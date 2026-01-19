Perú

Impulsan moción de vacancia contra José Jerí: argumentos y congresistas que firmaron tras revelación de reuniones clandestinas

El documento elaborado y promovido por el parlamentario Segundo Montalvo ya cuenta con el respaldo de 15 legisladores. Aunque el rechazo incrementó tras los encuentros entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang, el texto incluye otros cuestionamientos

Mandatario es cuestionado por reuniones
Mandatario es cuestionado por reuniones clandestinas con empresarios chinos. | Presidencia

La permanencia de José Jerí Oré al frente de la Presidencia tambalea. El legislador Segundo Montalvo promueve una moción de vacancia por “permanente incapacidad moral”. El pedido, impulsado tras la difusión de una nueva reunión no registrada entre el mandatario y el empresario chino Zhihua Yang, se sustenta en acusaciones que van desde la gestión irregular de fondos públicos hasta la ausencia de políticas eficaces contra la inseguridad ciudadana.

La moción, respaldada por legisladores del Bloque Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Bancada Socialista y Perú Libre, se ampara en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú. Este artículo estipula que la vacancia presidencial procede por incapacidad moral permanente, figura que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional corresponde al ámbito de interpretación política del Congreso, siempre dentro de parámetros de razonabilidad y respeto al debido proceso.

Presidente José Jerí fue captado
Presidente José Jerí fue captado recientemente en otro local del empresario chino Zhihua Yang. | Cuarto Poder

¿Cuáles son los argumentos de la vacancia a José Jerí?

Uno de los puntos centrales de la moción es la emisión, el 31 de diciembre de 2025, del Decreto de Urgencia 010-2025 por parte del Ejecutivo. Esta norma dispuso medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A., incluyendo la transferencia de activos a bloques patrimoniales y el encargo a PROINVERSIÓN de conducir el proceso. El decreto autorizó transferencias financieras de hasta S/ 240.000.000 al Ministerio de Energía y Minas y S/ 144.000.000 a PROINVERSIÓN.

Para los firmantes, estas acciones constituyen una “indebida gestión de recursos financieros sin sustento técnico ni jurídico”, al promover la privatización de una empresa estatal estratégica sin un análisis socioeconómico adecuado. Se advierte que la potencial privatización pondría en riesgo más de USD 6.500.000.000 invertidos en la Nueva Refinería de Talara y dejaría sin empleo a entre 1.800 y 2.300 trabajadores.

“La norma revela una preocupante ausencia de visión de país y desconoce que Petroperú es uno de los principales pilares de la soberanía energética y la cohesión territorial”, señala la moción.

La sede de Petróleos del
La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

A ello se suma la revelación, por el programa Punto Final, de una reunión no registrada entre el presidente Jerí Oré y el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre de 2025 en el restaurante-chifa “Xin Yan”, ubicado en San Borja. Yang es gerente general de empresas beneficiarias de concesiones estatales y, de acuerdo con el informe, necesitaba la ampliación de plazos para ejecutar proyectos de energía en Apurímac.

La nota destaca que el jefe de Estado llegó al local en un auto oficial, vistiendo capucha y cargando un morral, “a una actividad que no figura en los registros de transparencia de Palacio de Gobierno”, según el reportaje. Además, se resalta que en el mismo edificio funcionan oficinas de empresas vinculadas a Yang y que han contratado servicios de allegados al entorno político.

Desde Palacio de Gobierno se intentó justificar el encuentro, aduciendo que se trató de una reunión por las festividades de la amistad Perú-China, pero la ausencia de representantes diplomáticos chinos y la presencia exclusiva del empresario incrementaron las sospechas. “La ciudadanía reclama y rechaza que el presidente Jerí haya pretendido eludir la atención pública usando una capucha”, se lee en el documento.

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

La moción también cuestiona la falta de políticas públicas efectivas para enfrentar la inseguridad ciudadana, especialmente en el sector de transportes. Se menciona que, según datos oficiales, en 2025 se reportaron 2.213 asesinatos relacionados con el transporte, 40.000 denuncias por robo y más de 30.000 por extorsión. Para los firmantes, el Poder Ejecutivo ha mostrado “total descuido y falta de voluntad política” al no reglamentar la Ley Nº 32490, orientada a combatir la extorsión y el sicariato en el sector transporte.

El propio presidente Jerí Oré reconoció públicamente la ausencia de un plan vigente de seguridad ciudadana y admitió que los homicidios no han disminuido. “Nuestra tarea hoy es impedir que estos números sigan creciendo; los homicidios mantienen una tendencia que no logra revertirse”, afirmó.

José Jerí admite que las cifras de homicidios no han disminuido y responde a sus críticos

¿Qué congresistas ya firmaron la moción?

La moción fue suscrita por los siguientes congresistas: 

  1. Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre)
  2. Wilson Quispe Mamani (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial)
  3. Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático)
  4. Flavio Cruz Mamani (Perú Libre)
  5. Bernardo Quito Sarmiento (Bancada Socialista)
  6. Susel Paredes Pique (Bloque Democrático)
  7. María Agüero Gutiérrez (Perú Libre)
  8. Alex Flores Ramírez (Bancada Socialista)
  9. Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial)
  10. Isaac Mita Alanoca (Perú Libre)
  11. Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista)
  12. Hamlet Echeverría Rodríguez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial)
  13. Sigrid Bazán Narro (Bloque Democrático)
  14. María Taipe Coronado (Perú Libre)
  15. José Balcázar (Perú Libre).

Vale menciona que para que la moción sea presentada necesita de al menos el 20 % de los legisladores. Es decir, 26 firmas. Luego, de ser admitida, tendrá que ser debatida en el pleno del Congreso en los próximos días.

Si la representación parlamentaria opta por la salida del mandatario, cae toda la Mesa Directiva, por lo que se deberán elegir y votar por otros integrantes. Quien sea elegido presidente del Congreso se encargará del Ejecutivo.

