Usuarios cuestionan en redes sociales operativo migratorio en playa Agua Dulce por Año Nuevo 2026

En la playa Agua Dulce, el primero de enero de 2026, el movimiento de veraneantes coincidió con un dispositivo oficial de control migratorio. Personal de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Chorrillos ingresó al balneario con una intervención orientada a revisar la situación de ciudadanos extranjeros en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La operación se presentó como una continuidad del despliegue aplicado en fechas previas en el mismo punto del litoral.

La entidad comunicó que el procedimiento buscó reforzar la seguridad y el orden interno mediante verificaciones directas en un espacio público concurrido. En el mensaje institucional se precisó: “Migraciones ejecutó un segundo operativo consecutivo de verificación y fiscalización migratoria en la playa Agua Dulce, el primero de enero de 2026, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Chorrillos”. La presencia de equipos especializados se extendió a zonas de acceso y tránsito cercano a la orilla.

El liderazgo recayó en el superintendente nacional, Alberto Balladares, junto a la directora de Operaciones, Valeria Morales, y el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez. La institución explicó que el control policial se aplicó primero y que, después de esa fase, el personal de Migraciones realizó la verificación del estatus migratorio mediante consultas electrónicas. Según la comunicación oficial, “luego de las intervenciones de la policía, que realizó el control de identidad de extranjeros, los fiscalizadores verificaron su estatus migratorio mediante el uso de tabletas electrónicas”.

Procedimiento y alcance del control

Playas bajo control: operativo migratorio se ejecuta en Chorrillos durante feriado de Año Nuevo

El operativo se desarrolló con una secuencia definida. La Policía Nacional solicitó documentos de identidad a ciudadanos extranjeros presentes en la playa. Tras esa revisión inicial, el personal de Migraciones consultó registros de ingreso y permanencia en el país con dispositivos portátiles. La entidad describió estas acciones como parte de una política de intervención en zonas priorizadas. En su pronunciamiento se afirmó que “con estas acciones, Migraciones contribuye a la seguridad y el orden interno del país, en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno en Lima Metropolitana, el Callao y otros departamentos, así como en todo el territorio nacional”.

El desarrollo del dispositivo se enmarcó en una estrategia oficial que prioriza puntos con alta afluencia durante fechas festivas. La intervención en Agua Dulce se presentó como una medida orientada a reforzar los controles en espacios recreativos durante el verano, con participación simultánea de varias entidades del Estado.

Reacciones y críticas en el espacio digital

comentario en redes sociales

La presencia de autoridades en la playa generó un amplio debate en redes sociales. Usuarios expresaron incomodidad, desacuerdo y reproches frente al lugar elegido para el control. Entre los comentarios publicados se leyeron cuestionamientos directos como: “¿En la playa? ¿Seguridad o acoso?” y “¿Pero en la playa? ¿Es en serio?”. Otros mensajes reclamaron que las intervenciones se prioricen en zonas nocturnas y en espacios asociados al consumo de alcohol: “Ayer lo hubieran hecho en bares, discotecas y licorerías”.

También aparecieron comentarios de respaldo a la intervención estatal. Uno de los mensajes difundidos señaló: “Excelente. La mayoría es pura chusma. El que nada debe, nada teme. Excelente ”. En paralelo, surgieron pedidos de información sobre los resultados y las cifras oficiales. Un usuario cuestionó: “Lo más curioso es que no publican las cifras reales. ¿Cuántos estamos legales y cuántos no? Eso no lo muestran. Solo publican fotos porque saben que la mayoría sí está en regla, trabaja y hace las cosas correctamente”.

Dentro del mismo intercambio digital se registraron comparaciones con controles aplicados en otros países y denuncias de un trato considerado invasivo en un espacio recreativo. Un mensaje expresó: “¿En serio en la playa? ¿Dónde está la gente que trabaja para disfrutar estos días? ¿Por qué nunca hacen un operativo de noche en pleno Callao, después de las 10 p. m.? Eso es acoso. Ni en Estados Unidos se atrevieron a tanto”. En el debate también aparecieron expresiones agresivas como: “Lárguense a su país, carajo”.

Las reacciones reflejaron un choque de percepciones entre el enfoque institucional de control y la experiencia de ciudadanos que observaron la intervención en un espacio de descanso durante una fecha festiva, con énfasis en el impacto social y simbólico del operativo en la playa Agua Dulce.