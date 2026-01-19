Congresistas presentan moción de vacancia contra José Jerí por reuniones con el empresario chino Zhihua Yang

Presidente fue captado fuera de Palacio junto al empresario chino Zhihua Yang. | Fotocomposición: Infobae Perú / Cuarto Poder

El presidente José Jerí podría enfrentarse de forma simultánea a dos intentos del Congreso por retirarlo del cargo interino como presidente del Perú luego de que se revelaran al menos dos reuniones privadas con el empresario chino Zhihua Yang en locales del Centro de Lima y de San Borja en meses recientes.

Una moción de vacancia y una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso ya iniciaron el proceso de recolección de firmas necesarias para proceder con la destitución del presidente interino, quien asumió la Presidencia luego de la vacancia de Dina Boluarte en octubre del 2025. Ahora, luego de poco más de 100 días de gestión, Jerí estaría cerca de abandonar Palacio de Gobierno para volver al Congreso.

En el caso de la iniciativa de vacancia, esta fue propuesta inicialmente por el congresista Segundo Montalvo, perteneciente a la bancada de Perú Libre y es la que cuenta con más apoyo hasta el momento, pues ya fue firmada por 14 parlamentarios de diferentes bancadas, aunque todas de izquierda. Según el documento, al que tuvo acceso Infobae Perú, los congresistas que firmaron son:

Segundo Montalvo Cubas (quien la propuso) - Perú Libre Wilson Quispe Mamani - Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial Ruth Luque Ibarra - Bloque Democrático Flavio Cruz Mamani - Perú Libre Bernardo Quito Sarmiento - Bancada Socialista Susel Paredes Pique - Bloque Democrático María Agüero Gutiérrez - Perú Libre Alex Flores Ramirez - Bancada Socialista Elías Varas Meléndez - Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial Isaac Mita Alanoca - Perú Libre Silvana Robles Araujo - Bancada Socialista Hamlet Echeverría Rodríguez - Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial Sigrid Bazán Narro - Bloque Democrático María Taipe Coronado - Perú Libre

José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

Según el documento, la moción se presenta por “permanente incapacidad moral”, fundamentada por tres hechos principales: las reuniones no registradas en el portal de transparencia con el empresario chino Zhihua Yang; la presunta privatización encubierta de Petroperú; y la falta de resultados tangibles de las estrategias de lucha contra la inseguridad ciudadana.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento sobre la postura oficial de las bancadas que concentran a una buena parte de congresistas, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Alianza Para el Progreso y Acción Popular. Aunque algunos de sus miembros se han mostrado a favor de que Jerí asista al Congreso para dar explicaciones, ninguno a expresado directamente su respaldo a la intención de vacar al presidente Jerí.

Moción de censura en paralelo

Aunque José Jerí ocupe el cargo de presidente del Perú, lo hace de forma interina por sucesión constitucional y, de hecho, tanto él como el congresista Fernando Rospigliosi han dado a entender que el congresista de Somos Perú no ha dejado de ser, además, presidente del Congreso. Más de un parlamentario, entre ellos Alejandro Muñante, indicaron que el procedimiento adecuado para remover a Jerí de su cargo es por medio de una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso.

En ese sentido, la congresista Ruth Luque también ha presentado -de forma paralela- una moción de censura contra la Mesa Directiva, ahora liderada por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi.

La congresista Ruth Luque promueve una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso. (Foto: X)

Este segundo recurso presentado contra la administración de Jerí cuenta con apenas 8 firmas, entre las que se encuentran los congresistas:

Ruth Luque (que la propuso) - Bloque Democrático Bernardo Quito Sarmiento - Bancada Socialista Susel Paredes Pique - Bloque Democrático Sigrid Bazán Narro - Bloque Democrático Elías Varas Meléndez - Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial Flor Pablo Medina - No agrupada Silvana Robles Araujo - Bancada Socialista Alex Flores Ramirez - Bancada Socialista

Rospigliosi es, precisamente, uno de los principales defensores de Jerí y que intentó minimizar el caso de las reuniones con Zhihua Yang afirmando que al presidente “le gusta comer chifa” y que su caso no tiene similitudes con las visitas que recibió el expresidente Pedro Castillo en una casa en Sarratea.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la moción de vacancia contra José Jerí, calificándola de "absurda" y un intento de desestabilizar el país. Congreso TV

Consultado por la prensa, calificó la eventual presentación de una moción de vacancia como un “absurdo”, al estar a puertas de un proceso electoral y “después de todo un periodo convulso que hemos tenido en el país en los últimos años y en los últimos meses”. “Es absurdo pretender nuevamente producir una situación de más inestabilidad”, indicó hace unos días, luego de la revelación sobre un encuentro entre el mandatario y el empresario el pasado 26 de diciembre del 2025, al que Jerí acudió encapuchado.