Corazón Serrano apuesta por la salsa con ‘Solo juegas’ junto a Septeto Acarey

El 2026 marca un nuevo capítulo en la música peruana con la colaboración entre dos agrupaciones emblemáticas: Corazón Serrano y Septeto Acarey.

Juntos presentan “Solo Juegas”, un tema romántico que mezcla la esencia de la cumbia peruana con matices de salsa, resaltando la versatilidad y el talento de ambas orquestas.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un éxito para quienes buscan música bailable con letras auténticas y contemporáneas.

“Solo Juegas”: historia, ritmo y calidad de exportación

La canción, escrita por Reynier Pérez y Junior Caro, narra una historia de desamor y aprendizaje emocional, relatando la experiencia de un amor que se desvanece pero deja huellas profundas. “Solo Juegas” destaca por su melodía pegajosa, el ritmo contagioso y una producción moderna que invita a cantar y bailar desde la primera escucha.

Como señala Reynier Pérez: “El corazón late tanto en la pena como en la alegría. Invitamos al público a disfrutar una canción original, bailable y con calidad de exportación”. La colaboración busca conectar con el público en celebraciones, reuniones y todo tipo de escenarios donde la música se convierte en protagonista.

En la voz de Briela Cirilo

Uno de los aspectos más celebrados de “Solo Juegas” es la interpretación de Briela Cirilo, cuya voz ha sido destacada por los usuarios como uno de los grandes atractivos de la colaboración.

Comentarios en YouTube y redes sociales como “La voz de Briela espectacular”, “Briela Cirilo una trome, domina todos los géneros” y “Excelente combinación, felicidades a Corazón Serrano y Acarey por el tema”, reflejan el impacto positivo que ha tenido la cantante en la propuesta.

La capacidad de Briela para adaptarse a diferentes estilos y su energía en escena reafirman el compromiso de Corazón Serrano por mantener un alto nivel artístico, sumando nuevos matices y emociones a cada proyecto.

Usuarios celebran la colaboración entre Corazón Serrano y Septeto Carey

El estreno de “Solo Juegas” fue recibido con entusiasmo por parte de los seguidores de ambos grupos. En redes sociales y plataformas de streaming, los comentarios positivos no se hicieron esperar. “Hermosa canción”, “Excelente combinación”, “Así se hace música en el Perú”, y “Este tema va a sonar en todas las fiestas”, son solo algunas de las reacciones que evidencian el impacto del lanzamiento.

La colaboración entre Corazón Serrano y Septeto Acarey no solo une estilos y trayectorias, sino que también crea un puente entre generaciones y géneros, demostrando que la música peruana puede renovarse y sorprender sin perder sus raíces.

Fusión de cumbia y salsa: un sonido moderno para todos los públicos

“Solo Juegas” es una muestra del poder de la fusión bien lograda. La canción mantiene la esencia de la cumbia romántica que caracteriza a Corazón Serrano, mientras incorpora los arreglos elegantes y el ritmo cadencioso de la salsa de Septeto Acarey. El resultado es un tema bailable, emotivo y con gran proyección internacional, pensado para conquistar tanto a los fanáticos clásicos como a nuevas audiencias.

Esta apuesta por la diversidad musical fortalece la posición de ambos grupos en la escena local y refuerza la idea de que la música peruana está en constante evolución, abierta a nuevas influencias y dispuesta a romper fronteras.

El estreno de “Solo Juegas” marca un hito en la colaboración entre dos gigantes de la música peruana, reafirmando su compromiso por mantener la cumbia vigente y cercana a todos los oyentes. La canción ya puede disfrutarse en YouTube y todas las plataformas digitales, consolidando la unión de Corazón Serrano y Septeto Acarey como una de las más exitosas y comentadas del año.

En tiempos donde la música es el mejor puente para unir corazones, "Solo Juegas" invita a bailar, cantar y sentir que la cumbia y la salsa peruana siguen más vivas que nunca.

Septeto Acarey: elegancia, originalidad y éxito internacional

Septeto Acarey es reconocido por su sonido elegante, su producción de alto nivel y su proyección internacional. Con nominaciones al Latin Grammy y una trayectoria que apuesta por la innovación, la agrupación ha sabido explorar la cumbia peruana desde una perspectiva moderna sin perder su identidad artística. La banda es sinónimo de música original, letras emotivas y arreglos sofisticados que elevan la experiencia musical en cada lanzamiento.

Corazón Serrano: referente indiscutible de la cumbia romántica

Por su parte, Corazón Serrano continúa consolidándose como uno de los máximos exponentes de la cumbia peruana. Su cercanía con el público, la calidad de sus melodías y su presencia en grandes escenarios nacionales e internacionales han hecho de la agrupación un fenómeno de masas. Con millones de seguidores en plataformas digitales, Corazón Serrano mantiene su influencia presentando siempre propuestas frescas y memorables que reflejan la identidad y el sentir popular.

