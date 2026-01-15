Perú

¿Todavía no le terminan el parque de la esquina? No es el único: en Perú existen S/42.362 millones en obras paralizadas, alerta Comex

Con la obra ‘parada’: la ciudad con el peor avance no es Lima, sino otra de gran magnitud al sur del país. Carreteras, veredas y vías sin afirmar figuran entre las obras menos ejecutadas

Guardar
La paralización de obras públicas
La paralización de obras públicas en Perú afecta a 2.215 proyectos a nivel nacional, regional y local y genera graves consecuencias para millones de ciudadanos.

A setiembre de 2025, la inversión comprometida en obras públicas paralizadas en Perú asciende a S/42.362 millones, distribuidos en 2.215 proyectos a nivel nacional, regional y local, según cifras de la Contraloría General de la República recogidas por ComexPerú. El impacto de este fenómeno afecta la infraestructura y la prestación de servicios básicos en todo el país.

El mayor monto de inversión detenida corresponde a los gobiernos regionales, que concentran S/16.686 millones en 306 proyectos paralizados. El Gobierno Nacional sigue de cerca con S/16.636 millones en 333 obras, mientras que los gobiernos locales acumulan S/9.004 millones repartidos en 1.576 iniciativas que no avanzan.

Las inversiones detenidas superan los S/42.000 millones hasta 2025

Por regiones, Arequipa encabeza la lista con S/7.579 millones y 126 obras detenidas, seguida de La Libertad con S/5.590 millones y 73 proyectos paralizados. Lima ocupa el tercer lugar con S/4.706 millones y 176 obras detenidas, mientras que Piura y Cajamarca completan el ranking con S/3.887 millones y 119 obras, y S/2.826 millones y 139 obras, respectivamente.

En el análisis sectorial, Transportes y Comunicaciones es el rubro con mayor inversión paralizada, sumando S/11.827 millones en 631 obras, lo que representa el 28,6% del total nacional. Le siguen Vivienda, construcción y saneamiento con S/7.577 millones; Salud con S/7.420 millones; Educación con S/5.057 millones; y Agricultura con S/1.473 millones.

El monto de inversiones detenidas
El monto de inversiones detenidas en obras públicas peruanas alcanza S/42.362 millones, según el informe de ComexPerú y la Contraloría General de la República.

Los gobiernos regionales concentran la mayor inversión paralizada en Perú: Arequipa, a la cabeza

El informe de ComexPerú señala que, entre setiembre de 2024 y setiembre de 2025, en 19 de las 24 regiones del país el valor de las obras paralizadas disminuyó. Es decir, en la mayoría del territorio nacional, el monto total de inversiones detenidas se redujo respecto al año anterior.

Sin embargo, hubo cinco regiones donde el valor de las obras paralizadas aumentó: Arequipa, Piura, Loreto, Tumbes y Madre de Dios. En estas zonas, no solo no se redujo el problema, sino que, de hecho, se agravó, especialmente en Arequipa y Piura.

El informe de ComexPerú destaca que los gobiernos regionales fueron los únicos en aumentar el valor de obras paralizadas, acumulando S/957 millones adicionales entre setiembre de 2024 y 2025, a pesar de que la cantidad de proyectos detenidos se redujo en 29 en el periodo de estudio.

Arequipa lidera la lista de
Arequipa lidera la lista de regiones con mayores obras paralizadas, acumulando S/7.579 millones invertidos en 126 proyectos detenidos hasta setiembre de 2025.

ComexPerú: La paralización de obras públicas afecta el desarrollo nacional

Según Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú, esto obedece a que actualmente se detienen proyectos de mayor envergadura, especialmente en vivienda, construcción y saneamiento, donde los gobiernos regionales sumaron 19 proyectos paralizados adicionales respecto al año previo.

Las principales causas de paralización, según la Contraloría, son el incumplimiento contractual (26,4%), la falta de recursos financieros (20,8%) y deficiencias en el expediente técnico (9,8%). También se identifican otros motivos como abandono de obras, discrepancias, controversias y arbitrajes, e incumplimiento de pagos.

Temas Relacionados

ComexconstruccionContraloria de la Repúblicaobras paralizadasperu-economia

Más Noticias

“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

La aún esposa de ‘Aladino’ reveló la antipatía que existía por parte del ‘10′ hacia el volante en la ‘bicolor’. También, contó que se expresaba mal de otros compañeros

“Christian Cueva contaba que Renato

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica que la pesca industrial está prohibida en áreas naturales protegidas del Perú

El tribunal rechazó de forma definitiva la acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica

¿Dar apoyo en una manifestación es delito? TC definirá el futuro del derecho a la protesta en el Perú este 20 de enero

El Tribunal Constitucional evaluará este martes la ley que penaliza las protestas. Organizaciones advierten que la norma permite la criminalización, sin diferenciarla con el apoyo humanitario

¿Dar apoyo en una manifestación

Blue Monday 2026: ¿Sabías que existe un día en Perú en que los trabajadores se sienten menos ‘motivados’ para trabajar?

¿Año nuevo... sin trabajo nuevo? Si perteneces a la Generación Z, no te desanimes: probablemente, tu organización esté fallando en motivar y retener a tu equipo, según Buk

Blue Monday 2026: ¿Sabías que

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer ‘ventas’ inesperadas: locura en TikTok por conseguir dinero para las entradas de BTS

La llegada del grupo surcoreano a Perú en octubre de 2025 impulsa a jóvenes a idear estrategias virales, desde organizar “tamaladas” hasta vender objetos personales, con tal de no perderse el esperado concierto

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica que la pesca industrial está prohibida en áreas naturales protegidas del Perú

¿Dar apoyo en una manifestación es delito? TC definirá el futuro del derecho a la protesta en el Perú este 20 de enero

Amplían extradición de alias ‘Cuchillo’ para que sea juzgado en Perú por extorsión

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

La concesión que favoreció al empresario chino que se reunió con José Jerí: hidroeléctrica de USD 224 millones nunca se ejecutó

ENTRETENIMIENTO

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer ‘ventas’ inesperadas: locura en TikTok por conseguir dinero para las entradas de BTS

Bad Bunny en Lima: ¿Qué figuras peruanas podrían estar en ‘La Casita’?

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

DEPORTES

“Christian Cueva contaba que Renato

“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito: “Tampoco hay fútbol”

Jaime Yzaga con Infobae Perú: las expectativas en un histórico LAAC 2026, su conexión con el golf y el peso de un apellido ilustre

Los 3 partidos de Alianza Lima previo a su debut en la Copa Libertadores 2026: los ensayos de Pablo Guede para duelo con Club 2 de Mayo

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”