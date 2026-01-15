Viviendas precarias y animales en riesgo por el incremento del caudal del río Lurín tras intensas lluvias en Lima

La crecida del caudal del río Lurín ha encendido las alarmas entre los vecinos que habitan en precarias viviendas construidas en las laderas. Las constantes lloviznas aumentan el riesgo de deslizamientos y el posible colapso de estas casas. Fuente: Exitosa

La madrugada del jueves trajo consigo una llovizna intensa y prolongada que encendió las alarmas entre los vecinos asentados en las laderas del río Lurín. Las imágenes transmitidas por Exitosa mostraron la situación de viviendas precarias, algunas usadas como granjas con animales, peligrosamente próximas al cauce, en una zona donde el incremento del caudal supone un riesgo inminente.

Estas edificaciones, ubicadas cerca del puente Lurín y sostenidas en parte por improvisadas bases de llantas y rocas, enfrentan la amenaza de la erosión y deslizamientos de tierra. El temor crece entre quienes habitan la zona, pues el aumento del caudal podría comprometer la estabilidad de sus viviendas y provocar emergencias similares a las vividas en años anteriores. El recuerdo de los deslizamientos de 2022 en la zona de Cieneguilla y Pachacámac, que acabaron con decenas de hogares, permanece fresco entre la población local.

El escenario se complica por la persistencia de lluvias veraniegas. Según lo advertido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Lima seguirá registrando precipitaciones ligeras durante los próximos días, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes residen cerca de los ríos. Las autoridades de defensa civil han reiterado la necesidad de tomar medidas de precaución y atender las recomendaciones oficiales para evitar tragedias.

Frágil infraestructura expone a familias al riesgo de deslizamientos en Lurín

Las viviendas situadas en las laderas del río Lurín presentan una estructura frágil, muchas veces sostenidas por rellenos de tierra, piedras y neumáticos que funcionan como escaleras improvisadas. Este tipo de cimientos, lejos de ofrecer seguridad, las expone a un peligro mayor ante el avance del agua y la saturación del suelo.

Una vivienda precaria y animales permanecen al borde del río Lurín, donde la reciente llovizna y el aumento del caudal reavivan el temor a deslizamientos y emergencias en la zona. Captura: Exitosa

La reciente llovizna aumentó la humedad de la tierra y generó charcos extensos en la capital, especialmente en Lurín. Los pobladores, conscientes de este riesgo, observan con preocupación cómo el crecimiento del caudal erosiona las bases de sus casas, lo que podría desencadenar deslizamientos o hasta el colapso total de las construcciones.

La situación se agrava para quienes emplean estos espacios como granjas. El medio reportó la presencia de chanchos y cabras en viviendas al borde del curso del río. En caso de emergencia, la evacuación de animales y personas se vuelve aún más compleja, aumentando el peligro para todos los ocupantes.

En este contexto, la memoria colectiva recuerda que, en 2022, los huaicos y deslizamientos en la zona de Cineguilla y Pachacámac destruyeron viviendas y dejaron a muchas familias sin hogar. La posibilidad de que el fenómeno se repita, tras varios días de lluvias intensas, mantiene en vilo a la comunidad.

Senamhi mantiene vigilancia en ríos de Lima tras intensas lluvias

El último reporte oficial del Senamhi, emitido hace dos días, descartó el riesgo de desborde para los ríos Rímac y Chillón durante enero, a pesar de las lluvias moderadas registradas en la sierra limeña. Según el ingeniero César Pantoja, especialista en hidrología de la entidad, los caudales observados se mantienen dentro de los valores normales para la temporada, con el río Rímac presentando un promedio cercano a 40 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del umbral de inundación de 120 metros cúbicos por segundo.

No obstante, el Senamhi advirtió que la tendencia ascendente en los caudales podría mantenerse si persisten las precipitaciones en la zona andina. Aunque este incremento no representa un riesgo inminente de desborde para los principales ríos de Lima, la situación en el río Lurín sigue siendo motivo de atención.

Tras la lluvia registrada en la madrugada del jueves, aún se espera un reporte actualizado respecto al comportamiento del caudal específicamente en el río Lurín. El organismo recomendó a la población mantenerse alerta y evitar acercarse a los cauces, ya que incluso un aumento moderado del caudal puede ser peligroso. En años anteriores, los periodos críticos suelen presentarse entre fines de febrero e inicios de marzo, por lo que la vigilancia continúa.

Senamhi prevé más lluvias en Lima hasta el 16 de enero

El Senamhi anticipó la continuidad de lluvias ligeras e intermitentes en Lima Metropolitana hasta el 16 de enero, especialmente en los distritos del este y sur, como Lurín. La entidad explicó que la llegada de nubosidad y humedad desde la sierra peruana contribuye a este fenómeno, que se ha intensificado en la capital desde los primeros días de enero.

La madrugada del jueves, Lima amaneció con una garúa persistente que prolongó la humedad por varias horas. Este fenómeno, que afecta de forma más notoria a los distritos alejados del litoral, ha provocado que la sensación térmica se mantenga elevada en diversos sectores de la ciudad, pese a las precipitaciones.

Entre los distritos más expuestos a estas lluvias veraniegas se encuentran San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate y Carabayllo. Sin embargo, zonas del sur como Lurín, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores también han registrado episodios de lluvia intermitente. El pronóstico señala que la probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes seguirá vigente mientras persistan las precipitaciones en la sierra, lo que podría prolongar el actual escenario de alerta para las viviendas en las laderas del río Lurín.

La entidad meteorológica continuará monitoreando la evolución del clima y actualizando sus avisos para la población, en tanto se mantenga la combinación de humedad, lluvia y altas temperaturas que caracteriza el verano limeño.