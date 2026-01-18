Perú

¿Incompatibilidad pública? Funcionario clave de Osinergmin suma cargo en el MTC sin dejar el regulador

Un diferendo a la interna de MTC ha puesto a prueba la capacidad del sistema público para garantizar el cumplimiento riguroso de las reglas sobre nombramientos

Guardar
Alberto Arequipeño sostiene que su
Alberto Arequipeño sostiene que su doble función no vulnera la normativa, ya que el MTC y Osinergmin regulan sectores distintos en el Estado.

El doble nombramiento de un funcionario público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en Osinergmin ha suscitado cuestionamientos desde ambas entidades, que han escalado incluso hasta la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El caso, sin embargo, ha derivado en una controversia de interpretación jurídica que podría marcar un precedente para futuros procesos de nombramiento y control de incompatibilidades en la administración pública peruana, según pudo conocer Infobae Perú.

Un nombramiento en MTC y Osinergmin genera cuestionamientos a la interna

La controversia se originó tras la designación de Alberto Arequipeño Tamara como director general de Políticas y Regulaciones en el MTC, cuando aún ejercía como miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La Ley Marco de Organismos Reguladores prohíbe de manera expresa que una persona ocupe ambos cargos simultáneamente y hasta un año después de dejar cualquiera de ellos. Esta situación motivó una denuncia interna presentada ante Osinergmin hace más de 10 días.

Desde entonces, el caso ha sido derivado sucesivamente entre Osinergmin, la PCM y el propio MTC, sin que hasta el momento se haya aclarado oficialmente la situación o adoptado una decisión concreta, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por este medio.

“El artículo 8 y el 6.6 de la Ley Marco, establecen la causal de vacancia por impedimento legal sobreviniente y la obligación de dejar el puesto de inmediato en caso de que sea designado a un alto cargo en otro sector del Estado”, indicó una segunda fuente.

Osinergmin: interpretación de la Ley Marco enfrenta opiniones contrapuestas

Sin embargo, Arequipeño rechazó en diálogo con Infobae Perú que exista incompatibilidad legal en su caso. El también jurista aseguró que la Ley Marco de Organismos Reguladores fue modificada en 2018 para precisar que la prohibición no aplica a directores generales de ministerios o funcionarios de rango equivalente que se hayan desempeñado en subsectores que no guardan afinidad con el organismo regulador.

Mi función en el MTC está en el área de comunicaciones, mientras que Osinergmin regula energía y minería, sectores sin relación directa. La prohibición siempre estuvo pensada para evitar injerencia política en el mismo sector regulado”, explicó.

Arequipeño añadió que su designación en Osinergmin fue resultado de un concurso público y que luego fue convocado al MTC, insistiendo en que “la restricción legal solo aplica a sectores afines, y no es mi caso”.

Además, subrayó que “los actos administrativos se presumen válidos mientras no se declare su nulidad por la autoridad competente” y descartó que haya existido alguna afectación a la validez de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo durante su doble función.

“No hay vulneración alguna, pues he ejercido funciones en sectores distintos. ¿Qué información privilegiada del sector energía o minería me serviría para tomar decisiones en el sector comunicaciones y viceversa? Ninguna”, enfatizó.

¿Cómo debería actuar la autoridad estatal ante la indefinición de una designación pública?

En respuesta a la polémica, Arequipeño informó a Infobae Perú que ya presentó su carta de renuncia al cargo en Osinergmin “en aras de salvaguardar el buen nombre de la institución y del MTC”, reiterando que no existe impedimento legal ni causal de vacancia en su caso y que la denuncia se sustenta en una interpretación “literal y restrictiva” de la ley.

No obstante, persisten las críticas al interior del sector respecto a la pasividad de las instituciones involucradas para esclarecer y responder con celeridad ante este tipo de situaciones, advirtiendo que, en casos futuros, la falta de acción podría abrir la puerta a impugnaciones o nulidades de decisiones administrativas.

Según refirieron a Infobae Perú, la denuncia ventilada pone también a prueba la capacidad del sistema público para “garantizar transparencia y el cumplimiento riguroso” de las normas sobre incompatibilidades, sobre todo en verticales estratégicas para la economía del país.

Temas Relacionados

OsinergminMTCMinisterio de Transportes y ComunicacionesPCMPresidencia del Consejo de MinisitrosSUNATOSIPTELAlberto Arequipeño Tamaraperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Se juega el tercer set. El partido está empatado 1-1. Sigue todas las incidencias del choque

Universitario vs Olva Latino EN

Lima cumple 491 años bajo la sombra del crimen: El 73% de la población vive con miedo a la delincuencia según Ipsos

La encuesta revela que siete de cada diez limeños identifican este problema como el principal de la ciudad, seguido por la congestión vehicular con 44% y los problemas del medio ambiente con 29%

Lima cumple 491 años bajo

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

La candidata presidencial aseguró que mantiene una relación cordial con su exesposo y remarcó que la crianza compartida de sus hijas sigue siendo la prioridad

Keiko Fujimori habla sobre los

José Jerí cambia de versión y revela que el ministro del Interior estuvo en su reunión secreta con empresario chino

El presidente interino admitió que no acudió solo a la reunión con el empresario Zhihua Yan en un chifa, realizada fuera del horario habitual del local y sin figurar en la agenda oficial

José Jerí cambia de versión

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se jugarán grandes encuentros en todo el mundo. En Sudamérica se viene disputando la Serie Río de La Plata, mientras que en Europa continúan as grandes ligas. Sigue los cotejos

Partidos de hoy, domingo 18
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí cambia de versión

José Jerí cambia de versión y revela que el ministro del Interior estuvo en su reunión secreta con empresario chino

¿Ney Guerrero es asesor de José Jerí? El exproductor estuvo en Palacio durante entrevista del mandatario con medio internacional

Más de 180 candidatos en las Elecciones 2026 tienen sentencias por alimentos: APP, Fuerza Popular y Podemos concentran la mayoría de casos

Keiko Fujimori responde a Rafael López Aliaga: “No soy errática, no soy una improvisada y cumplo con mi palabra”

Elecciones 2026: César Acuña, Fiorella Molinelli, Alfonso López Chau y otros candidatos realizan campaña en distintas regiones del Perú

ENTRETENIMIENTO

Keiko Fujimori habla sobre los

Keiko Fujimori habla sobre los motivos del fin de su matrimonio con Mark Vito y afirma: “Hoy él tiene una nueva pareja y les deseo lo mejor”

Keiko Fujimori aclara su vínculo con Gabriel Calvo: “somos simplemente amigos y nada más”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Leslie Shaw critica a Christian Cueva por aparecer en los shows de Pamela Franco y él responde: “¿quién es ella?

Melissa Paredes y Anthony Aranda viven una noche de suerte junto a Bad Bunny en la codiciada “casita”: “Nadie me invitó”

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO HOY: partido por última fecha de la Serie Río de La Plata 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo HOY: canal tv online del partidazo por Serie Río de La Plata 2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos