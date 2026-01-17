Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara Lobatón, pero ella lo rechazó. TikTok: Amor y Fuego.

La reciente agresión sufrida por Samahara Lobatón a manos del salsero Bryan Torres ha generado conmoción y repudio generalizado. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue la actitud de Abel Lobatón, padre de la joven, cuya falta de respuesta activa fue duramente cuestionada por Melissa Klug, madre de Samahara.

En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, Melissa no ocultó su molestia ante la pasividad de Abel.

“Es correcto. Si él hubiera actuado, ya lo estaría buscando por cielo y tierra. Lo ha debido de encontrar y, como hombre, darle la misma paliza que le dieron a su propia hija”, sentenció, visiblemente afectada y preocupada por la seguridad de su hija.

Durante la conversación, la empresaria relató cómo fue el intercambio con Abel tras conocerse la denuncia de agresión. Según contó, el exfutbolista la contactó para preguntarle qué acciones tomarían juntos.

“Me escribió. Me dijo: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Yo le dije: ‘¿Qué vamos?, yo ya actué’. Me dice: ‘Voy a hablar con Samahara’ y me manda un pantallazo donde ella lo manda a volar”, reveló la empresaria.

La chalaca explicó que, al enterarse de la situación, fue directamente a la comisaría para interponer la denuncia contra Bryan Torres, mientras que Abel, según sus palabras, no tomó medidas inmediatas más allá de intentar comunicarse con Samahara.

Samahara rechaza apoyo de su padre

Uno de los aspectos más preocupantes que Melissa Klug relató es la negativa de Samahara a recibir apoyo tanto de su padre como de su entorno más cercano.

La empresaria contó que, tras la agresión, Abel le escribió a su hija para brindarle apoyo y decirle: “Hijita, estás conmigo”. Sin embargo, Samahara le respondió de forma tajante: “No te metas”, a lo que su padre solo atinó a decirle: “Te amo”.

Melissa también detalló que, ante la resistencia de su hija a denunciar, recurrió a las amigas de Samahara para intentar hacerle entrar en razón.

“Yo he recurrido a sus amigas, las he llamado y las he traído a mi casa y no quiere hacer caso. Todos le dicen denuncia y no quiere hacer caso”, confesó, dejando en evidencia la gravedad del ciclo de dependencia emocional que enfrenta la joven.

Samahara quiere tomar terapia, asegura Melissa

Además, Melissa Klug reveló que Samahara Lobatón ha mostrado disposición a buscar ayuda profesional tras la brutal agresión sufrida por parte de Bryan Torres.

La ‘Blanca de Chucuito’ reconoció que su hija necesita apoyo psicológico y está atravesando una etapa difícil, marcada por manipulación y dependencia emocional.

“Ella es una excelente madre, pero está enferma y necesita ayuda. Ella cuida muy bien de mis nietos. Solo necesitamos sacar a esa pareja de su vida para que pueda curarse”, expresó Melissa.

La expareja de Jefferson Farfán contó que, tras una conversación sincera, Samahara le confesó entre lágrimas su voluntad de iniciar terapia y alejarse de Bryan Torres.

“Ella puede mejorar. Ella quiere, yo lo que he hablado, ella quiere ir a terapia. Ella me ha dicho llorando que va a tomar terapia, que se va a alejar de ese hombre”, afirmó con esperanza.

Melissa también indicó que nunca pensó que la violencia llegaría a tal extremo, a pesar de las advertencias sobre la personalidad de Bryan.

“Yo ya había escuchado, por algo varias personas nos decían: ‘Él es así’. Pero que haya llegado a esto, nadie lo vio venir”, sentenció. Además, reiteró que siempre se opuso a la relación de su hija con el salsero, advirtiendo sobre sus antecedentes y su estilo de vida.

Melissa Klug asegura que Samahara está siendo manipulada

A lo largo de la entrevista, Melissa Klug dejó entrever el profundo dolor e impotencia que siente ante la situación de su hija. Explicó que Samahara está muy manipulada y aún no es consciente de la gravedad de lo ocurrido.

“Le pedí que por favor se alejara de él, para que pueda salir de esa dependencia emocional. Que a la próxima la iba a encontrar en un ataúd, no quería eso”, expresó con gran tristeza.

La empresaria recalcó que cualquier madre actuaría igual para proteger a sus hijos y que hará todo lo posible para que Samahara entienda la importancia de denunciar y alejarse de Bryan Torres.

El respaldo de Rodrigo González y el debate mediático

La postura de Melissa Klug fue respaldada en vivo por el conductor Rodrigo González, quien aseguró que, de estar en el lugar de Abel Lobatón, ya habría buscado al agresor para enfrentarlo personalmente. Melissa coincidió con esta opinión, reforzando la idea de que un padre debe defender activamente a sus hijos ante situaciones tan graves.

Estas declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. Mientras algunos usuarios aplaudieron la actitud combativa de Melissa, otros señalaron que la violencia nunca debe ser una respuesta, aunque comprenden la indignación y desesperación de los padres frente a la agresión de un hijo.