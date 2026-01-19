Perú

Fernando Rospigliosi rechaza vacancia contra José Jerí por reuniones con empresario chino: “Pueden procesarlo a partir del 29 de julio”

El presidente del Congreso afirmó que las sospechas sobre posibles delitos cometidos por el mandatario “pueden ser fundadas o no” y que queda poco para que pueda ser procesado en instancias judiciales, pues su mandato concluye en julio

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre las reuniones no registradas del presidente José Jerí, calificando su actitud de 'incorrecta'. Sin embargo, afirmó que no está de acuerdo con una moción de vacancia en su contra para no generar más inestabilidad en el país. Congreso TV

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, rechazó una posible vacancia presidencial contra José Jerí, luego de las revelaciones sobre reuniones no registradas con un empresario chino. Según el titular del Parlamento, las sospechas sobre posibles delitos “pueden ser fundadas o no” y remarcó que el mandato de Jerí concluye en julio, momento desde el cual podría ser procesado judicialmente.

Durante una conferencia de prensa en el Congreso, Rospigliosi indicó que Jerí debería ser citado primero ante la Comisión de Fiscalización antes de tomar cualquier decisión política.

“Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí. De hecho, yo creo que el Congreso lo que tiene y lo que puede hacer es a través de la Comisión de Fiscalización, que, según tengo entendido, ya ha tomado cartas en el asunto y que, de acuerdo a su presidente, va a convocar al presidente Jerí a que dé explicaciones”, señaló Fernando Rospigliosi.

El titular del Legislativo expresó su expectativa de que Jerí brinde las explicaciones pertinentes ante la Comisión, cuya próxima sesión está prevista para el 3 de febrero “porque la siguiente semana tenemos semana de representación”, afirmó.

Presidente del Parlamento defendió permanencia
Presidente del Parlamento defendió permanencia de José Jerí, pese a cuestionamientos por reunión clandestina. | Congreso

Al referirse a las reuniones no registradas por Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, incluyendo un encuentro en Palacio de Gobierno con una persona bajo prisión domiciliaria, Rospigliosi cuestionó los protocolos de seguridad de la residencia presidencial.

“Por lo que se ha publicado en los medios, se ha visto que ha habido una reunión en Palacio con una persona que estaba, entiendo, con prisión domiciliaria. No sé cómo es posible que una persona en esa situación pueda ingresar a Palacio. Se supone que tiene que haber un registro y las personas que están con requisitoria o que están en esa situación deberían ser detenidas de inmediato”, dijo en conversación con la prensa

Rospigliosi sostuvo que corresponde al Palacio de Gobierno esclarecer las responsabilidades administrativas relacionadas con estos hechos. “Sin duda eso es una equivocación, un error”, subrayó.

Jerí puede ser procesado luego del 29 de julio

Sobre las iniciativas para la vacancia de José Jerí, el presidente del Congreso fue claro: “Mi opinión personal es que estoy en contra de eso. Estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente, tiene, por supuesto, todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año. No está muy lejos”, declaró Rospigliosi.

Presidente interino José Jerí, bajo
Presidente interino José Jerí, bajo presión tras revelarse nuevas reuniones con empresario Zhihua Yang| Presidencia (Composición Infobae)

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que acciones motivadas solo por sospechas agraven la inestabilidad política durante el proceso electoral. Para Rospigliosi, es esencial preservar el orden institucional hasta contar con elementos suficientes que justifiquen procedimientos judiciales posteriores.

Presencia de Rospigliosi en audiencia por el ‘Caso Cayara’

La conferencia de prensa incluyó también preguntas sobre la reciente participación virtual de Rospigliosi en una audiencia pública del Poder Judicial vinculada al caso Cayara. El presidente del Congreso explicó que “lo que yo he hecho en todo momento es defender las leyes que el Congreso ha aprobado, como por ejemplo la ley 32107, ley de lesa humanidad, que ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional”.

Rospigliosi defendió la legitimidad de su presencia “como cualquier ciudadano puede entrar”. Según él, ingresó a la sesión con su perfil personal para ver el proceso contra militares acusados de violar los derechos humanos y que invocaron la ley aprobada por el congreso que permite que este proceso se anule. “Por ingresar a una audiencia, como es mi derecho y es el derecho de cualquier ciudadano, pretenden esa moción (de censura contra la Mesa Directiva)”, afirmó.

En relación con las mociones de censura impulsadas por sectores opositores de izquierda, Rospigliosi respondió que no le preocupa perder su cargo como titular del Congreso. “Eso depende de la votación que haya en el Congreso”.

