Marina City Center, el monumental complejo residencial que se levantará sobre el Marina Park, ya tiene fecha de entrega

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo aprobó el régimen especial de devolución anticipada del IGV para el futuro Hotel Marina City Center en San Miguel.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) aprobó la calificación de Marina City Center S.A.C. para acceder al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV), en el marco del desarrollo del proyecto “Hotel Marina City Center”.

Así lo señala la Resolución Ministerial N° 006-2026-MINCETUR, publicada este jueves 15 de enero. Esta medida respalda una inversión comprometida de 9 millones 332.858 dólares estadounidenses, sin incluir IGV, y fija el plazo de ejecución entre el 4 de marzo de 2025 y el 30 de abril de 2027.

Una vez culminada la obra, el complejo ingresará en una fase de pruebas y ensayos hasta fines de abril de 2027, de acuerdo con el cronograma tentativo de la desarrolladora.

El proyecto se ubicará en Calle Banchero Rossi 270, San Miguel, Lima, exactamente sobre el terreno donde funcionó el emblemático Marina Park. Durante los años 90 y comienzos del 2000, Marina Park fue un referente del comercio y el entretenimiento en Lima.

El centro comercial atraía a familias y jóvenes gracias a su oferta de tiendas, juegos mecánicos, cines, bolera y espacios para eventos. Su declive llegó con la aparición de nuevos centros comerciales, problemas de mantenimiento y seguridad, lo que derivó en su cierre definitivo y abandono, dejando un vacío urbano en la zona.

Marina City Center S.A.C. gestionará una inversión de USD 9.332.858 con el objetivo de transformar el antiguo terreno del Marina Park en Lima.

Sobre este espacio, ahora en desuso, Marina City Center planea transformar la imagen de San Miguel con un desarrollo urbano de gran escala. El complejo incluirá tres torres de viviendas, una torre de oficinas y un hotel, junto a una variedad de servicios y amenidades pensadas para residentes y visitantes.

Entre las facilidades destacan coworking, sala de niños, piscina, gimnasio, tiendas retail, supermercado, bancos y restaurantes. El acceso a estos servicios busca ofrecer un entorno integrado, moderno y seguro, cualidades que se consideran necesarias para la revitalización de la zona.

El hotel, parte central del proyecto, podrá beneficiarse de la devolución anticipada del IGV correspondiente a la construcción, bajo la figura del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction), siempre que los bienes y servicios se utilicen directamente en la obra durante el periodo autorizado.

Este régimen especial de recuperación anticipada se aplica a inversiones que superan los 5 millones de dólares y que presentan una etapa pre productiva superior a dos años, condiciones que cumple el “Hotel Marina City Center”.

El cronograma de ejecución de inversiones comprende desembolsos mensuales progresivos entre marzo de 2025 y abril de 2027. Posteriormente, el periodo de marcha blanca, del 1 de marzo al 30 de abril de 2027, permitirá llevar a cabo pruebas y ensayos previos al inicio de las operaciones comerciales.

Toda la documentación oficial, incluidos los anexos con los detalles del contrato y el calendario de inversiones, se encuentra disponible en el portal institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

De esta manera, la transformación del antiguo Marina Park en el Marina City Center representa la apuesta más ambiciosa de renovación urbana en San Miguel de los últimos años.

El proyecto busca devolverle dinamismo a una de las zonas más emblemáticas de Lima, con una propuesta que combina vivienda, trabajo, servicios y entretenimiento en un solo espacio, y cuya entrega está programada para abril de 2027.

La restitución del dinamismo en San Miguel busca revertir una década de abandono y deterioro tras el cierre definitivo del Marina Park.

Además, la recuperación del terreno donde operó Marina Park permitirá revertir la situación de abandono y exposición al vandalismo que predominó en la zona durante años.

Esta transformación cobra relevancia en un contexto donde el déficit de vivienda en Perú supera los 1,9 millones de hogares, una cifra crítica que refleja tanto la insuficiencia de nuevas construcciones como la precariedad de muchas viviendas existentes.