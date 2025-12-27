Chorrillos ratifica multa de hasta S/2800 a quienes acampen sin autorización en playas del distrito en Año Nuevo

Usuarios acamparon en Agua Dulce para recibir el Año Nuevo pese a estar prohibido los campamentos en el lugar. (RPP)

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, ratificó la aplicación de multas de 2.800 soles a quienes acampen en las playas del distrito durante las celebraciones de Año Nuevo. La medida, adoptada por la municipalidad, busca erradicar los campamentos y fogatas que tradicionalmente se instalan en balnearios como Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

Según explicó Cortés, la decisión responde a los problemas de suciedad, desorden y actos irresponsables observados en años anteriores, cuando las playas amanecían con basura, restos de fogatas y, en algunos casos, desperdicios insólitos.

Las restricciones de la municipalidad de Chorrillos para ingresar a la playa Agua Dulce

Habrá operativos y personal municipal en balnearios

A partir de las 00:00 del 1 de enero, estará prohibido armar carpas, instalar campamentos o encender fogatas en las playas del distrito. La ordenanza municipal abarca las zonas más concurridas, incluyendo Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira. El alcalde señaló que se ha desplegado un equipo de fiscalización para controlar el cumplimiento de la norma y evitar la instalación de campamentos desde la medianoche. Las autoridades realizarán operativos constantes y el personal municipal estará presente en los balnearios para disuadir a quienes intenten vulnerar la disposición.

Cortés justificó la medida al recordar episodios de años pasados en los que visitantes dejaron la playa llena de basura, restos de comida y hasta animales. “Hace algunos años encontramos la mitad del cadáver de un cerdo en plena playa. Eso es una falta de respeto para quienes acuden en familia o practican deporte en la mañana”, explicó el alcalde. Por esa razón, la municipalidad ha decidido aplicar un enfoque más riguroso e imponer sanciones económicas para garantizar el orden y la limpieza.

Bathers play with water as they enjoy a summer day due to the high temperatures at Agua Dulce beach in the Chorrillos district, Lima, Peru, February 25, 2024. REUTERS/Sebastian Castaneda

Multa de 2800 soles y vigilancia reforzada

La sanción para quienes instalen carpas o enciendan fogatas será de 2.800 soles, de acuerdo con la normativa vigente. El alcalde subrayó que la medida no busca restringir el acceso a la playa, sino preservar el espacio para el uso de todos los vecinos y visitantes. “No vamos a impedir el paso a quienes quieran acercarse al mar por motivos tradicionales o familiares, pero sí evitaremos cualquier intento de acampar o pernoctar en la arena”, aseguró Cortés.

El operativo de fiscalización se extenderá durante toda la madrugada y la mañana del 1 de enero, con personal municipal y apoyo del serenazgo. La prioridad, según el alcalde, es impedir que las playas se conviertan en escenarios de fiestas descontroladas, consumo excesivo de alcohol y acumulación de basura. “Hemos encontrado personas completamente alcoholizadas, familias dormidas en los campamentos hasta la tarde y situaciones que afectan a quienes desean disfrutar la playa de manera responsable”, agregó.

Los peruanos se preparan para acudir a las playas del litoral en este verano 2025 - crédito Canal N

Mantendrán el orden y limpieza de playas

El alcalde pidió comprensión y colaboración a los vecinos y visitantes, recordando que la medida busca proteger la convivencia y el entorno natural de las playas. Destacó la importancia de mantener el orden para que todos puedan disfrutar de un espacio limpio y seguro. “Queremos que la playa sea un lugar para el esparcimiento familiar, pero sin afectar el derecho de otros bañistas ni el trabajo de los equipos de limpieza”, resaltó Cortés.

Cierran playa Agua Dulce y retiran bañistas por oleaje onómalo en la costa peruana

De otro lado, En materia de seguridad ciudadana, el alcalde informó una reducción cercana al 20% en casos de extorsión durante los últimos meses, resultado del trabajo coordinado con la Policía Nacional. Aun así, reconoció que persisten delitos como el robo de celulares y carteras, por lo que instó a los vecinos a denunciar para mantener actualizado el mapa del delito.

Finalmente, Richard Cortés reafirmó su compromiso con la recuperación de la limpieza y el orden en Chorrillos, e insistió en que la prohibición de acampar en las playas es una medida definitiva para este Año Nuevo.