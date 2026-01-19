Nueva reunión clandestina entre José Jerí y Zhihua Yang en tienda clausurada del empresario chino: local reabrió tras visita del mandatario “por caramelos”

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

La reunión en el chifa no fue la única fuera de Palacio de Gobierno. Cuarto Poder develó imágenes de un nuevo encuentro registrado el 6 de enero de 2026, el cual coloca nuevamente a José Jerí, presidente de la República, en el centro de la polémica. En la grabación se ve al mandatario ingresando a un local comercial de propiedad del empresario chino Zhihua Yang, pese a que el establecimiento se encontraba clausurado por orden de la Municipalidad de Lima.

De acuerdo con el reporte periodístico, la cámara de seguridad del establecimiento, ubicado en jirón Paruro 763, registró la llegada y permanencia del mandatario cerca de las 18:08. A diferencia del encuentro anterior en el chifa de San Borja, no intentó ocultar su identidad: vestía la misma casaca azul utilizada en actividades oficiales de ese día, llevaba anillos distintivos y se encontraba acompañado por una joven integrante de su comitiva y un agente de seguridad del Estado.

Las imágenes revelan cómo el jefe de Estado sube las escaleras junto a Yang hasta un segundo nivel sin registro público ni fiscalización. Durante más de tres minutos, el presidente permanece en el local, sostenido por un clima de absoluta reserva. El establecimiento, identificado como Market Capon y vinculado a la empresa América Capón SAC, lucía sin clientes y con un cartel de clausura visible en la puerta, lo que impedía cualquier tipo de actividad comercial legal.

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

Según documentos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a los que accedió el dominical, horas antes de la visita presidencial, América Capón SAC había sido sancionada por realizar actividades distintas a las autorizadas. Aunque el giro declarado era la venta minorista de productos chinos y artículos de bazar, la fiscalización municipal comprobó ventas al por mayor, lo que motivó la clausura inmediata. En consecuencia, cualquier ingreso o transacción en el local estaba prohibido en ese momento.

No obstante, las puertas se abrieron especialmente para el presidente Jerí, quien ingresó al lugar acompañado únicamente por su círculo más cercano. Las cámaras registraron que, durante la visita, no se realizaron ventas ni se observaron otros compradores, lo que refuerza el carácter privado y reservado de la reunión. En su lugar, se muestra a la alta autoridad hablando por teléfono, con gestos de molestia; mientras Zhihua Yang lo observa y sonríe.

¿Qué dijo el presidente José Jerí sobre la nueva reunión?

Aunque evitó responder a Cuarto Poder, su equipo de prensa lo hizo para el programa Punto Final, dominical que también accedió a las imágenes. Desde el Ejecutivo, se ofreció una explicación un tanto incrédula. Según su versión, el presidente José Jerí acudió al local de Paruro únicamente para comprar caramelos chinos, minimizando así la trascendencia del encuentro.

“Desde Palacio de Gobierno nos dieron una versión llamativa. Nos dijeron que el presidente quiso venir a hacer unas compras en el Market Capon. Siendo más específicos, dijeron que, a pesar de tener mucha gente trabajando en Palacio, quiso venir hasta aquí a comprar caramelos chinos”, mencionó el reportero.

Presidente José Jerí fue captado recientemente en otro local del empresario chino Zhihua Yang. | Cuarto Poder

Revelación se da horas después de que el mandatario publicara un video justificando reunión como parte “de su estilo de gobierno”, pero pidiendo disculpas por sus encuentros fuera de Palacio. “A todo peruano que me está viendo en este momento, admito mi error y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, señaló.