Melissa Klug conmueve con mensaje tras denunciar a Bryan Torres por agresión a Samahara Lobatón: “Sácalo de tu vida”

El difícil momento que atraviesa Samahara Lobatón tras revelarse que fue víctima de agresión física por parte de Bryan Torres ha generado una profunda reacción en su entorno familiar, especialmente en su madre, la empresaria Melissa Klug, quien no solo decidió denunciar públicamente los hechos, sino que también compartió mensajes cargados de emoción y fortaleza que han conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Luego de días de incertidumbre, la empresaria confirmó que finalmente pudo reencontrarse con su hija y sostener una conversación íntima en medio del doloroso episodio. Ambas fueron captadas por cámaras de televisión protagonizando un momento que evidenció la gravedad de la situación: madre e hija se fundieron en un abrazo entre lágrimas, reflejando el impacto emocional que dejó la presunta agresión denunciada contra el cantante de salsa, padre de los hijos menores de Samahara.

Tras ese encuentro, la popular ‘Blanca de Chucuito’ recurrió a sus redes sociales para expresar, sin mencionar nombres directamente, una serie de reflexiones que muchos interpretaron como un mensaje claro dirigido a su hija, pero también a cualquier persona que atraviese una relación dañina. En una de sus historias de Instagram, Melissa compartió un texto contundente que no pasó desapercibido por la contundencia de sus palabras.

“Alguien que destruye tu salud mental no puede ser tu familia, ni tu amigo, ni el amor de tu vida. Sácalos de tu vida y sé feliz, sé libre, sé valiente, sé fuerte, sé coherente, sé dueño de tu vida”, se lee en el mensaje que rápidamente fue replicado por usuarios que expresaron su respaldo a la empresaria y su hija.

Este mensaje se difundió poco después de que se hiciera pública la denuncia por agresión contra Bryan Torres, acompañada de un video que, según Melissa Klug, constituye una prueba clave de lo ocurrido. Aunque la empresaria evitó referirse directamente a Samahara en ese post, el contexto en el que fue publicado reforzó la interpretación de que se trataba de un consejo directo para su hija, en un intento por impulsarla a priorizar su bienestar emocional.

Minutos más tarde, Melissa compartió una segunda reflexión, esta vez con un tono más espiritual y esperanzador, dejando en claro que se encuentra aferrada a su fe para afrontar este momento crítico.

“Dios sobre TODO. Dios sobre mis planes. Dios sobre mis miedos. Elijo paz sobre el pánico. Elijo fe sobre el temor. Lo elijo a Él sobre todo. Confío en que lo que Dios tiene para mí es mucho más grande que todo lo que yo pudiera imaginar. Porque cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Así que hoy elijo fe”, escribió.

Bryan Torres no le dio cara a Melissa Klug tras denuncia por agresión

Estos mensajes fueron interpretados como una mezcla de fortaleza, protección maternal y un llamado a la sanación, no solo para su hija, sino también para ella misma, quien ha reconocido públicamente lo difícil que ha sido enfrentar esta situación como madre.

En paralelo, Melissa Klug brindó declaraciones a diversos medios, donde reveló detalles que evidencian la complejidad del caso. En una entrevista con el diario Trome, la empresaria aseguró que Bryan Torres se encontraría desaparecido tras la denuncia, lo que incrementó su preocupación por la seguridad emocional y física de su hija.

“(Mi hija) estaba sola porque esa ‘rata’ está escondida”, expresó visiblemente afectada, utilizando un calificativo que refleja la indignación que siente frente a lo ocurrido. En el mismo diálogo, Melissa relató el impacto personal que tuvo volver al departamento donde vivía Samahara, un lugar cargado de recuerdos familiares dolorosos.

“Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo”, confesó, dejando en evidencia el sacrificio emocional que implicó acompañar a Samahara en este proceso.

Melissa Klug se quiebra y lanza fuerte reflexión tras revelarse agresión contra su hija Samahara Lobatón. Infobae Perú / Captura: IG