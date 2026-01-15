¿Todavía no le terminan el parque de la esquina? No es el único: en Perú existen S/42.362 millones en obras paralizadas, alerta Comex

La paralización de obras públicas en Perú afecta a 2.215 proyectos a nivel nacional, regional y local y genera graves consecuencias para millones de ciudadanos.

A setiembre de 2025, la inversión comprometida en obras públicas paralizadas en Perú asciende a S/42.362 millones, distribuidos en 2.215 proyectos a nivel nacional, regional y local, según cifras de la Contraloría General de la República recogidas por ComexPerú. El impacto de este fenómeno afecta la infraestructura y la prestación de servicios básicos en todo el país.

El mayor monto de inversión detenida corresponde a los gobiernos regionales, que concentran S/16.686 millones en 306 proyectos paralizados. El Gobierno Nacional sigue de cerca con S/16.636 millones en 333 obras, mientras que los gobiernos locales acumulan S/9.004 millones repartidos en 1.576 iniciativas que no avanzan.

Las inversiones detenidas superan los S/42.000 millones hasta 2025

Por regiones, Arequipa encabeza la lista con S/7.579 millones y 126 obras detenidas, seguida de La Libertad con S/5.590 millones y 73 proyectos paralizados. Lima ocupa el tercer lugar con S/4.706 millones y 176 obras detenidas, mientras que Piura y Cajamarca completan el ranking con S/3.887 millones y 119 obras, y S/2.826 millones y 139 obras, respectivamente.

En el análisis sectorial, Transportes y Comunicaciones es el rubro con mayor inversión paralizada, sumando S/11.827 millones en 631 obras, lo que representa el 28,6% del total nacional. Le siguen Vivienda, construcción y saneamiento con S/7.577 millones; Salud con S/7.420 millones; Educación con S/5.057 millones; y Agricultura con S/1.473 millones.

Los gobiernos regionales concentran la mayor inversión paralizada en Perú: Arequipa, a la cabeza

El informe de ComexPerú señala que, entre setiembre de 2024 y setiembre de 2025, en 19 de las 24 regiones del país el valor de las obras paralizadas disminuyó. Es decir, en la mayoría del territorio nacional, el monto total de inversiones detenidas se redujo respecto al año anterior.

Sin embargo, hubo cinco regiones donde el valor de las obras paralizadas aumentó: Arequipa, Piura, Loreto, Tumbes y Madre de Dios. En estas zonas, no solo no se redujo el problema, sino que, de hecho, se agravó, especialmente en Arequipa y Piura.

El informe de ComexPerú destaca que los gobiernos regionales fueron los únicos en aumentar el valor de obras paralizadas, acumulando S/957 millones adicionales entre setiembre de 2024 y 2025, a pesar de que la cantidad de proyectos detenidos se redujo en 29 en el periodo de estudio.

Arequipa lidera la lista de regiones con mayores obras paralizadas, acumulando S/7.579 millones invertidos en 126 proyectos detenidos hasta setiembre de 2025.

ComexPerú: La paralización de obras públicas afecta el desarrollo nacional

Según Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú, esto obedece a que actualmente se detienen proyectos de mayor envergadura, especialmente en vivienda, construcción y saneamiento, donde los gobiernos regionales sumaron 19 proyectos paralizados adicionales respecto al año previo.

Las principales causas de paralización, según la Contraloría, son el incumplimiento contractual (26,4%), la falta de recursos financieros (20,8%) y deficiencias en el expediente técnico (9,8%). También se identifican otros motivos como abandono de obras, discrepancias, controversias y arbitrajes, e incumplimiento de pagos.