Usuario muestra “la casita” de Bad Bunny en el Estadio Nacional con un dron y genera debate en redes: “Es ilegal”

Usuario mostró cómo se ve la casita de Bad Bunny a través de su drone. TikTok

Un usuario, que responde al nombre Alexander Tazza, sorprendió en redes sociales al publicar un video donde muestra que pudo observar “la casita” de Bad Bunny utilizando un dron desde su propio departamento. “Quise ver la casita de Bad Bunny desde mi piso y pues se logró”, escribió el internauta, que no dudó en compartir las imágenes con otros usuarios en la antesala al primer concierto del artista puertorriqueño en el Estadio Nacional. El video generó impacto inmediato y abrió un debate sobre la legalidad de estas prácticas en espectáculos masivos.

La publicación captó la atención de numerosos de seguidores de Bad Bunny, quienes se mostraron sorprendidos por la perspectiva inédita del escenario. Sin embargo, varios usuarios advirtieron al autor del video sobre los posibles riesgos legales. “Eso es ilegal, borra”, fue uno de los comentarios más recurrentes, en referencia a las normativas peruanas que prohíben el uso de drones sobre eventos masivos y recintos cerrados sin autorización. Pese a las advertencias, el usuario decidió mantener el video en línea.

Usuario captó “la casita” de Bad Bunny a través de su dron.

Incluso, ante la consulta de transmitir el concierto en vivo a través de su dron, el usuario no dudó en indicar que era posible.

¿Qué es la ‘casita’ de Bad Bunny?

‘La casita’, estructura que se ha convertido en el corazón conceptual del “Debí tirar más fotos World Tour”, fue diseñada por la arquitecta puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz y está inspirada en viviendas reales de Puerto Rico. La construcción replica modelos históricos como las casas de Humacao y los planos de Levittown, en Toa Baja, la primera urbanización planificada para veteranos de la Segunda Guerra Mundial en la isla. El espacio no solo recrea una estética doméstica, sino que condensa el imaginario caribeño y la identidad personal del cantante.

La estructura mide 12,80 metros por lado y 3,66 metros de altura, con tres niveles: un interior que puede albergar a unas 30 personas, un balcón para 15 invitados y un techo transitable donde pueden ubicarse hasta 20 personas más. En el interior, los detalles reproducen la atmósfera de un hogar habitado: televisores encendidos, un bar, sofás, cerámica local, plantas y mobiliario típico de los hogares latinoamericanos.

Bad Bunny tendrá dos fechas en Perú, pero en ninguna tendrán a un artista nacional como telonero. - Crédito Instagram

‘La casita’ como pieza clave del show

Durante el concierto, Bad Bunny se traslada a “la casita” en un momento clave del show para interpretar canciones en un formato más íntimo, conversar y compartir con invitados seleccionados, entre los que suelen figurar artistas, deportistas y personalidades reconocidas. En ediciones anteriores de la gira han asistido figuras como Residente, Bizarrap, Marc Anthony, Julieta Venegas y Feid. En el caso peruano, se espera la presencia de artistas locales y celebridades en ese espacio durante las presentaciones en el Estadio Nacional.

La ubicación de “la casita” varía según el recinto y, para el concierto en Lima, se ha colocado en una zona lateral dentro del campo VIP, lo que refuerza la idea de un salón social en el que el artista y sus invitados conviven fuera del centro del escenario. Esta decisión ha traído polémicas en otras ciudades, ya que la disposición del espacio obligó a modificar los mapas de localidades y causó incomodidad entre asistentes que habían adquirido entradas para ubicaciones próximas al escenario principal. En algunos casos, las productoras ofrecieron cambios de entradas o reembolsos a los afectados.

Usuario genera debate en redes tras difundir cómo se ve “la casita” de Bad Bunny.

El interés por “la casita” ha ido más allá del público general y ha capturado la atención de influencers y creadores de contenido, quienes buscan ingresar al espacio y compartir la experiencia en sus redes sociales. La selección de los invitados corre por cuenta del equipo de Bad Bunny y no se realiza mediante sorteos ni venta de accesos, lo que incrementa el atractivo y la exclusividad del espacio.

