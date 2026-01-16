Perú

Precio del dólar en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy viernes 16 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar?

Precio del dólar hoy viernes 16 de enero en Perú. El tipo de cambio ha abierto a S/3,3610 en Bloomberg. Cabe recordar que el dólar cerró ayer estable en S/3,3610, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú.

En tanto, en la página ‘Cuánto está el dólar’ se detalla que en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra en estos valores:

  • Compra: S/3,350
  • Venta: S/3,3765.

Como debe recordarse, el 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio este año.

Tipo de cambio de Sunat

Consulta también cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad:

  • Compra: S/3,357
  • Venta: S/3,366.

Es de conocimiento público que este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

BCRP: Operaciones cambiarias

  • 09:04 am: Convocatoria de la siguiente subasta: Depósitos Overnight S/ 3 000 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 14 400 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 6 771,9 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 400 millones.

El precio del dólar según Renta4 SAB

Según Gianina Villavicencio, Gerente de Intermediación de Divisas en Renta4 SAB, el precio del dólar cerró el pasado miércoles en 3.3610, avanzando 10 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en 3.3600.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio max. 3.3610 y min. 3.3580. En el mercado se negociaron 147 millones de dólares a un precio promedio de 3.3594. El día de hoy vencieron S/500 millones en Swaps Cambiarios Venta los cuales no fueron renovados.

El impacto en el dólar del riesgo de que la Reserva Federal (Fed) pierda independencia es moderado. El Gobierno de Donald Trump investiga al presidente de la Fed, Jerome Powell, por supuestamente engañar al legislativo estadounidense sobre el alcance y el coste de las obras en la sede central en Washington.

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El fortalecimiento del sol peruano

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

