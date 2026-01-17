Perú

Exdirector de Inteligencia confirma preocupación de EE.UU. por influencia china en sectores estratégicos del Perú

Washington sigue con atención la expansión de inversiones chinas en infraestructura, energía y minería, un contexto que enmarca el fortalecimiento de la cooperación bilateral con el Perú

Guardar
Estados Unidos refuerza su relación con Perú frente al crecimiento de inversiones chinas | Video: Canal N

La modernización y reordenamiento de la Base Naval del Callao, con apoyo de Estados Unidos, se da en un contexto de mayor competencia geopolítica en el Pacífico sur y de creciente presencia de inversiones chinas en sectores estratégicos del Perú. Sin embargo, esta iniciativa no debe interpretarse como una respuesta directa al megapuerto de Chancay, sostuvo Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela de Inteligencia Nacional, en una entrevista a Canal N.

El especialista explicó que el proyecto responde principalmente a un traslado y reorganización institucional de la principal instalación naval del país, orientado a modernizar capacidades logísticas y operativas de la Marina de Guerra del Perú. Añadió que esta reconfiguración también impacta en la competencia portuaria regional, al beneficiar el desarrollo del puerto del Callao.

“Estamos en un escenario de competencia portuaria en el Pacífico sur, eso es claro, pero este proyecto también forma parte de una política exterior y de seguridad que hoy el Perú exhibe más alineada a los Estados Unidos”, señaló. En ese sentido, indicó que la iniciativa combina elementos comerciales, estratégicos y de modernización institucional, con una proyección de largo plazo.

Preocupación de Washington por la influencia china en Perú

Perú gana protagonismo estratégico para EE. UU. en el escenario hemisférico | Video: Canal N

Consultado sobre si el involucramiento estadounidense en la Base Naval del Callao responde al avance de China en el Perú, Gómez de la Torre afirmó que Estados Unidos ha dado señales políticas más contundentes que este proyecto puntual. Entre ellas, mencionó el proceso en el Congreso estadounidense para otorgar al Perú la condición de aliado principal no miembro de la OTAN (MNNA).

El exdirector de Inteligencia explicó que esta posible designación tiene un valor político y declarativo relevante, ya que se enmarca en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, la cual plantea contrarrestar la influencia de actores no hemisféricos en la región. No obstante, precisó que la cooperación militar con el Perú se canalizará a través del mecanismo Foreign Military Sales (FMS), utilizado históricamente desde la Guerra Fría.

Gómez de la Torre confirmó que la presencia de capitales chinos en infraestructura portuaria, minería y energía sí genera inquietud en Washington, y recordó que el megapuerto de Chancay ha sido señalado por asesores de la Casa Blanca como un punto sensible para los intereses estadounidenses en Sudamérica.

La Base Naval del Callao
La Base Naval del Callao será modernizada en el marco de un acuerdo de cooperación militar entre Perú y Estados Unidos | Foto composición: Infobae Perú

En ese contexto, señaló que el nuevo embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo (Bernie) Navarro, expresó durante su comparecencia ante el Congreso norteamericano su preocupación por la influencia china en el caso peruano. Según indicó, este énfasis marcaría el inicio de una etapa más activa de la política estadounidense hacia el Perú.

“El interés de Estados Unidos por el Perú es hoy claramente mayor al que existía durante la administración Biden”, afirmó, aludiendo al actual escenario político en Washington y al papel de figuras como Donald Trump y el senador Marco Rubio en la política hemisférica.

Finalmente, Gómez de la Torre advirtió que el Perú enfrenta un equilibrio complejo entre el fortalecimiento de la cooperación estratégica con Estados Unidos y el mantenimiento de una relación económica profunda con China. “Ese escenario puede convertirse en un punto de fricción para la política exterior peruana y para la relación bilateral con Washington”, concluyó.

Temas Relacionados

Estados UnidosChinaBase Naval del CallaoPerúperu-noticias

Más Noticias

⁠Lima, la ‘Ciudad de los Reyes’, cumple 491 años viviendo una de las peores épocas de inseguridad desde el terrorismo

La capital peruana enfrenta niveles de criminalidad que recuerdan los peores años del terrorismo interno. Los homicidios, robos y extorsiones afectan tanto a hogares como a empresas en toda Lima

⁠Lima, la ‘Ciudad de los

El gesto de Bad Bunny: impide que seguridad retire a fan que subió al escenario para abrazarlo durante concierto

El cantante sorprendió al pedir que no retiraran a una admiradora que irrumpió en el escenario y compartió unos segundos con ella durante su primer show en Lima.

El gesto de Bad Bunny:

Bad Bunny en Lima: el lapsus con Chile, la participación de Natalie Vértiz y lo más destacado de su primer show en el Estadio Nacional

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans con un error en el escenario, una invitada especial en su ‘casita’ y un espectáculo que agotó entradas en su noche inaugural en Perú.

Bad Bunny en Lima: el

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

Cámaras captaron al presidente ingresando encapuchado a un restaurante privado. Aunque Jerí intentó minimizar el encuentro, los nexos del empresario con el entorno presidencial y millonarias licitaciones han desatado una crisis

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los

Natalie Vértiz revela el detrás de cámaras de su llegada a ‘La Casita’ de Bad Bunny junto a Yaco Eskenazi

La modelo sorprendió al contar que su participación en el segmento más esperado del concierto no fue planificada, sino fruto del momento durante la primera noche del artista puertorriqueño en Lima.

Natalie Vértiz revela el detrás
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

JNJ verá este jueves 22 propuesta de destitución de Delia Espinoza

La oscura amistad del empresario chino Zhihua Yang y el presidente de Perú: Un encuentro clandestino que escondería más de un millonario interés

Empresario Zhihua Yang que se reunió con José Jerí integró delegación oficial en viaje de Dina Boluarte a China

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera presidencial tras decisión del JNE

ENTRETENIMIENTO

El gesto de Bad Bunny:

El gesto de Bad Bunny: impide que seguridad retire a fan que subió al escenario para abrazarlo durante concierto

Bad Bunny en Lima: el lapsus con Chile, la participación de Natalie Vértiz y lo más destacado de su primer show en el Estadio Nacional

Natalie Vértiz revela el detrás de cámaras de su llegada a ‘La Casita’ de Bad Bunny junto a Yaco Eskenazi

BTS en Perú: Pasos para comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento

Natalie Vértiz deslumbra en ‘La Casita’ de Bad Bunny y se lleva el aplauso del público: “Es la única conocida ahí”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: Cremas y Rosados empatan 0 - 0 en Campo Mar

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 17 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley - fecha 1 EN VIVO: así van los equipos que luchan por la permanencia y ascenso

Kazoku No Perú vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la primera fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026