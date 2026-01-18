Tragedia rondó en el segundo concierto de Bad Bunny: decenas de atendidos con síntomas de asfixia tras colapso de la zona VIP

La noche del 17 de enero, la expectativa por el último concierto de Bad Bunny en Lima se transformó en preocupación cuando se reportó que decenas de asistentes fueron atendidos por síntomas de asfixia tras el colapso de la zona VIP. El evento, que marcaba la despedida del artista puertorriqueño de Perú luego de dos fechas con localidades agotadas, se vio opacado por la aglomeración extrema en los sectores más cercanos al escenario.

Desde el inicio de la jornada, la emoción de los fanáticos de Bad Bunny era palpable. En redes sociales circularon videos y relatos que mostraban la magnitud del público reunido en las secciones VIP y Platinum, donde la multitud se apretaba para acercarse a la famosa “Casita de Bad Bunny”, uno de los elementos más esperados del show. Usuarios de TikTok describieron situaciones de incomodidad y ansiedad al verse rodeados sin espacio suficiente para moverse.

En uno de los registros compartidos, una joven narró cómo varias personas comenzaron a manifestar dificultad para respirar debido a la presión ejercida por la multitud. Personal de seguridad se apostó firmemente frente a las vallas, atentos a cualquier incidente, mientras desde la organización se solicitó a quienes estaban más cerca del escenario que retrocedieran algunos pasos para aliviar la presión y permitir el acceso de asistencia médica a quienes presentaban malestares.

La creadora de contenido Bárbara BVlogs comentó desde su ubicación en la zona norte que los sectores más exclusivos del recinto, donde los boletos tenían un costo considerablemente mayor, se encontraban completamente llenos. Observó, dejando abierta la duda sobre una posible sobreventa de entradas.

A pesar del susto, los equipos médicos y de seguridad respondieron con rapidez. Las personas que requirieron atención fueron auxiliadas inmediatamente y la situación no pasó a mayores, según relataron testigos en redes sociales. No se reportaron incidentes fatales ni heridos graves, lo que llevó alivio entre los asistentes y permitió que el concierto continuara tras el incidente.

Fanáticas estafadas con entradas falsas para Bad Bunny

Tres jóvenes fanáticas de Bad Bunny vivieron una amarga experiencia al descubrir que las entradas que compraron para el concierto en Lima eran falsas. Las chicas, ilusionadas por ver a su artista favorito en el Estadio Nacional, adquirieron boletos en reventa por un valor de mil soles cada uno. Al llegar al recinto, se toparon con la dura realidad: no pudieron ingresar porque los tickets no eran válidos.

La decepción fue evidente. Una de ellas relató que todas habían comprado entradas Platinum, pero al intentar ingresar, el personal confirmó que se trataba de boletos fraudulentos. Frente a la situación, las jóvenes decidieron quedarse afuera del estadio, resignadas, mientras la música del show sonaba a lo lejos.

En redes sociales, el caso se hizo viral y una de las afectadas recomendó evitar la reventa. “No compren a revendedores, no compren”, expresó con frustración, asegurando que nunca se recuperará del golpe. Entre el enojo y la tristeza, la joven también lanzó una crítica al estafador, reflejando el malestar por la estafa vivida.

Este episodio se suma a otros casos de fraude en conciertos de artistas populares, donde la reventa y la falsificación de entradas afectan a muchos seguidores. Las fanáticas de Bad Bunny quedaron fuera del evento que esperaron por meses, perdiendo no solo dinero, sino también la oportunidad de disfrutar del espectáculo que tanto anhelaban.