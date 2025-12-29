Playa de Chorrillos prohibirá ingreso con alimentos y bebidas alcohólicas durante fiestas de Año nuevo.

Las celebraciones por Año nuevo en la playa Agua Dulce de Chorrillos ya no podrán acompañarse con comida o bebidas alcohólicas, según lo dispuesto por el gobierno municipal, que ha establecido nuevas restricciones para este balneario durante las fiestas por fin de año y la alta presencia de bañistas.

Por decisión de la Municipalidad de Chorrillos, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero estará prohibido el ingreso con comida o bebidas alcohólicas a la playa Agua Dulce. Esto será fiscalizado por personal del municipio, que además tendrá autorización para decomisar cualquier producto de este tipo.

El alcalde Richard Cortez Melgarejo explicó que el propósito de la restricción de estos productos en la playa es para evitar posibles conductas de riesgo que puedan generarse a partir de su consumo y puedan perjudicar la vida y la salud de los ciudadanos. En el caso de la prohibición de alimentos, sostuvo que el objetivo es mantener la limpieza del espacio.

Agua Dulce, una de las playas favoritas de los veraneantes.

Campamentos y fogatas están prohibidos

Los campamentos en la playa y las fogatas son otras actividades comunes durante la celebración del Año nuevo, pero ambas estarán prohibidas entre el 31 de diciembre y 1 de enero en playas como Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

El alcalde del distrito afirmó que este es un intento por resolver los problemas de suciedad y desorden en las playas durante estas fechas, en las que se incrementaba la cantidad de basura, restos de fogadas y otros desperdicios en la arena

A partir de las 00:00 del 1 de enero, estará prohibido armar carpas, instalar campamentos o encender fogatas en las playas del distrito. El alcalde de Chorrillos señaló que se ha desplegado un equipo de fiscalización para controlar el cumplimiento de la norma y evitar la instalación de campamentos desde la medianoche. Las autoridades realizarán operativos constantes y el personal municipal estará presente en los balnearios para disuadir a quienes intenten vulnerar la disposición.

Usuarios acamparon en Agua Dulce para recibir el Año Nuevo pese a estar prohibido los campamentos en el lugar. (RPP)

Cortés justificó la medida al recordar episodios de años pasados en los que visitantes dejaron la playa llena de basura, restos de comida y hasta animales. “Hace algunos años encontramos la mitad del cadáver de un cerdo en plena playa. Eso es una falta de respeto para quienes acuden en familia o practican deporte en la mañana”, explicó el alcalde. Por esa razón, la municipalidad ha decidido aplicar un enfoque más riguroso e imponer sanciones económicas para garantizar el orden y la limpieza.

Multa de 2800 soles y vigilancia reforzada

La sanción para quienes instalen carpas o enciendan fogatas será de 2.800 soles, de acuerdo con la normativa vigente. El alcalde subrayó que la medida no busca restringir el acceso a la playa, sino preservar el espacio para el uso de todos los vecinos y visitantes. “No vamos a impedir el paso a quienes quieran acercarse al mar por motivos tradicionales o familiares, pero sí evitaremos cualquier intento de acampar o pernoctar en la arena”, aseguró Cortés.

El operativo de fiscalización se extenderá durante toda la madrugada y la mañana del 1 de enero, con personal municipal y apoyo del serenazgo. La prioridad, según el alcalde, es impedir que las playas se conviertan en escenarios de fiestas descontroladas, consumo excesivo de alcohol y acumulación de basura.