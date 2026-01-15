Senamhi: Lima Metropolitana tendría lluvias ligeras el fin de semana, sobre todo en distritos del este y norte

El Senamhi pronostica que continuarán las lluvias intermitentes y ligeras en Lima Metropolitana durante el fin de semana debido a la influencia de la sierra. (Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias intermitentes y ligeras continuarían en Lima Metropolitana durante este fin de semana, con mayor presencia en los distritos de la zona este y norte.

La entidad precisó que este escenario se encuentra vinculado a la persistencia de precipitaciones en la sierra, fenómeno que ha favorecido el ingreso de nubosidad y humedad hacia la capital.

La especialista en meteorología de Senamhi, Janet Huamán, explicó a Infobae Perú que desde los primeros días de enero se observa una continuidad de lluvias en la sierra, lo que favorece la llegada de humedad y nubosidad a la franja costera.

Los distritos de Lima Este y Lima Norte son los más afectados por precipitaciones debido a su distancia del litoral costero, según Senamhi.

“Cuando llueve en las zonas más altas de la sierra, tiende a favorecer el ingreso de nubosidad y humedad. Al ingresar eso, favorece con esas famosas lluvias de verano”, señaló Huamán en entrevista con este medio.

De acuerdo con la especialista, el Senamhi ya había anticipado este escenario en un comunicado emitido el 12 de enero, donde se proyectaban episodios de lluvia intermitente y ligera hasta el 16 de enero. Estas precipitaciones se han acentuado principalmente entre el 14 y el 15 de enero, como parte de un patrón que todavía podría prolongarse durante el fin de semana.

Bajo mayor incidencia

Los distritos ubicados en el este y norte de Lima Metropolitana presentan una mayor probabilidad de registrar lluvias, dado que se encuentran más alejados del litoral.

“Lima Este y Lima Norte tienen los distritos más alejados del litoral costero; entonces, es más fácil que ingrese la nubosidad y favorezca con estas lluvias de verano”, explicó Huamán. Entre las zonas más afectadas se encontrarían San Juan de Lurigancho, La Molina, Ate, Carabayllo y Los Olivos.

En Lima Sur también se reportan episodios de lluvia intermitente, especialmente en Lurín, Villa María del Triunfo, Surco y San Juan de Miraflores.

También se han reportado precipitaciones en áreas del sur de la ciudad, como Lurín, donde se han registrado episodios de lluvia intermitente. Según la especialista de Senamhi, esta zona capitalian también podrían ocurrir lluvias, especialmente en distritos como Villa María del Triunfo, Surco y San Juan de Miraflores.

La intensidad de las precipitaciones suele ser más notoria en estos distritos, por su distancia respecto al mar, a diferencia de zonas como el Callao, La Punta y Magdalena, donde la influencia marítima limita el ingreso de nubosidad.

Proyección para los próximos días

El pronóstico de Senamhi indica que la probabilidad de lluvias ligeras e intermitentes seguirá vigente mientras persista la actividad pluvial en la sierra.

La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

“Se prevé que estas lluvias puedan continuar y, en la medida en que en la sierra siga lloviendo, hay una alta probabilidad de que estas lluvias intermitentes y ligeras puedan presentarse hacia el sector costero”, detalló Huamán.

La entidad meteorológica continuará monitoreando la evolución del clima para actualizar sus avisos si la situación lo amerita.

Impacto en la sierra

El panorama en la sierra central y sur del país, así como en la zona andina de la región Lima, mantiene en alerta a autoridades por la frecuencia e intensidad de las lluvias.

El Senamhi advirtió que las precipitaciones de moderada intensidad pueden saturar el suelo, incrementando el riesgo de deslizamientos o activación de quebradas. “Al ser días con bastante frecuencia de lluvias, el suelo suele saturarse. Y al saturarse, pueden favorecer con estos deslizamientos”, puntualizó Huamán.

El bochorno persiste en Lima pese a las lluvias, debido a la alta humedad ambiental característica del verano limeño, informa Senamhi. (Infobae Perú)

Las autoridades locales se mantienen atentas ante la posible activación de quebradas, especialmente en zonas de la sierra de Lima, donde alcaldes han mostrado preocupación por los efectos de las lluvias continuas.

Bochorno

A pesar de las lluvias registradas en horas de la madrugada o primeras horas del día, la sensación de calor se mantiene elevada en diversos sectores de la ciudad.

Huamán explicó que el bochorno está relacionado con la alta humedad ambiental, lo que incrementa la sensación térmica típica de la temporada de verano.

“El bochorno, principalmente, es cuando tenemos como que humedad en el ambiente. Esto favorece a que la sensación térmica se incremente”, comentó la especialista de Senamhi.

La entidad meteorológica continuará emitiendo reportes y recomendaciones para la población, ante la persistencia de las precipitaciones y las condiciones de humedad que caracterizan el verano limeño.