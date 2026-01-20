Perú

Quién es la mujer que acompañó a José Jerí a reunión con empresario chino en tienda del Cercado de Lima

Alicia Camargo Leiva llegó a Palacio de Gobierno poco después de la asunción de José Jerí al poder. Desde entonces, su relación con el mandatario se habría vuelto más cercana

Un reportaje de investigación revela, a través de cámaras de seguridad, la identidad de Alicia Camargo Leyva, la mujer que acompañó al político José Jerí a una polémica reunión con un empresario chino en una tienda clausurada en el Cercado de Lima. América TV

Las reuniones clandestinas de José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang continúan generando consecuencias negativas en el Ejecutivo. Las explicaciones del mandatario y de su entorno ya no son suficientes. Alianza para el Progreso, uno de los partidos predominantes en el Congreso, ya pidió su renuncia y, conforme aparecen nuevas imágenes, otros personajes surgen en este confuso entramado.

El reportaje difundido por Cuarto Poder no solo reveló al presidente José Jerí ingresando a un local clausurado junto al empresario chino Zhihua Yang. En el registro de la cámara de seguridad de Capón Market aparece una tercera figura que ha despertado nuevas preguntas en medio del llamado “Chifagate”: una joven que permanece cerca del mandatario y parece formar parte de su círculo de confianza.

Se trata de Alicia Camargo Leiva, una funcionaria de 28 años que acompaña a Jerí en distintos momentos de su gestión y que ahora salta a la escena pública como uno de los personajes de la polémica reunión. En la grabación se observa que, mientras el jefe de Estado discute por teléfono, ella recorre el establecimiento clausurado sin mostrar sorpresa ni incomodidad, como si se tratara de un espacio habitual.

Alicia Camargo Leiva, la joven
Alicia Camargo Leiva, la joven del entorno presidencial que aparece en la reunión con Zhihua Yang. Foto: captura América TV

Formación académica y llegada a Palacio de Gobierno

Alicia Camargo Leiva cuenta con un perfil académico que contrasta con la discreción de su cargo. Es políglota y posee un máster en Dirección y Gestión Pública por la Universidad Internacional de La Rioja. Antes de incorporarse al Ejecutivo, trabajó en el Congreso desde noviembre de 2022, vinculada a Alianza para el Progreso.

Su llegada a Palacio de Gobierno se produjo poco después de la asunción de José Jerí al poder. Desde entonces, su relación con el mandatario se habría vuelto más estrecha. Aparece con frecuencia en actividades oficiales, viajes de representación nacional y reuniones de trabajo. No se trata de una presencia ocasional: todo indica que se ha convertido en una figura clave dentro de este gobierno.

Mandatario y empresario chino Zhihua
Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

Cuestionamientos al entorno presidencial

La aparición pública de Camargo Leiva ocurre en un momento especialmente sensible para José Jerí. El mandatario viene siendo cuestionado por su historial en internet y por la cercanía que mantiene con mujeres ubicadas en cargos estratégicos del Estado. No es la primera vez que un vínculo personal se cruza con decisiones administrativas.

Un antecedente reciente es el de María Isabel Paredes Velázquez, designada como directora de Inteligencia Inspectiva en Sunafil, cuya designación generó dudas sobre el cumplimiento del perfil técnico requerido, aunque se le atribuía una relación cercana con el presidente. Ese episodio abrió un debate sobre los criterios de confianza y meritocracia en el entorno más próximo del poder.

Presidente José Jerí fue captado
Presidente José Jerí fue captado recientemente en otro local del empresario chino Zhihua Yang. | Cuarto Poder

¿Cuál será el futuro de José Jerí?

Aunque el presidente y el entorno de Zhihua Yang brindaron versiones coincidentes y negaron la existencia de irregularidades, un grupo de congresistas inició la recolección de firmas para promover su censura.

No obstante, los impulsores de la moción necesitan reunir al menos 26 adhesiones, una tarea complicada por el receso parlamentario. Además, aun si el pedido logra presentarse, deberá ser debatido en el pleno del Congreso, lo que exige que Fernando Rospigliosi convoque a una sesión extraordinaria, una posibilidad que el propio titular del Legislativo ya adelantó que no considera necesaria.

