Perú

Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

Tras el difícil momento que vive la exchica reality, su madre dejó un mensaje que fue interpretado como un llamado a alejarse de relaciones dañinas

Guardar
La empresaria compartió emotivos mensajes en redes sociales luego de reencontrarse con su hija Samahara Lobatón tras la denuncia contra Bryan Torres. Infobae Perú / Captura: IG

El difícil momento que atraviesa Samahara Lobatón tras revelarse que fue víctima de agresión física por parte de Bryan Torres ha generado una profunda reacción en su entorno familiar, especialmente en su madre, la empresaria Melissa Klug, quien no solo decidió denunciar públicamente los hechos, sino que también compartió mensajes cargados de emoción y fortaleza que han conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Luego de días de incertidumbre, la empresaria confirmó que finalmente pudo reencontrarse con su hija y sostener una conversación íntima en medio del doloroso episodio. Ambas fueron captadas por cámaras de televisión protagonizando un momento que evidenció la gravedad de la situación: madre e hija se fundieron en un abrazo entre lágrimas, reflejando el impacto emocional que dejó la presunta agresión denunciada contra el cantante de salsa, padre de los hijos menores de Samahara.

Tras ese encuentro, la popular ‘Blanca de Chucuito’ recurrió a sus redes sociales para expresar, sin mencionar nombres directamente, una serie de reflexiones que muchos interpretaron como un mensaje claro dirigido a su hija, pero también a cualquier persona que atraviese una relación dañina. En una de sus historias de Instagram, Melissa compartió un texto contundente que no pasó desapercibido por la contundencia de sus palabras.

Melissa Klug se quiebra y
Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé feliz, sé libre, sé valiente, sé fuerte, sé coherente, sé dueño de tu vida”, se lee en el mensaje que rápidamente fue replicado por usuarios que expresaron su respaldo a la empresaria y su hija.

Este mensaje se difundió poco después de que se hiciera pública la denuncia por agresión contra Bryan Torres, acompañada de un video que, según Melissa Klug, constituye una prueba clave de lo ocurrido. Aunque la empresaria evitó referirse directamente a Samahara en ese post, el contexto en el que fue publicado reforzó la interpretación de que se trataba de un consejo directo para su hija, en un intento por impulsarla a priorizar su bienestar emocional.

Minutos más tarde, Melissa compartió una segunda reflexión, esta vez con un tono más espiritual y esperanzador, dejando en claro que se encuentra aferrada a su fe para afrontar este momento crítico.

Dios sobre TODO. Dios sobre mis planes. Dios sobre mis miedos. Elijo paz sobre el pánico. Elijo fe sobre el temor. Lo elijo a Él sobre todo. Confío en que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que todo lo que yo pudiera imaginar. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Así que hoy elijo fe”, escribió.

Melissa Klug se quiebra y
Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Bryan Torres no le dio cara a Melissa Klug tras denuncia por agresión

Estos mensajes fueron interpretados como una mezcla de fortaleza, protección maternal y un llamado a la sanación, no solo para su hija, sino también para ella misma, quien ha reconocido públicamente lo difícil que ha sido enfrentar esta situación como madre.

En paralelo, Melissa Klug brindó declaraciones a diversos medios, donde reveló detalles que evidencian la complejidad del caso. En una entrevista con el diario Trome, la empresaria aseguró que Bryan Torres se encontraría desaparecido tras la denuncia, lo que incrementó su preocupación por la seguridad emocional y física de su hija.

(Mi hija) estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida”, expresó visiblemente afectada, utilizando un calificativo que refleja la indignación que siente frente a lo ocurrido. En el mismo diálogo, Melissa relató el impacto personal que tuvo volver al departamento donde vivía Samahara, un lugar cargado de recuerdos familiares dolorosos.

Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo”, confesó, dejando en evidencia el sacrificio emocional que implicó acompañar a Samahara en este proceso.

Melissa Klug se quiebra y
Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Melissa KlugSamahara LobatónBryan Torresperu-entretenimiento

Más Noticias

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Piura: pronóstico de

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este jueves

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este

Lima: la predicción del tiempo para este 15 de enero

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Lima: la predicción del tiempo

Pronóstico del clima en Huancayo este jueves: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Huancayo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Iquitos

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Predicción del clima: estas son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zully Pinchi, aspirante al Senado

Zully Pinchi, aspirante al Senado y vinculada a Martín Vizcarra: “Nunca tuve una relación con él ni la tendría”

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

Gianella Marquina comparte sentido mensaje tras brutal agresión a su hermana Samahara Lobatón

Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

DEPORTES

Golazo de Eryc Castillo para

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Renato Solís acusa baja prolongada en Sporting Cristal: intervención quirúrgica planificada por lesión

Canal exclusivo para ver Universitario vs Sport Boys: partido amistoso de pretemporada en Campo Mar 2026

Entrenador de 2 de Mayo aclara sus dichos sobre Paolo Guerrero y rechaza haberlo minimizado: “Sería un desubicado”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026