera de ello, no se han anunciado actividades oficiales ni se ha informado sobre una eventual aparición pública del mandatario.

Defensa desde el gabinete y presión política creciente

En medio del vacío informativo, la defensa del presidente ha quedado en manos de algunos miembros del gabinete. El ministro de Defensa fue el primero en respaldar la conducta de Jerí y descartar irregularidades. Más tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que el mandatario habría sido víctima de una maniobra política y que su falta de experiencia influyó en el manejo del caso. Sin embargo, el propio jefe del Gabinete evitó responder nuevas preguntas y limitó sus intervenciones ante la prensa.

La tensión política se incrementa conforme más agrupaciones retiran su respaldo. A ello se suma la expectativa por una censura impulsada por algunos sectores del Congreso, que de prosperar podría terminar con la salida de Jerí del gobierno.

¿Qué partidos políticos le retiraron el respaldo a José Jerí?

El escándalo que involucra al presidente interino José Jerí comenzó a generar un quiebre en el apoyo político que hasta hace pocos días sostenía su gestión. Diversas bancadas y líderes partidarios han tomado distancia del mandatario y, en algunos casos, han planteado abiertamente su salida del cargo.

Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña, fue una de las primeras en pronunciarse. A través de un comunicado público, sostuvo que la magnitud de los hechos y el impacto causado en la institucionalidad democrática hacen insostenible la permanencia de Jerí en la presidencia. En el mismo documento, el partido responsabilizó políticamente a Somos Perú, organización a la que pertenece el mandatario, por la crisis desatada.

En setiembre de 2025, Jerí condecoró a Acuña por su "labor parlamentaria". Foto: Congreso

Las objeciones no solo provinieron de la oposición. Dentro de Somos Perú también surgieron voces críticas. El gobernador regional del Cusco, Warner Salcedo, cuestionó la reunión reservada que sostuvo el jefe de Estado y confirmó que la agrupación inició un proceso disciplinario interno. La dirigencia no descartó una sanción mayor, incluida una eventual expulsión, si se determinan responsabilidades.

En Perú Libre, otra de las fuerzas que forman parte de la Mesa Directiva, todavía no existe una posición institucional. Sin embargo, el congresista Segundo Montalvo se desmarcó de cualquier intento de encubrimiento y afirmó que ningún parlamentario debe proteger a quien incurre en conductas irregulares. Además, anunció que iniciará conversaciones con legisladores de distintas bancadas para reunir las firmas necesarias que respalden una moción de vacancia contra el mandatario.

Mientras tanto, Fuerza Popular mantiene una postura ambigua. Aunque el congresista Fernando Rospigliosi consideró que Jerí podría ser investigado una vez que concluya su mandato, la bancada aún no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha definido si respaldará alguna iniciativa en su contra.