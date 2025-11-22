Perú

Pamela López rechaza involucrar a sus hijos tras petición del exabogado de Christian Cueva: “Mis hijos no son manipulables”

La animadora de eventos se negó rotundamente a que sus hijos participen en el conflicto familiar, luego de que el abogado de Cueva le sugiriera que la hija mayor interviniera para calmar la situación

Pamela López rechaza involucrar a sus hijos tras petición del exabogado de Christian Cueva: “Mis hijos no son manipulables”. Video: Amor y Fuego

La reciente renuncia del abogado de Christian Cueva ha marcado un nuevo episodio en la disputa legal y familiar que el futbolista mantiene con su expareja, Pamela López. El letrado, quien mantenía una relación de confianza con ambas partes, buscó a López en secreto para advertirle sobre las acciones que Cueva planeaba en su contra y le sugirió que su hija mayor interviniera ante su padre. López rechazó de manera tajante involucrar a sus hijos en el conflicto, lo que ha intensificado la atención mediática sobre el caso.

Este episodio se suma a una situación compleja, caracterizada por denuncias, desacuerdos y la exposición pública de las diferencias entre ambas figuras, en un contexto donde la protección de los menores y la responsabilidad parental se han convertido en temas centrales del debate.

Pamela López rechaza involucrar a sus hijos tras petición del exabogado de Christian Cueva: “Mis hijos no son manipulables”.

Renuncia y advertencia del abogado de Christian Cueva

Tras una conciliación por la manutención de sus tres hijos, el abogado de Cueva se acercó a Pamela López para comunicarle su renuncia y advertirle sobre las medidas que el futbolista pretendía tomar. “El abogado tenía muchos años allegado a la familia, cuando pactamos nuestra primera conciliación, él se me acerca después de esto y me dice ‘Pamela, se vienen cosas fuertes, yo no estoy de acuerdo en ciertas situaciones que él está tomando y doy por concluido mis servicios’”, relató López en declaraciones para ‘Amor y Fuego’.

En ese encuentro, el letrado le pidió a López que hablara con la hija mayor que tiene con el futbolista, argumentando que solo ella podría influir en la postura de Cueva. Sin embargo, la respuesta de López fue contundente: “Yo te pido que hables con tu menor hija, porque es la única que puede cambiar la situación, a lo que yo respondí ‘mis hijos no son manipulables y de ninguna forma los iba a usar’. Si es que teníamos que hacer algo era entre el padre de mis hijos y yo”, afirmó la animadora de eventos. Posteriormente, el futbolista presentó un nuevo estudio de abogados y denunció a Pamela López por presunto hostigamiento.

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por hostigamiento mediático. Video: Instagram Estudio Villaverde

Situación familiar y declaraciones de Pamela López

La situación familiar y las declaraciones de Pamela López han puesto en el centro del debate la protección de los menores y la responsabilidad parental. López ha manifestado en su reciente entrevista con Rodrigo González su deseo de alcanzar un acuerdo pacífico con Cueva, buscando que el futbolista tenga una relación más cercana y natural con sus hijos. “Me gustaría tener una relación natural y neutral con el papá de mis hijos. Poder hacerle llegar muchas cosas que él ignora en cuanto a ellos y que se acabe esta batalla mediática”, expresó López en el programa ‘Amor y Fuego’.

No obstante, la convivencia y la comunicación entre ambos padres se han visto obstaculizadas por episodios que afectan directamente a los menores. En la entrevista, López lamentó la falta de apoyo de Cueva en situaciones de salud de sus hijos. En una ocasión, su hija menor presentó fiebre y, pese a solicitar atención médica, el futbolista desestimó la gravedad del caso. “Mamá, le dije a mi papá y su mamá que me lleven a la clínica y me dijo ‘no, no es grave’, se pusieron a pelear y eso fue lo que yo escribí y le reclamé ‘¿qué te costó llevarla a una clínica?’”, relató López sobre el incidente.

En el plano personal, Pamela López ha buscado mantener la estabilidad de sus hijos y continuar con sus proyectos, como el lanzamiento de su primer tema musical, ‘La Clandestina’, junto a su pareja Paul Michael. La expareja de Cueva aclaró que no es cantante profesional y que adaptó la letra de la canción para que fuera apta para todo público.

