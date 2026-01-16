Perú

Retiro de AFP: Afiliados pueden pedir S/600 más en segunda solicitud, excepto en estos casos

Rectificación de retiro de AFP permite pedir S/600 más de las cuentas individuales, pero solo podrán quienes tienen guardado más dinero

Apúrate. El lunes 19 de
Apúrate. El lunes 19 de enero es el último día para pedir el retiro AFP.

Quedan pocos días para que venza el plazo para realizar las solicitudes de retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 22.000), durante el cual los afiliados pueden registrar ya sea su primera o segunda solicitud para sacar fondos de sus cuentas individuales.

Así, solo hasta el mismo lunes 19 de enero (de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.) se podrá registrar este pedido y, posterior a esto, ya no se podrán sacar más dinero de estas cuentas para las pensiones (al menos, hasta que el Congreso vuelva a aprobar una de estas medidas “extraordinarias”: como se recuerda, esta fue la octava).

Este plazo ha sido dado luego de que se ha revelado que las AFP están permitiendo que afiliados hagan otra solicitud, opción que tiene origen en el aumento de la UIT, de S/ 5.350 a S/5.500 en 2026. Pero solo se podrá S/600 más si no se supera el monto de S/22.000 entre ambos retiros, y si se tiene aún fondos para ese monto en la cuenta.

Las cuatro Administradoras de Fondos
Las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones ya informaron cómo se da la rectificación del retiro AFP. Pero esta puede ser rechazada.

Puedes pedir S/600 más en segunda solicitud AFP

Hay casos de afiliados que luego de haber realizado la solicitud de AFP y haber cobrado el dinero pedido, aún guardan montos, ya sea porque en su momento decidieron no retirar todo o porque les siguen descontando por Ley el 10% de su sueldo en meses posteriores a su trámite.

Ya sea S/ 100 o S/ 300 o inclusive solo S/ 1 más, estos afiliados pueden sacar estos montos mediantes una segunda solicitud, si es que en el total del monto pedido entre la primera y este nuevo acceso no se supera el monto máximo de S/ 22.000, dado el nuevo valor de la UIT.

Esto permitirá que los afiliados pueden sacar S/ 600 más de sus cuentas, dado que el monto máximo de 4 UIT ahora es de S/ 22.000 (y antes de S/ 21.400). Y si bien esto se puede entender como que los afiliados pueden sacar S/ 600 más de sus cuentas, este monto puede ser mayor en tanto el afiliado haya pedido un monto más chico en su primera solicitud. Es así que, inclusive si en tu primera retiro solo pediste sacar S/100 de tu AFP, podrías ahora pedir hasta S/ 21.900, si es que tienes los fondos disponibles.

Cientos de afiliados piden a
Cientos de afiliados piden a AFP Integra, Profuturo y Hábitat que habiliten la segunda solicitud de retiro AFP. ¿De qué se trata?

Requisitos para pedir AFP de nuevo

Si eres afiliado a las AFP y aún no solicita el retiro de un monto por hasta hasta S/ 22.000, aún puedes hacerlo hasta el lunes 19 de enero. Es decir, que si uno quiere retirar AFP el único proceso no es la segunda solicitud, sino la primera solicitud, en caso no la haya registrado aún.

Sin embargo, para los que sí necesitan del segundo acceso, estos son los requisitos y condiciones que deben cumplir:

  • Ser afiliados que hayan realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025
  • Deben contar con saldo disponible en la cuenta AFP
  • No deben superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros
  • Deben ingresar la solicitud antes del lunes 19 de enero de 2026.
Las razones por las que
Las razones por las que pueden rechazar tu rectificación de solicitud de AFP.

Recuerda que estas son las formas oficiales para hacer la segunda solicitud de AFP:

  • AFP Integra para realizar la segunda solicitud solo debes entrar a la agencia digital por app o web y entrar a la opción disponible: https://agenciadigital.afpintegra.pe/
  • AFP Habitat: En el caso de Habitat, se puede en el mismo link: https://retiro.afphabitat.com.pe/
  • Prima AFP: Se puede realizar a través de su Agencia Virtual, en “Mis trámites” y en el apartado “Otros” se puede ver la opción “Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT”
  • Profuturo AFP: Este proceso solo puede darse al pedirlo por el libro de reclamaciones en este enlace.

