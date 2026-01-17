Perú

Digemid advierten riesgo de ceguera y lesiones oculares graves por uso de Clorhexidina utilizada en hospitales

La autoridad sanitaria de Perú ordena actualizar de manera obligatoria las advertencias de este antiséptico tras reportarse el caso de deterioro visual en un paciente odontológico

La Digemid alerta que el
La Digemid alerta que el uso de Clorhexidina (2% y 4%) puede causar ceguera y daños oculares irreversibles. Foto: Composión Infobae.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo dependiente del Ministerio de Salud, ha emitido una alerta sobre el peligro que representan las soluciones de Clorhexidina al 2% y 4% si entran en contacto con la superficie ocular. El antiséptico, ampliamente utilizado en hospitales, clínicas y consultorios para la desinfección de la piel y manos, puede causar desde erosión corneal hasta un deterioro visual permanente.

Esta decisión técnica no es aislada, ya que se fundamenta en rigurosa información de seguridad autorizada por agencias reguladoras de prestigio internacional, como la MHRA del Reino Unido, la AEMPS de España y la propia Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Estas entidades han notificado múltiples casos de trastornos oculares graves vinculados directamente al uso de estas concentraciones del fármaco.

El caso que encendió las alarmas

Dentro de los reportes analizados por el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (CENAFyT), destaca el caso de un hombre de 44 años que sufrió una reacción adversa grave en su ojo izquierdo. El incidente ocurrió durante la fase de asepsia y antisepsia previa a una cirugía odontológica, utilizando clorhexidina al 4%.

(IMAGEN REFERENCIAL DEL COMPUESTO) Montplet
(IMAGEN REFERENCIAL DEL COMPUESTO) Montplet Solución Acuosa con Clorhexidina 2% antiséptico para piel sana, biocida para la higiene humana. Número de registro: 837-DES (AEMPS)

Debido a una exposición prolongada y accidental durante el procedimiento, el paciente desarrolló una abrasión corneal severa que derivó en ceguera de dicho ojo. Este daño ha sido el detonante para que la Digemid ordene la modificación inmediata de los insertos y fichas técnicas de todos los productos que contengan este componente, específicamente en las secciones de “Contraindicaciones”, “Advertencias y precauciones” y “Reacciones adversas”.

Historial de reportes y riesgos detectados

Desde el año 2010 hasta octubre de 2025, el sistema de vigilancia peruano ha recolectado un total de 66 reportes de sospechas de reacciones adversas vinculadas a la clorhexidina. Históricamente, los efectos secundarios más comunes se manifestaban en la piel, reportándose casos de piel seca, fisuras cutáneas, irritación y erupciones. Sin embargo, el reciente hallazgo de lesiones oculares como el defecto del epitelio y el deterioro visual ha elevado el nivel de riesgo de “moderado” a “grave” en contextos quirúrgicos.

La alerta subraya que el riesgo es particularmente alto durante procedimientos realizados en la cabeza, cara y cuello, donde la cercanía a los globos oculares facilita una exposición inadvertida del químico hacia la córnea.

(Imagen ilustrativa) Abrasión cornael y
(Imagen ilustrativa) Abrasión cornael y lesión en el ojo. Foto: All About Vision

Recomendaciones para profesionales de la salud

La Digemid ha dispuesto que médicos, enfermeros, odontólogos y técnicos de salud extremen las medidas de seguridad para minimizar riesgos:

  • Zonas de prohibición absoluta: Se debe evitar estrictamente el contacto del producto con los ojos, el cerebro, las meninges y el oído medio. También está contraindicado en oídos con la membrana timpánica perforada.
  • Vigilancia en anestesiados: Se requiere un cuidado especial en pacientes bajo anestesia general o sedación profunda, ya que al estar inconscientes no pueden notificar de inmediato si el producto ha entrado en contacto con sus ojos.
  • Protocolo de emergencia: Si ocurre un contacto accidental, el personal debe lavar el ojo del paciente inmediatamente con abundante agua y solicitar una interconsulta urgente con un médico oftalmólogo.
(iStock)
(iStock)

Guía de seguridad para pacientes y público general

Para los ciudadanos que utilizan estos productos de forma doméstica o que se someten a intervenciones, la autoridad sanitaria recomienda:

  1. Lavado de emergencia: Si el antiséptico entra en contacto con sus ojos por accidente, debe enjuagarlos de forma inmediata con agua corriente.
  2. Identificación de síntomas: Ante la aparición de irritación persistente, enrojecimiento, dolor agudo o cualquier tipo de alteración en la calidad de la visión, debe acudir de emergencia a un establecimiento de salud.
  3. Restricción de uso: El producto nunca debe aplicarse dentro de orificios corporales como la nariz o los oídos, ya que su formulación es exclusivamente para uso tópico externo.

Finalmente, la Digemid exhorta a todos los establecimientos farmacéuticos y profesionales a reportar cualquier sospecha de reacción adversa a través del sistema NotiMed o el código QR oficial, con el fin de seguir salvaguardando la salud pública nacional.

