Colegio de los hijos de Christian Cueva y Pamela López alerta por riesgos y bajo rendimiento: “Se expone a los niños”

El conflicto legal y mediático entre Christian Cueva y Pamela López sumó un nuevo episodio luego de que la abogada del futbolista, Medaly Barrientos, denunciara públicamente que los hijos de la expareja estarían en riesgo por la falta de pago de las pensiones escolares y la ausencia de acompañamiento adulto en el colegio.

La situación ha encendido el debate sobre la responsabilidad parental y el bienestar de los menores, mientras la controversia por la manutención y la custodia continúa en tribunales y en la opinión pública.

Alerta del colegio por falta de pago y preocupante descuido en la seguridad

Durante una reciente aparición en el programa ‘Arriba mi gente’, la abogada Medaly Barrientos aseguró que el colegio en el que estudian los tres menores ha enviado constantes avisos por la falta de pago de las pensiones. “¿Cómo es posible que, siendo la señora López la persona encargada de realizar esos pagos, no esté pagando el colegio?”, cuestionó Barrientos, revelando que desde julio de 2025 hasta la actualidad, tanto Pamela López como Christian Cueva han recibido correos electrónicos alertando sobre saldos pendientes y mensualidades próximas a vencer.

La letrada brindó detalles sobre la dinámica de pago antes y después de la demanda de alimentos. Explicó que, en un inicio, el propio Cueva pagaba directamente la pensión escolar, el mantenimiento del edificio donde viven los niños y la movilidad. Sin embargo, con la intervención judicial y la fijación de una pensión mensual de 12 000 soles, el dinero pasó a ser administrado por Pamela López. “Nosotros, respetuosos de lo que ordena el juez, estamos pagando los 12 000 soles”, sostuvo Barrientos, enfatizando que la obligación de cubrir los gastos de los menores recae en ambos padres.

Colegio de los hijos de Christian Cueva y Pamela López alerta por riesgos y bajo rendimiento.

El programa mostró los correos enviados por la institución educativa, en los que no solo se advierte sobre el impago, sino también sobre temas de seguridad. Uno de los mensajes, leído al aire, señalaba: “Me comunico con ustedes para informarles que el área de seguridad del colegio reportó el día de hoy que los menores llegaron al colegio en un taxi Satelital sin la compañía de ningún adulto responsable. Queremos expresar nuestra preocupación porque esta situación expone a los niños a riesgos que podrían comprometer su seguridad”.

Este hecho, sumado a la falta de pago, ha generado preocupación en la comunidad educativa, que también manifestó inquietud por el bajo rendimiento escolar de los menores y la falta de acompañamiento emocional. En otro correo, el colegio recordó a Pamela López la importancia de asistir a una reunión para tratar temas emocionales de sus hijos, pero la madre no acudió al encuentro.

Cueva pedirá tenencia compartida y denuncia posible maltrato psicológico

La controversia por el manejo de los recursos y el bienestar de los menores llevó a la defensa de Christian Cueva a anunciar que solicitarán la tenencia compartida. Según Barrientos, el objetivo es garantizar la protección y el desarrollo integral de los niños, quienes, según el colegio, estarían expuestos a un posible maltrato psicológico.

“Tenemos videos, que los voy a mostrar después del programa, en los cuales una menor de edad le reclama al padre diciendo: ‘Tú estás con tal porque te quiere por tu plata’. Eso es violencia psicológica”, sostuvo la abogada, sugiriendo que los menores estarían siendo influenciados en contra de su padre.

Barrientos también recordó que existe una orden judicial que prohíbe a ambos padres emitir declaraciones públicas sobre los menores, algo que, según denunció, Pamela López no estaría cumpliendo. “La señora se sigue burlando de la justicia, no tiene respeto por nada. Nosotros, como defensa de Christian Cueva, vamos a pedir la tenencia compartida porque los niños están expuestos a un maltrato psicológico por parte de la señora que aparentemente estaría dando”, afirmó.

La trujillana compartió grabaciones y mensajes en redes sociales donde afirma que el futbolista hizo llorar a sus tres hijos durante una llamada en aparente estado de ebriedad. Infobae Perú / Captura: IG

El bajo rendimiento escolar, la falta de acompañamiento emocional y la exposición a comentarios mediáticos forman parte de las preocupaciones expresadas por el equipo legal de Cueva. “Queremos que los niños empiecen clases de reforzamiento y reciban la atención necesaria”, manifestó la abogada, subrayando que el futbolista está “preocupadísimo” por la educación y el bienestar de sus hijos.

Esta nueva polémica se suma a la disputa por el monto de la pensión alimenticia, que mantiene enfrentados a ambos padres. Mientras el abogado de Pamela López exige una pensión de 64 000 soles mensuales, Cueva ofrece 12 000 soles, cifra que ha venido consignando según la resolución judicial vigente.