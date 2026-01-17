Exdirector de Inteligencia confirma preocupación de EE.UU. por influencia china en sectores estratégicos del Perú

Estados Unidos refuerza su relación con Perú frente al crecimiento de inversiones chinas | Video: Canal N

La modernización y reordenamiento de la Base Naval del Callao, con apoyo de Estados Unidos, se da en un contexto de mayor competencia geopolítica en el Pacífico sur y de creciente presencia de inversiones chinas en sectores estratégicos del Perú. Sin embargo, esta iniciativa no debe interpretarse como una respuesta directa al megapuerto de Chancay, sostuvo Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, en una entrevista a Canal N.

El especialista explicó que el proyecto responde principalmente a un traslado y reorganización institucional de la principal instalación naval del país, orientado a modernizar capacidades logísticas y operativas de la Marina de Guerra del Perú. Añadió que esta reconfiguración también impacta en la competencia portuaria regional, al beneficiar el desarrollo del puerto del Callao.

“Estamos en un escenario de competencia portuaria en el Pacífico sur, eso es claro, pero este proyecto también forma parte de una política exterior y de seguridad que hoy el Perú exhibe más alineada a los Estados Unidos”, señaló. En ese sentido, indicó que la iniciativa combina elementos comerciales, estratégicos y de modernización institucional, con una proyección de largo plazo.

Preocupación de Washington por la influencia china en Perú

Perú gana protagonismo estratégico para EE. UU. en el escenario hemisférico | Video: Canal N

Consultado sobre si el involucramiento estadounidense en la Base Naval del Callao responde al avance de China en el Perú, Gómez de la Torre afirmó que Estados Unidos ha dado señales políticas más contundentes que este proyecto puntual. Entre ellas, mencionó el proceso en el Congreso estadounidense para otorgar al Perú la condición de aliado principal no miembro de la OTAN (MNNA).

El exdirector de Inteligencia explicó que esta posible designación tiene un valor político y declarativo relevante, ya que se enmarca en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la cual plantea contrarrestar la influencia de actores no hemisféricos en la región. No obstante, precisó que la cooperación militar con el Perú se canalizará a través del mecanismo Foreign Military Sales (FMS), utilizado históricamente desde la Guerra Fría.

Gómez de la Torre confirmó que la presencia de capitales chinos en infraestructura portuaria, minería y energía sí genera inquietud en Washington, y recordó que el megapuerto de Chancay ha sido señalado por asesores de la Casa Blanca como un punto sensible para los intereses estadounidenses en Sudamérica.

La Base Naval del Callao será modernizada en el marco de un acuerdo de cooperación militar entre Perú y Estados Unidos | Foto composición: Infobae Perú

En ese contexto, señaló que el nuevo embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo (Bernie) Navarro, expresó durante su comparecencia ante el Congreso norteamericano su preocupación por la influencia china en el caso peruano. Según indicó, este énfasis marcaría el inicio de una etapa más activa de la política estadounidense hacia el Perú.

“El interés de Estados Unidos por el Perú es hoy claramente mayor al que existía durante la administración Biden”, afirmó, aludiendo al actual escenario político en Washington y al papel de figuras como Donald Trump y el senador Marco Rubio en la política hemisférica.

Finalmente, Gómez de la Torre advirtió que el Perú enfrenta un equilibrio complejo entre el fortalecimiento de la cooperación estratégica con Estados Unidos y el mantenimiento de una relación económica profunda con China. “Ese escenario puede convertirse en un punto de fricción para la política exterior peruana y para la relación bilateral con Washington”, concluyó.