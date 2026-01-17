Perú

Paracetamol bajo la lupa: Minsa afirma que analgésico no presenta fallas de calidad, pero emite alerta sobre su uso

Ante sospechas de reacciones adversas, el Ministerio de Salud descarta fallas de calidad en el medicamento y pide evitar la automedicación

El paracetamol es uno de los medicamentos más usados en el país y en el mundo, pero su uso prolongado podría tener nuevas reacciones adversas. - Crédito Andina

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), emitió una alerta sanitaria relacionada con sospechas de reacciones adversas graves por el uso prolongado de paracetamol.

Este medicamento, ampliamente utilizado como analgésico y antipirético, fue objeto de revisión luego de que autoridades regulatorias europeas detectaran complicaciones poco frecuentes, asociadas principalmente a tratamientos extendidos o combinados con el antibiótico flucloxacilina.

La advertencia oficial de Digemid motivó la actualización de las fichas técnicas de todos los productos que contienen paracetamol, incluyendo nuevas advertencias sobre contraindicaciones, interacciones y posibles efectos adversos.

Según la información proporcionada por la entidad peruana, la alerta se activó tras el reporte internacional de casos de acidosis metabólica con desequilibrio aniónico alto, una condición que puede poner en peligro la vida de quienes la desarrollan.

Digemid explicó que la complicación ha sido observada principalmente en pacientes con enfermedades graves, sometidos a tratamientos prolongados o que han recibido paracetamol junto con flucloxacilina.

El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT) reportó que, entre 2010 y el 2 de mayo de 2025, se recibieron 1.838 notificaciones relacionadas con el uso de paracetamol, sumando un total de 2.618 sospechas de reacciones adversas.

El grupo de 18 a 44 años concentró el 45,6 % de los casos, lo que representa 838 notificaciones. Dentro de estos registros, se confirmó un caso de acidosis metabólica acompañado de síntomas como dolor abdominal, somnolencia, alteraciones hepáticas, hiperlactacidemia y una reacción anafilactoide. Además, se identificaron cuatro casos adicionales con signos compatibles, entre ellos dificultad respiratoria, náuseas, fatiga y vómitos.

La autoridad sanitaria advierte que los riesgos asociados aumentan en personas con insuficiencia renal grave, sepsis, desnutrición o alcoholismo crónico, especialmente cuando el medicamento se utiliza por periodos prolongados o en combinación con flucloxacilina.

Crédito Deposit Photos

Minsa aclara

Tras la alerta emitida por Digemid, el Ministerio de Salud difundió un pronunciamiento destinado a la población. La entidad aseguró que el paracetamol no presenta fallas de calidad y que, cuando se utiliza bajo supervisión médica, es seguro para el control de la fiebre y el alivio del dolor leve a moderado.

La información oficial enfatiza que los riesgos descritos se asocian al uso prolongado o en pacientes con condiciones graves, como lo ha señalado la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El Minsa recomendó a los profesionales de la salud que, en caso de identificar síntomas de alteración en pacientes que reciben paracetamol de forma continua, se suspenda el medicamento y se realice una evaluación médica precisa.

Además, la entidad reiteró la importancia de evitar la automedicación, especialmente en contextos donde el uso del fármaco podría derivar en complicaciones.

El comunicado destaca que el paracetamol está autorizado para el manejo de la fiebre y el dolor leve a moderado, pero el uso sin control médico, o durante periodos prolongados, puede propiciar el desarrollo de acidosis metabólica en personas vulnerables.

Profesionales y pacientes pueden reportar cualquier sospecha de reacción adversa al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, disponible en línea para agilizar la atención de posibles incidentes.

