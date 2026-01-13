Perú

“Se parece a Sarratea”: Somos Perú abre investigación a José Jerí y el Congreso lo cita por reunión clandestina con empresario chino

El presidente interino enfrenta un proceso disciplinario en la bancada tras una reunión secreta con un empresario chino en Lima. La Comisión de Ética del Congreso prepara una citación

La bancada de Somos Perú
La bancada de Somos Perú abrió un proceso disciplinario contra el presidente interino José Jerí por una reunión secreta con un empresario chino en Lima, a la que asistió usando una capucha

La bancada de Somos Perú informó este lunes que inició un proceso disciplinario contra el presidente interino José Jerí, luego de que el programa Punto Final revelara una reunión extraoficial entre el mandatario y un empresario chino en un restaurante de Lima, adonde llegó usando una capucha.

“Todo esto nos ha llamado la atención a los miembros de la bancada, y creo que tenemos que ejecutar lo que nuestro reglamento de la bancada del Congreso nos obliga, que es aperturar un proceso disciplinario al interior para que pueda explicar su presencia en ese establecimiento”, dijo a RPP el portavoz del grupo parlamentario, Héctor Valer.

El legislador señaló que este episodio “se parece a Sarratea”, como se denominó a la casa donde el expresidente Pedro Castillo, hoy recluido en el penal de Barbadillo, acordó actos ilícitos en reuniones extraoficiales, según el Ministerio Público.

“La explicación que ha dado el presidente no tiene transparencia. En consecuencia, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de levantar toda la información e intervenir ese edificio para solicitar las cámaras internas y saber exactamente si el presidente, con esa indumentaria sospechosa, accedió o no a las oficinas de las empresas chinas que están en los pisos superiores”, expresó.

El vocero de Somos Perú, partido donde Jerí milita desde 2013, remarcó que la actitud del mandatario perjudica la imagen de la organización, en especial durante el proceso electoral. “El pueblo podría tratar de confundirnos esta conducta personal con una conducta colectiva”, sostuvo.

Jerí declaró que asistió al chifa para comer y conversar con el propietario, el ciudadano Zhihua Yang, acerca de su participación en el Día de la Amistad Peruano-China, que se celebrará el próximo 1 de febrero.

De acuerdo con la información difundida, Yang dirige una hidroeléctrica, una constructora y una importadora de productos chinos, todas con domicilio fiscal en el mismo lugar donde opera el restaurante.

“Este empresario en mención no solamente está vinculado a esta empresa hidroeléctrica de Pachachaca, sino que está también vinculado a una empresa de cerámicas en Ica. Hay mucha relación con el congresista Irich López, quien tiene mucha preponderancia en el Ministerio de Energía y Minas”, detalló Valer.

“Hay un lobby para poder privatizar la empresa más importante del Perú, que es Distriluz (consorcio que agrupa a compañías como Electrocentro, Electro Ucayali y Electro Oriente)”, añadió.

La Presidencia precisó que la visita ocurrió el 26 de diciembre y que Jerí se reunió con Yang, a quien supuestamente conoce desde hace tiempo. No obstante, el gobernante aseguró que no piensa dejar de efectuar actividades personales, pues, según explicó, acostumbra comprar en centros comerciales, tiendas y en “la esquina”, a veces usando gorras o lentes.

Citación

El parlamentario Elvis Vergara, titular de la Comisión de Ética del Congreso, anunció por su parte que prepara una citación para el mandatario. “Es algo que no se puede pasar por agua tibia, que se tiene que tocar con pinza. No podemos omitir por lo menos una indagación al respecto”, declaró a Exitosa.

“Tiene que venir al Congreso también a aclarar el tema; estamos evaluando citarlo para esta próxima sesión, que va a ser el día miércoles. Vamos a enviar el oficio seguramente en las próximas horas”, concluyó.

