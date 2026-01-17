Ministerio de Cultura dispone cierre temporal de Choquequirao por motivos de seguridad. (Foto: Mincul)

El Ministerio de Cultura dispuso el cierre temporal del ingreso al Parque Arqueológico de Choquequirao como medida preventiva orientada a salvaguardar la vida y la integridad de los visitantes, operadores turísticos y poblaciones vinculadas a este importante destino del patrimonio cultural del país. La decisión fue adoptada tras una reunión multisectorial liderada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, en la que se evaluaron las actuales condiciones de seguridad de la ruta de acceso al complejo arqueológico.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión del ingreso se sustenta en informes técnicos emitidos por autoridades locales y entidades competentes en gestión del riesgo de desastres. Dichos reportes advierten sobre la vulnerabilidad de determinados tramos del camino debido a factores climáticos propios de la temporada de lluvias, los cuales podrían poner en riesgo a quienes transitan por la zona. La medida regirá a partir del 1 de febrero de 2026 y comprenderá todos los accesos al parque.

Como parte del acuerdo, se estableció un periodo previo de quince días calendario destinado a la difusión y comunicación preventiva de la decisión, con el objetivo de informar oportunamente a la ciudadanía, agencias de turismo, guías, operadores y visitantes nacionales y extranjeros que tenían previsto ingresar a Choquequirao durante las próximas semanas.

Medida preventiva

Durante la reunión multisectorial convocada por la DDC Cusco se analizó de manera detallada el estado actual de la ruta turística y los riesgos asociados a su transitabilidad. En el encuentro participaron representantes del Gobierno Regional del Cusco, la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), así como autoridades de las municipalidades distritales de Mollepata y San Pedro de Cachora.

Asimismo, formó parte de la reunión la Junta Directiva de Arrieros de Cachora, cuyos representantes expusieron la situación de los caminos y las dificultades que enfrentan quienes brindan servicios de transporte tradicional hacia el complejo arqueológico. Las exposiciones técnicas permitieron contar con un diagnóstico integral sobre el impacto de las lluvias en los accesos y las condiciones actuales de seguridad para los visitantes.

El director ejecutivo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Diego Pajares, explicó que la decisión adoptada “responde a un criterio técnico y preventivo, sustentado en la influencia de factores climáticos adversos propios de la temporada de lluvias, que han generado la vulnerabilidad de determinados tramos de acceso y las actuales condiciones de la ruta, pudiendo poner en riesgo la seguridad de los visitantes”. Añadió que la medida se enmarca en un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y los actores locales.

Inspecciones y acciones previas al cierre

Como parte de las acciones previas a la suspensión del ingreso, las autoridades acordaron la realización de una inspección ocular colegiada y multisectorial entre el 23 y el 27 de enero. Esta evaluación en campo contará con la participación de la DDC Cusco, el Gobierno Regional, GERCETUR, los gobiernos locales y otras entidades competentes, con el fin de verificar in situ las condiciones de seguridad de la ruta.

Durante estas inspecciones se evaluarán los puntos críticos identificados en los informes técnicos, así como la necesidad de ejecutar labores de mantenimiento y mitigación de riesgos. La información recogida permitirá definir acciones inmediatas y de mediano plazo para reducir la vulnerabilidad de los accesos al parque arqueológico.

Las autoridades precisaron que estas medidas buscan evitar accidentes y garantizar que, una vez superada la temporada de lluvias y realizadas las intervenciones necesarias, el ingreso a Choquequirao pueda restablecerse en condiciones adecuadas de seguridad para todos los usuarios.

Plazo de suspensión

La suspensión del ingreso al Parque Arqueológico de Choquequirao tendrá una duración inicial de 30 días calendario. Durante este periodo se desarrollarán labores de evaluación técnica, mantenimiento preventivo y monitoreo permanente de la ruta, en coordinación con las entidades involucradas y las autoridades locales.

En ese marco, se elaborará una Hoja de Ruta multisectorial que establecerá de manera detallada las acciones a ejecutar, los responsables de cada intervención y los plazos correspondientes. Este instrumento permitirá ordenar el trabajo conjunto orientado a fortalecer las condiciones de seguridad y prevenir riesgos asociados a fenómenos climáticos.

El Mincul y la DDC Cusco informaron que la eventual reapertura del parque se evaluará en función de los resultados de estas acciones y de las condiciones de seguridad verificadas en el terreno. Mientras tanto, reiteraron que la medida adoptada tiene un carácter estrictamente preventivo y responde a la prioridad de proteger la vida humana y preservar un sitio de alto valor cultural para el país.